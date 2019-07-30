Вексель наудачу: обманутые клиенты Азиатско-Тихоокеанского Банка смогли вернуть 1,4 млрд рублей

Почти 1,5 тыс. клиентов санируемого банка получили назад свои вложения, хотя в их успех мало кто верил. С чем пришлось столкнуться пострадавшим и как они смогли одержать победу?

Клиенты Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ), которым тот предлагал векселя сторонней компании под видом вкладов, смогли отсудить у кредитной организации 1,4 млрд рублей. Споры выиграли 90% пострадавших, обратившихся в суд, сообщили Банки.ру в ЦБ.

«По состоянию на 1 июля 2019 года с учетом всех судебных инстанций в пользу векселедержателей было принято 1 489 решений (более 90% от всех принятых решений). На 1 июля 2019 года АТБ осуществил выплаты по исполнительным листам на общую сумму 1,4 миллиарда рублей», — передал через пресс-службу зампред Банка России Василий Поздышев. Он отметил, что некоторые судебные разбирательства еще ведутся и регулятор готов рассчитываться с истцами, которые одержат победу в спорах.

Почему ЦБ платит бывшим клиентам АТБ?

Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Азиатско-Тихоокеанского Банка в апреле 2018 года. Почти сразу же регулятор обнаружил там «финансовую пирамиду» по продаже векселей — кредитная организация предлагала клиентам долговые бумаги ООО «ФТК» под видом вкладов. Доходы от покупки новых бумаг шли на выплату процентов по старым векселям. При этом ЦБ посчитал, что ФТК связана с бывшим совладельцем АТБ Андреем Вдовиным — компания имела кредиты в АТБ на 1,2 млрд рублей, по которым были сформированы стопроцентные резервы. Иными словами, ссуда считалась безнадежной.

В мае 2018 года держатели векселей ООО «ФТК» начали жаловаться на приостановку выплат. Клиенты обращались за деньгами и в банк, и в компанию, но везде получали отказ. ФТК поясняла, что продавала свои ценные бумаги Азиатско-Тихоокеанскому Банку. Тот расплачивался за векселя собственными средствами, а потом перепродавал их третьим лицам. Деньги, которые перечисляли клиенты АТБ, напрямую на счет ФТК не поступали. Если у человека есть претензии, их нужно предъявить банку. У АТБ была противоположная позиция: он называл себя лишь агентом по продаже векселей и рекомендовал обращаться с претензиями к эмитенту, то есть ФТК.

«Перебрасывание» клиентов привело к жалобам и митингам на Дальнем Востоке и в Сибири. В итоге в конфликт вмешался ЦБ. Банк России порекомендовал пострадавшим судиться со всеми участниками схемы и обещал: если суд признает АТБ виновным в некорректной продаже векселей, регулятор возместит потери клиентов.

Иски, основанные на надежде

Бывшие клиенты АТБ, которые оказались не вкладчиками, а векселедержателями, сначала мало надеялись на успех. «У нас городок небольшой, всех знаем. Разбираться они сильно не хотели, потому что такие дела их пугают. Судьи нас точно пинали», — рассказывает Наталья Шейнюк. Она живет в Шимановске Амурской области — в 310 км от Благовещенска, где находится головной офис АТБ.

Сама Наталья приобрела злополучные векселя после звонка руководителя подразделения банка: «Начальника нашего операционного офиса я знаю уже давно, 15 лет. Срок вклада закончился в октябре 2017 года, Евгения Михайловна позвонила мне по рабочему телефону и предложила оставить деньги в банке. Они продвигали это не как вексель, а называли банковской программой, вексельным вкладом. Тут сыграло роль, что я ее давно знаю, подписывала документы не глядя».

Когда банк санировали, а выплаты приостановились, клиентка поняла, что с ее «депозитом» что-то не так. Оценить масштаб проблемы помогли соцсети и обычные листовки: пострадавшие клиенты из Шимановска нашли друг друга по объявлениям. «Поодиночке нас бы всех раскидали», — уверена Наталья.

Как и основная масса бывших клиентов АТБ, женщина подала иск только к осени 2018 года. Правда, разбирательство почти сразу приостановили на неопределенный срок.

«Мы встречались с судьей, он прямо нам не сказал, что будет вынесено отрицательное решение, но дал понять, что, скорее всего, хода никакого не будет. Они сидели, разводили руками», — признается Наталья. «Лед тронулся» только в начале 2019 года. Сначала суды в основном удовлетворяли иски тех, кто оформлял только один вексель в АТБ. Потом все больше клиентов стали одерживать победу, в том числе после подачи апелляций. Собеседница Банки.ру связывает это с протестной активностью: «Мы же постоянно митинговали, пикетировали, раздавали листовки. Сотрудники АТБ на нас даже жаловались в полицию».

Буква закона vs справедливость

Всего к АТБ было подано примерно 2 тыс. исков, процент их удовлетворения довольно высокий. В основном истцы проживают в Амурской и Кемеровской областях, Хабаровском и Камчатском краях, а также в Приморье. «Фабула обвинения» в делах примерно одинаковая: клиент хотел оформить новый депозит, сотрудник банка предложил заключить новый договор, но толком не объяснил его суть. Тем не менее пострадавшие использовали разные аргументы для подтверждения своей позиции. Некоторые пытались оспорить сделку, ссылаясь на закон «О защите прав потребителей». Якобы продавец — банк АТБ — не объяснил покупателю смысл и предмет соглашения. Вторая группа заявителей требовала признать сделку купли-продажи недействительной, поскольку сами векселя клиенты так и не получили, а значит, банк-агент действовал недобросовестно. Наконец, третья группа истцов пыталась опираться на нормы вексельного права.

Изначально ситуация выглядела спорной, поскольку предметом договоров являлись векселя, говорит гендиректор юридической компании «Глазунов и Семенов» Валерий Глазунов. «Вексель является ценной бумагой и предполагает применение к спорным отношениям законодательства о ценных бумагах. Это делает невозможным применение закона о страховании вкладов и закона о защите прав потребителей. При формальном рассмотрении дела, не выясняя подробностей заключения договора, фактического исполнения обязательств по передаче векселя, суды отказали бы в защите прав инвесторов», — рассуждает юрист.

Закон о защите прав потребителей, действительно, сложно применить к подобным сделкам, считает партнер «ФБК Право» Александр Ермоленко. По его словам, покупка векселя в банке не может трактоваться как получение банковской услуги. Клиент вступает с организацией в вексельные отношения, а не потребительские. Юрист также обращает внимание на сложности, с которыми могли столкнуться те, кто апеллировал к вексельному праву. У многих истцов не было на руках ценных бумаг, по которым можно требовать исполнения обязательств. Лишь в некоторых делах упоминается оригинал векселя, предоставленный в суд. Люди сталкивались и с другой проблемой: их вексель содержал упоминание «без оборота на меня». Оно означает, что Азиатско-Тихоокеанский Банк как один из индоссантов не несет ответственности за неисполнение обязательств. Корреспондент Банки.ру обнаружил дело (2 — 955/18), где клиент оказался держателем бумаги без этой формулировки, и в итоге суд встал на сторону истца. «Все это дело — сплошное везение», — уверяет Ермоленко.

Если судить по удовлетворенным искам, самой эффективной стратегией было требование признать сделку купли-продажи недействительной. По договору клиент приобретал простой вексель, но в реальности в руках его не держал. При этом банк брал «невидимый» вексель на хранение. «Фактически стороны действовали так же, как и при заключении договора банковского вклада», — говорилось в одном из дел. Суд мог расценить это как недобросовестность одной из сторон и «развернуть» сделку, поясняет Ермоленко. Во многих исках также упоминалось, что клиент не понимал предмет договора и не знал, что значит понятие «вексель».

«Это все равно что купить пакет молока, а потом требовать деньги за него с продавца, когда оно прокиснет, при этом заявляя, что покупатель вообще не знал, что молоко может прокиснуть», — говорит партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Он убежден, что подобные решения были скорее политическими.

Такая результативность по искам обманутых клиентов АТБ объясняется позицией ЦБ, полагает адвокат Светлана Громадская. Именно регулятор предложил пострадавшим судиться в том числе с банком. Во многих делах также упоминаются результаты проверки Банка России, во время которой была обнаружена «вексельная схема» в АТБ. «Такая активная позиция ЦБ объясняется желанием максимально быстро и эффективно «закрыть» проблемный вопрос с векселями перед продажей банка», — констатирует Громадская.

Масштаб проблемы и общественный резонанс сыграли свою роль, соглашается Глазунов. Он, впрочем, считает позицию регулятора нейтральной. «Решение было не на стороне граждан, если были выявлены неоднократные покупки векселей, что подразумевает отсутствие таких обстоятельств, как дезинформация клиента», — замечает юрист.

Продолжение следует

ООО «ФТК» выпустило долговые бумаги на 4,3 млрд рублей, сообщала газета «Ведомости». По данным ЦБ на 14 мая 2018 года, в хранилище АТБ находился 2 731 вексель, обязательства по ним составляли 3,99 млрд рублей. Аналогичная сумма фигурировала в отчетности банка по МСФО по итогам 2018 года, замечает аналитик Банки.ру Вадим Тихонов. Это были обязательства некредитного характера, которые отражались на внебалансе. Уже тогда в документах было указано, что средства пойдут на возмещение по судебным искам по векселям ООО «ФТК». Получается, что пока бывшие клиенты АТБ отсудили у банка 35% от всей суммы обязательств.

В конце прошлого года ЦБ также сообщил о создании специального фонда, который должен помочь санируемому АТБ расплатиться с недовольными клиентами. Это комбинированный ЗПИФ, которым управляет УК ФКБС. Фонд служит для компенсации расходов банка по выплате средств векселедержателям по решению суда, передал через пресс-службу зампред ЦБ Василий Поздышев. Он подчеркнул, что фонд взаимодействует только с Азиатско-Тихоокеанским Банком, а не с пострадавшими клиентами. В 2019 году Банк России пытался продать АТБ частному инвестору, но аукцион не состоялся — претенденты на актив не стали участвовать в торгах. Регулятор, тем не менее, не теряет надежды продать банк в 2020 году. Возможная сделка ничего для держателей векселей не изменит, уверяет Поздышев.

«В случае если судебные тяжбы к моменту продажи банка новому инвестору не будут завершены, АТБ продолжит выплаты векселедержателям по решению суда и после его продажи. При этом ООО «УК ФКБС» продолжит выкупать векселя у банка, которые возвращены ему по решению суда, и после продажи Банком России АТБ», — пояснил представитель регулятора. По словам зампреда ЦБ, влияние истории с векселями на финансовое положение АТБ будет минимальным.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru