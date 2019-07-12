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Чего боятся брокеры?

Если закон примут в имеющемся виде, то, по оценкам профучастников, около 70% частных инвесторов попадут в категорию особо защищаемых. Так, средний размер счета клиентов компаний, работающих в российском сегменте Forex, составляет 160 тыс. рублей, по данным Ассоциации форекс-дилеров. Из-за того, что торговля валютными инструментами будет недоступна большинству инвесторов, им придется пользоваться услугами иностранных компаний или нелегалов. Кроме того, инвесторы могут лишиться возможности торговать бумагами, которые представлены на Санкт-Петербургской бирже, — это около 1 тыс. акций и облигаций крупнейших мировых корпораций, среди которых Google, Apple, Amazon, Microsoft, Alibaba. По оценке крупнейших брокеров, на этой бирже сейчас торгуют до 50% их клиентов. По данным самой биржи, с начала года количество открытых клиентских счетов выросло на 45%, а число клиентов достигло 1,7 млн человек.