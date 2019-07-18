Шесть триллионов под матрасом: спасение или угроза для экономики?

«Матрас-банк» наращивает активы Фото: коллаж Banki.ru

В стране начнется экономический бум и процветание, если россияне достанут деньги из-под матрасов и начнут инвестировать. Или нет?



По данным Росстата, сбережения россиян составляют уже почти 33 трлн рублей, 6 трлн из этой суммы население держит в виде наличных. У четырех из пяти россиян есть те или иные финансовые активы — вклады, наличные, средства на текущих счетах, подсчитали эксперты НИУ ВШЭ в исследовании «Изучение финансового поведения населения и привычки к накоплению сбережений». Проведенный ВШЭ опрос подтверждает данные Росстата: почти пятую часть активов граждане хранят в виде кеша.

Если деньги, которые хранятся у людей в наличных, попадут на финансовый рынок, это приведет лишь к разгону инфляции, рассказал в интервью «Известиям» помощник председателя Счетной палаты РФ Алексей Саватюгин. «Ничего страшного, что люди хранят деньги под матрасом. У нас нет проблемы нехватки денег — проблема, куда их вкладывать», — сказал он.

Впрочем, опрошенные Банки.ру эксперты нашли применение этим средствам.

Могли бы принести пользу

Не используя накопления, люди попросту их теряют, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «Если сбережения населения придут на фондовый рынок, вряд ли это перезапустит потребительский спрос. Однако в текущих условиях даже весьма ограниченный по своему объему инвестиционный доход может расцениваться гражданами как необходимое благо», — резюмирует он. Деньги, которые сейчас не работают, могли бы принести реальную пользу экономике, считают эксперты.

Компенсировать рост расходов. «Спад благосостояния населения продолжается, и хранение сбережений «под матрасом» — не самая выгодная стратегия для потребителя, — говорит Покатович. — С одной стороны, с учетом хронических проблем с инвестиционным климатом и инвестактивностью в целом в РФ, объектов для размещения существенных объемов денежных капиталов не так много. С другой, для населения участие в инвестиционном процессе может стать одним из способов противостояния давлению со стороны жесткой бюджетной и фискальной политики».

Снизить геополитические риски. «Минфин активно размещает ОФЗ для пополнения бюджета и погашения прежних выпусков, — говорит руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. — Почти треть владельцев ОФЗ – иностранные инвесторы, что делает этот рынок зависимым от внешней конъюнктуры: геополитики, санкций и прочего. Если же направить «подматрасные» средства населения в гособлигации, не менее надежные, чем вклады, то можно замещать средства внешних инвесторов. Кроме того, процент по ОФЗ в размере 7,3–7,5% выше, чем по вкладам, что при должном разъяснении для людей способно привлечь их деньги в ОФЗ, а для государства – уменьшить стоимость обслуживания долга, сэкономить средства бюджета. Кроме того, проценты в данном случае будут уходить не за рубеж, а оставаться внутри страны».

Снизить стоимость займов для бизнеса. Деньги, которые лежат мертвым грузом, могли бы улучшить положение российских компаний, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. «Компании не выходят на биржу из-за слабого спроса со стороны населения, однако если люди будут проявлять большую активность, то ситуация может измениться. Деньги отечественным компаниям нужны, но получить они сейчас их могут только в виде дорогого кредита либо из государственного бюджета, если работают в стратегически важных сферах. Таким образом, если деньги из-под матрасов перекочуют на фондовый рынок, то никаких негативных последствий возникнуть не должно. Скорее наоборот, организации получат капитал, а рынок — новый драйвер для роста», — рассуждает Николаев. «Направление сбережений населения в финансовые инструменты с точки зрения инфляции не столь опасно, поскольку не повышает спрос на конечные потребительские товары и услуги. Гипотетическое повышение же спроса из-за этого на финансовые активы способно привести к росту цен акций, государственных и корпоративных облигаций с уменьшением стоимости заимствований для государства и компаний. Это позитивный момент, снижающий издержки в экономике и ведущий к сдерживанию инфляции», — отмечает Гойхман. «От привлечения средств населения уменьшается стоимость заимствований в экономике, что снижает затраты бюджета и бизнеса и ведет не к усилению, а к ослаблению инфляции», — добавляет Покатович.

Где деньги?

При всех очевидных выгодах для экономики в целом и для каждого потенциального инвестора в частности активы «Матрас-банка» не снижаются. На то есть минимум две причины: бюрократическая и психологическая.

У людей нет желания инвестировать, потому что экономика попала в бюрократические тиски, считает финансовый эксперт компании «ФинИст» Ирина Ланис. «Если говорить о прямых инвестициях, то среди населения все меньше желающих податься в бизнес. А вот отнести деньги в банк и получить копейки под лозунгом «лишь бы не слишком сожрала инфляция» — это, конечно, проще, тут думать особо не нужно. Сейчас государственная политика такова, что проще сказать: «Да какое инвестирование, не нужно вам зарабатывать». Если люди не разбираются в вопросе, всегда проще отмахнуться, чем научить», — говорит эксперт.

По словам Саватюгина, деньги дают спокойствие. «Когда банки лопаются, страховка в 1,4 миллиона рублей работает, но всегда хочется что-то иметь или в банковском сейфе, или под матрасом, или в каком-то активе, может быть, не доходном, но чтобы был. Это как Фонд национального благосостояния», — указывает Саватюгин.



Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru