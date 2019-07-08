​Личный опыт: открой счет, если сможешь

Открыть брокерский счет может оказаться не менее сложно, чем пользоваться им Фото: SergeyP/Depositphotos.com

Открыть брокерский счет и начать торговать на бирже сейчас можно не выходя из дома. Банки.ру протестировал онлайн-сервисы ведущих инвестиционных компаний и банков.

Менеджеры банков и брокерских компаний заманивают всё новых клиентов, обещая им сказочную доходность. С развитием онлайн-сервисов стать инвестором все легче. Тем более что в прошлом году на Московской бирже заработала технология онлайн-регистрации, позволяющая получить доступ к торгам буквально через несколько минут после подачи заявки. В августе биржа обещает ускорить процесс регистрации на срочном рынке.

Я решил узнать на собственном опыте, насколько быстро в действительности можно открыть счет и начать торговать на бирже и что для этого требуется. Для эксперимента были выбраны топ-10 ведущих операторов Московской биржи по числу зарегистрированных клиентов. Все заявки на открытие счета подавались онлайн. Спойлер: открыть счет без особых претензий получилось только у двух участников. Мои несколько заявок в компанию «Атон» так и остались без ответа.

Госбанки бывают разные

«Похоже, что я вас не понимаю. Просто сформулируйте в двух словах свой вопрос», — огорошил меня голосовой помощник Сбербанка, у которого я попросил открыть брокерский счет. Повторная просьба — и тот же результат: в главном банке страны не понимают, чего я хочу. Не особенно помогло, когда я попросил связать с кол-центром. Менеджер Марина попросила подождать, затем переключила меня на другого «специалиста», который, узнав, что я не клиент банка, посоветовал пойти в ближайшее отделение и завести себе карту, а уже затем открыть брокерский счет онлайн. Поскольку становиться обладателем пластика от Сбербанка я не планировал, мне посоветовали позвонить в офис, продающий брокерские услуги, и записаться на прием. Офис оказался единственным на всю столицу. На звонки пришлось потратить часа два. Только во второй половине дня мне ответил представитель банка, который попросил меня приехать на Якиманку с 12:00 до 13:00 на следующий день.

После блужданий по пустым кабинетам (все сотрудники банка загадочно исчезли) я все-таки обнаружил менеджера, которая отсканировала мой паспорт и переписала (от руки!!) почту и телефон. Данные внесли в компьютер, а также пришлось подписать анкету и заявление. Как заверила меня сотрудница Сбербанка, приступить к торговле я могу уже сегодня, после того как на почту или телефон мне придет уведомление с логином и паролем. Действительно, в 18:50 я получил СМС от банка. Правда, торги к этому моменту фактически уже завершились.

А вот с другим госбанком — ВТБ — неожиданно все оказалось намного проще. Правда, открыть счет на сайте также можно, только если вы уже клиент банка. Поэтому мне посоветовали загрузить приложение «ВТБ Мои инвестиции». После того как я ввел данные и согласился с условиями тарифа, подписал с помощью СМС регламент, условия обслуживания депозитарием, декларацию о рисках, мне пришло уведомление, что в течение часа счет будет открыт. Ждать столько не потребовалось: через двадцать минут я получил доступ к торгам на бирже.

То ли биржа, то ли нет

«Вот уж с частными банками точно не будет проблем», — подумал я и смело выбрал раздел «Инвестиции» на сайте Альфа-Банка. Меня попросили дать доступ к «Госуслугам» (другие варианты доступны только клиентам) и практически сразу открыли банковский счет. Затем банк попросил придумать логин и пароль и пообещал, что уже после этого мне будет открыт брокерский счет. Весь процесс занял несколько минут, после чего передо мной открылась витрина продуктов: ОФЗ, корпоративные облигации и паи ПИФов УК «Альфа-Капитал». Купить акции, валюту или ETF не предлагалось. Ни привычных биржевых котировок, ни графиков...

Оказалось, что в действительности таким клиентам, как я, Альфа-Банк не дает доступа на биржу. Можно лишь купить ценные бумаги, которые выбрал сам банк по одному ему ведомым котировкам. Ни ссылок на торговые приложения, ни подробных инструкций, как начать торговать на сайте, не обнаружилось. Все это, как я выяснил позже, связано исключительно с заботой о клиенте.

Комментарий банка: клиент, регистрируя счет на сайте Альфа-Банка, получает доступ к торгам на Московской бирже. Но на сайте самого банка он видит ограниченный набор продуктов, который наиболее подходит начинающим инвесторам. Чтобы перейти к торговле на бирже, необходимо скачать приложение «Альфа-Директ» и запросить новый пароль.

Решить проблему удалось только после долгих переговоров с представителями специального брокерского подразделения банка «Альфа-Директ». Как выяснилось, чтобы завести брокерский счет, нужно было регистрироваться не на сайте Альфа-Банка, а на www.alfadirect.ru . Как уверяли меня представители брокера, большинство инвесторов так и делают. Жаль, что я оказался не в их числе. Поэтому пришлось, следуя инструкциям сотрудников «Альфа-Директ», регистрироваться в специальном мобильном приложении (причем отыскать правильный логин удалось только при помощи консультанта), где помимо нового пароля еще пришлось отдельно активировать электронную подпись. Сразу скажу, что подобных требований в приложениях других банков и брокеров я не встречал.

У прогрессивного и технологичного Тинькофф Банка, предлагающего стать инвестором «на понятных условиях» и обещающего не брать денег за обслуживание счета, оказалось все проще. Правда, помимо стандартной информации (паспортные данные и контакты), банк зачем-то поинтересовался, где и кем я работаю, а также попросил указать мой доход. Через 15 секунд после того, как я отправил анкету, мне сообщили, что ко мне готов выехать курьер.

Зачем потребовалось присылать мне курьера, я понял только через сутки (вначале в банке перепутали адрес и почему-то послали курьера ко мне домой), когда вместе с пакетом документов от брокера (их также пришлось подписать ручкой) мне вручили карту. Становиться обладателем пластика от Тинькофф Банка я не планировал, но меня заверили, что обслуживание будет бесплатным. К тому же, как оказалось, чтобы войти в приложение «Тинькофф Инвестиции», нужно вначале ввести номер карты. То есть не клиентам банка вход на биржу заказан. Торговать на рынке я смог спустя два дня после того, как направил заявку.

Нарушает ли при этом банк закон о защите прав потребителей, запрещающий обусловливать приобретение одних услуг обязательным приобретением других?

Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский:



«Ситуация достаточно типичная, каждый банк заинтересован в наращивании клиентской базы, и привязывание одной услуги к другой — наиболее удобный и распространенный способ. Если внимательно прочитать договор брокерского обслуживания, может быть, окажется, что применять другую банковскую карту от другого банка тоже, наверное, можно, но, скорее всего, с комиссией или иными доплатами, что невыгодно будет в первую очередь пользователю услуги. Однако номинально банк не нарушает прав своего клиента, он лишь подталкивает его к наиболее комфортному способу работы с брокерским счетом, но, с другой стороны, разумеется, выглядит это, скорее, как попытка решить за клиента, что и как ему делать. Юридически в целом к банку будет сложно придраться — наверняка в договоре есть варианты решения этой проблемы».



Покупайте акции заранее



Стандартное время между оформлением счета и получением доступа к бирже у большинства брокеров примерно одинаковое: де-факто доступ к торгам я получал только на следующий день после подачи документов. По словам брокеров, это зависит от того, открывает ли клиент счет только для торговли на фондовом рынке, или хочет еще совершать операции на срочном рынке. А кроме того, от времени подачи заявки: как утверждают представители брокеров, если документы пришли после 16:30, доступ к торгам клиент получит только на следующий день. В реальности многие обходят это правило.

Например, у «Фридом Финанс» купить ценные бумаги можно буквально сразу после открытия брокерского счета через «Магазин акций Фридом 24», причем круглосуточно. Оплатить акции и облигации можно даже до того, как заполнена анкета. Как поясняют в компании, тем самым можно зафиксировать цену бумаги. После регистрации на бирже они будут зачислены ему на брокерский счет.

Правда, сама процедура заключения договора с «Фридом Финанс» оказалась не такой простой. После того как на сайте я подал заявление и оставил свои контакты, выскочило сообщение, что в ближайшее время компания свяжется со мной. Однако этого не произошло ни в этот, ни на следующий день. Помогло письмо к онлайн-консультанту, который поинтересовался, с какой суммой я планирую торговать. Выяснилось, что компанию интересуют только клиенты с 20 тыс. долларов, а с розницей работает совсем другое подразделение. Почему мою заявку на открытие брокерского счета не передали в розничное подразделение, я так и не понял. Равно как и не понял, почему, заключая договор с брокером, я внезапно стал клиентом «Бест Эффортс Банка» со всеми вытекающими. Представитель этой компании, позвонивший мне после открытия счета, поинтересовался, в какие бумаги я хочу инвестировать и интересно ли мне принять участие в IPO.

То сбой, то ошибка

Даже если у вас все в порядке с данными и, кажется, вы уже стали инвестором с брокерским счетом, это еще не значит ничего: любой технический сбой может существенно затянуть процесс открытия счета. Например, чтобы стать клиентом инвестиционной компании — БКС, пришлось ждать пару дней. После ввода телефона на сайте брокера появлялась надпись «Ошибка в данных. Перезагрузите страницу и попробуйте еще раз». Я так и сделал, однако это не увенчалось успехом, поэтому я позвонил в кол-центр компании, где мне, увы, не помогли, зато начали интересоваться, какую сумму я готов инвестировать. Консультант, с которым меня в итоге соединили, предложила три варианта: а) приехать в офис компании; б) отправить документы онлайн, и затем анкету и заявление привезет курьер компании; в) ко мне может приехать сотрудник БКС и на месте решить вопрос с онлайн-открытием счета.

Для чистоты эксперимента я решил подождать, когда опция снова заработает. Прошло два дня. Наконец, мне удалось загрузить фото паспорта и заполнить анкету, в которой помимо размера дохода меня попросили указать и его источник. Затем сервис сообщил, что данные проверяются. И... снова возникла проблема. Оказалось, что в БКС не смогли распознать мой ИНН. Едва я ввел свой ИНН, как случился новый сбой. Но я уже был умудрен опытом и просто решил подождать. Через несколько минут, перегрузив страницу, я обнаружил заполненные документы, которые нужно было подписать СМС-кодом. И — ура! — компания поздравила меня с открытием брокерского счета. Сообщив, что доступ на биржу я получу в течение суток.

У другого брокера, компании «Алор», которая предложила регистрацию через сайт госуслуг, возникла другая проблема. Через пару дней после открытия счета вдруг выяснилось, что у компании «некорректно загрузились паспортные данные». Сотрудница «Алора» попросила отправить скан паспорта по почте. Вопрос, каким образом данные с портала госуслуг можно было загрузить некорректно, остался без ответа.

Заплатите рубль

Если вас уверяют, что открыть брокерский счет ничего не стоит, — не верьте. «Открытие Брокер» при оформлении в числе прочих документов (компания при регистрации требует указать ИНН и СНИЛС) зачем-то запросил номер моей банковской карты. Оказалось, банк собирается взять с меня 1 рубль за... услуги электронной подписи! Только после оплаты я смог ввести СМС-код, подтверждая, что согласен с условиями обслуживания. Как уверил сотрудник «Открытия», поздравивший меня с открытием счета, карта не будет привязана к счету и я волен перечислять деньги как хочу и откуда хочу.





Менеджеры «Открытия» оказались чрезвычайно напористы. В процессе оформления счета они интересовались, чем я хочу торговать и с какой суммы начну. От одного из консультантов я услышал, что рекомендованная сумма — от 50 тыс. рублей, а также что мне стоит присоединиться к программе лояльности банка. Составить им конкуренцию, пожалуй, могли бы только консультанты из «Финама». Пока я оформлял брокерский счет в этой компании, мне позвонили в общей сложности 3—4 раза. Например, я узнал, что минимальная сумма инвестиций — 30 тыс. рублей. Помимо обычных анкетных данных меня попросили (добровольно) дать о себе дополнительные сведения: семейное положение, образование, есть ли дети и открыл ли я уже собственный бизнес. Брокера интересовало буквально все — от структуры моих расходов до ожиданий по доходности. Также помимо скана паспорта предлагалось прислать квитанцию об оплате стационарного телефона или коммунальных услуг. Зато компания предлагала сразу три варианта брокерского счета с разными возможностями и тарифами, включая ИИС.

Выводы

Какие выводы я сделал для себя, открыв в течение недели девять брокерских счетов? Во-первых, вступая на путь инвестора, стоит запастись терпением и настойчивостью, потому что трудности могут встретиться уже на стадии открытия счета. Неизвестно, с какими требованиями брокеров придется столкнуться, ведь далеко не у всех есть аккаунт на «Госуслугах» или, скажем, не каждый в курсе номера своего ИНН.

Во-вторых, процедуры и скорость открытия счета у различных компаний и банков могут существенно различаться.

В-третьих, при открытии счета вам наверняка попытаются заранее навязать дополнительные услуги вроде банковской карты или сервисов, зашитых в тариф.

Означает ли все это, что стоит выбирать компанию, где счет открыть проще и быстрее? Конечно, нет, ведь для того, кто торгует на бирже, гораздо важнее стоимость обслуживания, функционал приложений и торговых платформ, уровень технической поддержки и консультантов. Тем не менее даже первый контакт с брокером уже способен многое сказать о стиле его работы и отношении к клиентам.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru