#оденьгахпросто: подводные камни при выборе вклада
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Банки повсеместно опускают проценты по вкладам, и в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ тенденция сохранится. Уже сейчас финорганизаций, которые предлагают ставку 8% годовых и выше, остались единицы. О чем нужно помнить при выборе депозита с самой высокой доходностью?

Рекламируя вклады, банки любят спекулировать предлогом «до». «До 8% годовых», — прочтете вы, но в реальности максимальную ставку получить довольно непросто. При выборе вклада вы можете столкнуться со множеством разных «но»:

  • Размер ставки зависит от срока вклада. Обычно по коротким депозитам, на несколько месяцев, ставки меньше, чем по вкладам на год-полтора. При этом при открытии более долгосрочных вкладов (3—5 лет) ставки могут быть и ниже среднесрочных.
  • Ставка может варьироваться в зависимости от размера вклада. Чем больше сумма, тем больше проценты.
  • Еще одна уловка банков при снижающихся ставках — это «лестничный» вклад. Срок такого депозита разбивается на несколько периодов, для каждого из которых устанавливаются свои ставки. В рекламе может быть указана максимальная ставка, но в действительности она будет действовать один-два месяца, а средний процент и итоговая доходность будут ниже.
  • Иногда самые высокие ставки банк использует для привлечения новых клиентов. «Старым» же приходится либо довольствоваться стандартными предложениями, либо закрывать все счета и ждать несколько месяцев, чтобы снова стать для своего банка новым клиентом.
  • В некоторых предложениях по вкладам обязательным условием для получения максимальной ставки может быть оформление инвестиционного или накопительного страхования жизни (ИСЖ или НСЖ).
  • Еще банк может предлагать повышенную ставку только при оформлении карты и соблюдении определенных условий по ней. Например, нужно будет тратить ежемесячно некую сумму в магазинах — партнерах банка. По самой карте может быть установлено бесплатное обслуживание. Но и здесь нужно быть внимательным: после закрытия вклада такая карта может стать платной.

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Что еще нужно учитывать при выборе вклада:

  • Банк может выплачивать проценты по вкладу различными способами (на текущий счет, на открытую к вкладу карту, присоединять к телу депозита, то есть капитализировать) и с различной периодичностью (обычно ежемесячно, реже — раз в квартал или полгода или разово в конце срока). Капитализация позволяет увеличить итоговую доходность, ведь проценты начисляются не только на первоначальную сумму вклада, но и на причисленные к ней проценты. Чем чаще происходит капитализация, тем выше доход, который получает вкладчик.
  • Для расчета итоговой доходности нужно вычислить эффективную ставку. Формула учитывает частоту капитализации, номинальную ставку и сумму вклада. Однако самому провести расчеты довольно сложно, можно воспользоваться, например, калькулятором доходности вкладов.
  • Некоторые банки предлагают вкладчику возможность досрочного частичного снятия. Здесь нужно иметь в виду, что обычно проценты на изымаемую сумму депозита пересчитываются исходя из ставки «до востребования». Это может быть минимальный процент, например 0,01%. Также банк может ограничить возможность пополнения вклада.
  • Банк может также устанавливать дополнительные комиссии — например, за открытие вклада в офисе.
  • Налог на полученный в виде процентов по вкладу доход платить не придется. По закону под налогообложение попадают доходы по рублевым вкладам, если процентная ставка по ним превышает ставку ЦБ на 5 процентных пунктов (то есть в настоящее время составляет от 12,25% годовых). Такую ставку по банковскому вкладу Банки.ру обнаружить не удалось. Валютные вкладчики заплатят налог, только если ставка превышает 9% годовых.