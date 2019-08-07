оденьгахпросто: подводные камни при выборе вклада

Банки повсеместно опускают проценты по вкладам, и в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ тенденция сохранится. Уже сейчас финорганизаций, которые предлагают ставку 8% годовых и выше, остались единицы. О чем нужно помнить при выборе депозита с самой высокой доходностью?



Рекламируя вклады, банки любят спекулировать предлогом «до». «До 8% годовых», — прочтете вы, но в реальности максимальную ставку получить довольно непросто. При выборе вклада вы можете столкнуться со множеством разных «но»:

Что еще нужно учитывать при выборе вклада: