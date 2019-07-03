Инфографика Банки.ру: как менялась власть в банке «Восточный»

В совете директоров банка «Восточный» изменился расклад сил

Основатель Baring Vostok Майкл Калви больше не возглавляет совет директоров (СД) банка «Восточный». Его сменила Светлана Труханович, которая работала с Артемом Аветисяном еще в банке «Юниаструм». Так «Восточный» завершил формирование основного органа управления после ареста Калви и других представителей Baring Vostok.

Объединение Юниаструм Банка и «Восточного» завершилось в январе 2017 года. С тех пор в кредитной организации сменилось четыре председателя правления и пять руководителей совета директоров.

В феврале 2019 года был арестован глава совета директоров банка Майкл Калви, а также его коллеги по фонду Baring Vostok и СД. Их обвиняют в хищении средств из кредитной организации. В правоохранительные органы тогда обратился еще один топ-менеджер «Восточного» — Шерзод Юсупов. СМИ связывали эти события с корпоративным конфликтом между основными акционерами — фондом Baring Vostok и компанией «Финвижн» Артема Аветисяна.

В апреле «Восточный» выносил на рассмотрение совета директоров вопрос о смене председателя правления банка Александра Нестеренко. Но заседание сорвалось: единственный независимый член СД Николай Варма подал заявление о добровольном выходе.

Структуры Baring Vostok и Аветисяна судятся в Лондоне и Благовещенске. В мае Арбитражный суд Амурской области обязал Evison, структуру Baring Vostok, исполнить кол-опцион и продать 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн». 18 июня опцион был исполнен. До сделки фонду Baring Vostok через Evison принадлежало 51,6% «Восточного», а «Финвижн», Юсупову и еще одному миноритарию Юрию Данилову — 40%.

28 июня на годовом общем собрании акционеров «Восточного» было принято решение о формировании нового совета директоров. Однако ход процедуры и ее итоги не устроили акционеров — они обвинили друг друга в саботаже.



Юлия КОШКИНА, Banki.ru

Инфографика: Дарья БЕЛЕНЬКАЯ, Banki.ru