Законопроект о внесении изменений в ФЗ «О рынке ценных бумаг» был внесен в Госдуму в декабре 2018 года. Инициатором принятия закона выступает Банк России. Согласно документу, предлагается разделить частных инвесторов на четыре группы: особо защищаемые неквалифицированные инвесторы, простые неквалифицированные инвесторы, квалифицированные инвесторы и профессиональные квалифицированные инвесторы. Как считают в ЦБ, это необходимо, чтобы защитить интересы граждан, делающих первые шаги на фондовом рынке. Обязанность по разделению инвесторов на категории возлагается на брокера, управляющую компанию или форекс-дилера. В конце мая Госдума приняла законопроект в первом чтении. Когда документ вступит в силу, не ясно, но, как говорят в ЦБ, в связи с ростом числа розничных инвесторов он является важным и срочным.
Если новые правила категоризации вступят в силу, то граждане с небольшим капиталом смогут покупать ограниченный набор инвестиционных инструментов. Например, если на счете инвестора менее 400 тыс. рублей, то ему будут доступны ценные бумаги, входящие в первый и второй котировальные списки, за исключением коммерческих облигаций. Также он сможет вкладывать в ПИФы, участвовать в валютных торгах и торгах на рынке драгметаллов. А вот покупать срочные контракты (фьючерсы, опционы и др.), торговать с кредитным плечом или инвестировать в акции зарубежных компаний будет нельзя. Также для особо защищаемых неквалифицированных инвесторов будут недоступны сделки на рынке Forex.
Да, если увеличить размер счета до 400 тыс. рублей или сдать специальный квалификационный экзамен. Принимать экзамены разрешено Московской бирже, а также саморегулируемым организациям финансового рынка (НАУФОР, АФД, НФА, ПАРТАД и др.). Правила и порядок проведения экзамена будут открытыми, сдавать его можно будет онлайн, причем неограниченное число раз. Предполагается, что платить за переход в другую категорию инвесторов не придется.
Если закон примут в имеющемся виде, то, по оценкам профучастников, около 70% частных инвесторов попадут в категорию особо защищаемых. Так, средний размер счета клиентов компаний, работающих в российском сегменте Forex, составляет 160 тыс. рублей, по данным Ассоциации форекс-дилеров. Из-за того, что торговля валютными инструментами будет недоступна большинству инвесторов, им придется пользоваться услугами иностранных компаний или нелегалов. Кроме того, инвесторы могут лишиться возможности торговать бумагами, которые представлены на Санкт-Петербургской бирже, — это около 1 тыс. акций и облигаций крупнейших мировых корпораций, среди которых Google, Apple, Amazon, Microsoft, Alibaba. По оценке крупнейших брокеров, на этой бирже сейчас торгуют до 50% их клиентов. По данным самой биржи, с начала года количество открытых клиентских счетов выросло на 45%, а число клиентов достигло 1,7 млн человек.
В тексте законопроекта о владельцах валютных вкладов нет ни слова. Тем не менее, как рассказывают участники рынка, предложение ограничить возможность для граждан открывать валютные и обезличенные металлические счета (ОМС) прозвучало на закрытой встрече с представителями ЦБ. Причем, как уверяют те, кто был на встрече, это была «шуточная реплика», но многие восприняли высказывание серьезно. Впрочем, как считают сами участники, ограничить права вкладчиков государство вряд ли решится. «Возможность приравнять валютные депозиты к инвестиционным инструментам и установить ограничения для инвестиций в них не обсуждалась и не обсуждается», — заверили Банки.ру в ЦБ.
Как известно, закон не имеет обратной силы. Но многие инвесторы опасаются, что им могут принудительно закрыть позиции, если они не будут соответствовать необходимой категории. Например, многие используют для торговли на срочном рынке кредитное плечо, в результате размер собственных средств может не дотягивать до 400 тыс. рублей. Судя по комментарию ЦБ, ограничения по ценным бумагам, скорее всего, коснутся новичков, только открывающих счет на бирже. «Инвесторы могут и дальше использовать инструменты, которыми они обладали на момент вступления закона в силу. Подтвержденный опыт совершения операций с теми или иными инструментами позволит продолжать совершать операции с ними», — уточнил регулятор.
Конечно, ведь никто не может запретить инвестору заключить договор с иностранным банком или брокером, которые не подотчетны ЦБ. В России свои услуги предлагают несколько организаций, например SaxoBank или Interactive Brokers, однако далеко не каждый иностранный профучастник подойдет инвестору с небольшим счетом. Некоторые иностранные брокеры готовы обслуживать клиента при наличии минимального депозита в несколько тысяч долларов. Кроме того, у иностранных брокеров бывают достаточно высокие для розничного инвестора комиссии за сделку.
Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru