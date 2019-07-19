Разбор Банки.ру. «Мультикарта» ВТБ: в чем подвох?

«Мультикарта» ВТБ подходит финансово активным потребителям, но важно помнить о деталях Фото: коллаж Banki.ru/фрагмент из фильма «Пятый элемент»

«Мультикарта» ВТБ сочетает характеристики нескольких продуктов. Семь опций, несколько вариантов кешбэка, проценты на остаток. Но в деталях скрыто много интересного. Разбираем плюсы и минусы продукта.



Что за карта?

Банк ВТБ предлагает карту с пакетом услуг, включающим в себя начисление процентов на остаток по счету, кешбэк, бонусы, онлайн-переводы. Банк утверждает, что карта сочетает преимущества нескольких продуктов, так как на выбор предлагается ряд бонусных опций. Собственно, поэтому она и называется «Мультикартой».

К основной карте можно бесплатно оформить до пяти дополнительных – например, для членов семьи или близких людей. При расчете вознаграждения будет учитываться суммарный оборот по всем картам – и по основной, и по дополнительным. Открыть «Мультикарту» можно в долларах, рублях или евро. Она может быть дебетовой или кредитной. Также можно выбрать платежную систему — Visa, Masterсard или «Мир».

Сколько денег можно вернуть?

«Мультикарта» предлагает на выбор систему из семи опций: кешбэк на любые покупки (1—2,5%), кешбэк в категориях «Авто» или «Рестораны» (в этих трех опциях он начисляется в бонусных рублях), опции «Коллекция» и «Путешествия», опция «Заемщик» (возможность снизить ставку по действующему кредиту) и повышенная процентная ставка по накопительному счету.

Какую-либо определенную опцию выбирает держатель основной карты, она же распространяется и на дополнительные. Выбирать отдельные опции для дополнительных карт нельзя.

Процент возврата денег зависит от того, сколько вы потратили за календарный месяц. Допустим, подключена категория «Рестораны». При тратах по карте от 5 тыс. до 15 тыс. рублей размер кешбэка составит 2%, от 15 тыс. до 75 тыс. — 5%, свыше 75 тыс. — 10%. Таким образом, если ежемесячно вы тратите по карте 55 тыс. рублей, из них 15 тыс. на рестораны, кафе, покупки билетов в кино и театр, то за год можно вернуть 9,75 тыс. рублей.

В категории «Путешествия» клиенту начисляются мили. А опция «Коллекция» предполагает вознаграждение в виде бонусов, которые затем можно потратить в каталоге на bonus.vtb.ru . Бонусные рубли можно обменять на реальные деньги из расчета один к одному. Бонусы обменять на рубли невозможно, но их можно использовать для покупок у компаний — партнеров бонусной программы ВТБ. А мили можно израсходовать для приобретения авиабилетов.

В настоящий момент у бонусной программы ВТБ насчитывается порядка 90 партнеров – это рестораны и магазины различных категорий. В банке отметили, что при покупках у этих партнеров можно сэкономить до 11%. В числе партнеров – крупные торговые сети («Перекресток», «Республика», Adidas и другие), системы интернет-бронирования (Booking.com и т. п.), торговые интернет-площадки (AliExpres) и многие другие. Категории партнеров («Автосалоны», «Одежда», «Обувь», «Аксессуары», «Путешествия», «Спорт» и т. д.) клиент может выбирать самостоятельно, раз в месяц их можно менять. Категории с повышенным кешбэком (например, сейчас это 6% в магазинах «Л'Этуаль») ежемесячно меняются банком.

А что с процентами на счет?

На остаток денег на мастер-счете (текущем счете «Мультикарты») банк начисляет проценты. Величина такого дохода зависит от суммы покупок, совершенных за месяц, по всем картам (дебетовым, кредитным, основной и всем дополнительным) в пакете банковских услуг «Мультикарта». При тратах в размере 5–15 тыс. рублей на остаток будет начисляться 1% годовых, 15–75 тыс. – 2% годовых, более 75 тыс. – 6% годовых.

Есть важный нюанс: при подключенной опции «Сбережения» проценты на остаток средств на мастер-счете не начисляются.

Опция «Сбережения» нужна для тех, кто хочет получать повышенные проценты по своим накопительным счетам и срочным вкладам в рублях. Если с помощью карты клиент совершает покупки на сумму 55 тыс. в месяц, то он получит дополнительную доходность в размере 1%.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ С CASHBACK Выбор пользователей Банки.ру

Какая выгода для заемщиков?

По «Мультикарте» можно подключить опцию «Заемщик» и получить дисконт к ставке по действующему в ВТБ кредиту. Размер скидки также будет зависеть от трат по карте. Банк пересчитывает ставку и платеж по кредиту каждый месяц, а разницу возвращает на карту до конца следующего месяца. Максимальная сумма начисления составляет 5 тыс. рублей в месяц. Если у вас несколько кредитов (например, кредитная карта, кредит наличными и ипотека), ставка снижается там, где больше сумма задолженности.

Как отметили в пресс-службе ВТБ, максимальный размер скидки по кредитной карте – до 10 процентных пунктов, по кредиту наличными – до 3 п. п., по ипотеке – до 0,6 п. п.

Так в чем же подвох?

1. В названии

Клиенты в отзывах на «Народном рейтинге» рассказывают, что ошибочно принимают «Мультикарту» за мультивалютную, то есть привязанную как минимум к трем счетам: в рублях, долларах и евро. Очевидно, у многих в памяти осталась мультикарта ВТБ 24, условия пользования которой предполагали одновременное наличие таких счетов. Однако теперь это не так, это совершенно иной продукт. Оформить «Мультикарту» ВТБ можно только в одной валюте – на выбор из указанных трех.

2. В условно бесплатном обслуживании

Карта хоть и называется бесплатной, но в действительности для того, чтобы за ее обслуживание не пришлось платить, надо тратить не менее 5 тыс. рублей в месяц. Если это условие не выполняется, комиссия составит 249 рублей в месяц или без малого 3 тыс. рублей в год. Это много по сравнению с аналогичными продуктами ряда других банков. Бонусы и кешбэк также начисляются при тратах от 5 тыс. рублей. Чтобы не задолжать банку, картой надо пользоваться постоянно и поддерживать хотя бы минимальный оборот по ней.

3. В необходимости много тратить

Для получения максимальных выгод необходимо тратить от 75 тыс. рублей в месяц. Если траты меньше, то и размер вознаграждения будет скромнее. При этом максимальный размер кешбэка по опциям «Авто» и «Рестораны» ограничен 3 тыс. рублей, при выборе кешбэка на любые покупки – 5 тыс. рублей. Это составляет 4% и 6,7% от 75 тыс. рублей соответственно. При более высоких ежемесячных расходах соотношение кешбэка к расходам станет еще меньше. Кроме того, у некоторых банков на картах с кешбэком можно вернуть гораздо большую сумму или не существуют условия по размерам трат.

4. В сроках

Важно учитывать, что покупки, совершенные в последние дни месяца (от одного до пяти дней), могут не успеть подтвердиться и, таким образом, не будут включены в сумму расходов по карте — на это жалуются участники форума Банки.ру. В этом случае есть вероятность не уложиться в сумму 5 тыс. рублей и, соответственно, не получить кешбэк, да еще и уплатить месячную комиссию за обслуживание.

5. В самих рублях и бонусах

Банк начисляет вознаграждение не «живыми» деньгами, а бонусными рублями, бонусами и милями. Бонусные рубли, как отмечалось выше, можно обменять на рубли реальные, бонусы и мили – нет. Как рассказали Банки.ру в кол-центре ВТБ, бонусы «сгорают» через два года. Бонусные рубли и мили пока не имеют «срока дожития», но нет гарантии, что в любой момент банк не изменит нынешние условия. В ВТБ заверили, что клиенты заблаговременно получают СМС-оповещения о любых изменениях в тарифах и условиях.

6. В условиях снятия денег через банкоматы и переводах

В тарифах ВТБ говорится, что снимать по «Мультикарте» наличные в банкоматах других кредитных организаций можно бесплатно. Однако комиссия за такие операции все же существует, прочитать о ней можно в примечаниях к тарифам. За снятие наличных в «чужих» ATM ВТБ берет 1% от суммы (минимум 99 рублей за операцию, 6 долларов или евро, если карта валютная). Вернуть эту комиссию можно будет в следующем месяце в виде кешбэка, если вы в этом месяце потратите по карте более 5 тыс. рублей. Такое же условие действует и для онлайн-платежей, и для переводов.

Лимит бесплатных переводов с «Мультикарты» на карту другого банка составляет 20 тыс. рублей в месяц. При превышении лимита придется платить комиссию 1,25% от суммы операции, минимум 50 рублей.

7. В минимальных выгодах по валютным картам

Для держателей валютных «Мультикарт» есть отдельные сюрпризы. Как сообщили Банки.ру в кол-центре ВТБ, проценты на остаток собственных средств по карте не начисляются вовсе. Получить кешбэк можно, однако считает его банк замысловато. Сумма осуществленных операций по карте переводится банком в рубли по курсу, действующему на момент их обработки. Банк определяет рублевую сумму кешбэка, затем переводит этот кешбэк снова в валюту и только потом зачисляет на счет клиента. Из-за двойной конвертации фактический размер кешбэка снижается. Например, траты по карте составили 150 евро. Банк переводит эту сумму в рубли (курс 68,65 рубля на 11 июля 2019 года) – получается 10 297,5 рубля. Кешбэк составляет 1% от суммы трат, то есть 102,98 рубля. Обратная конвертация будет осуществляться уже по курсу продажи банком валюты (74,05 рубля на ту же дату), это будет 1,39 евро. Притом что без конвертаций 1% от суммы трат составляет 1,5 евро.

Кому подходит?

С учетом всех «плюшек» и подвохов «Мультикарта» может быть интересна нескольким категориям потребителей, считает эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Ольга Станчак:

Действующим клиентам ВТБ, имеющим кредиты, она поможет снизить процентную ставку.

Новые клиенты, активно пользующиеся картой в повседневной жизни, имеют возможность самостоятельно выбирать вознаграждение за совершение покупок, а гибкая система опций позволяет подстроить карту под свой стиль жизни.

Предпочитающие копить могут воспользоваться возможностью получить повышенный процент на остаток средств.

Анна ПОНОМАРЕВА, Антонина САМСОНОВА, Татьяна ТЕРНОВСКАЯ, Banki.ru