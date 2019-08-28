Ремонт на юге, автомобили на севере. За полгода россияне оформили 1 млн заявок через сервис Банки.ру «Мастер подбора кредитов». Каковы предпочтения пользователей?



По количеству заявок предсказуемо лидирует Москва, а вот второе место неожиданно занял Краснодарский край.

Кредитные карты

Больше всего кредитки оказались востребованы у жителей Тульской области. А наименее они популярны в Чеченской Республике: лишь 15% пользователей МПК из этого региона оформляли такой продукт через наш сервис.

Чаще всего карты оформляет молодежь. Среди пользователей до 30 лет на этот продукт пришлась почти половина заявок.





Автомобильные кредиты

Авто в кредит особенно популярны в Карелии. С возрастом интерес к покупке машины в долг снижается.





Ипотека



Жилье в кредит чаще всего берут жители Московского региона. Это наиболее востребованный продукт у граждан до 40 лет, самой экономически активной аудитории.





Ремонт

Если в Московском регионе активнее всего покупают жилье в долг, то по востребованности кредитов на ремонт этот регион, а также Санкт-Петербург — на последнем месте. Наибольшей популярностью кредиты на ремонт пользуются в Чечне. С возрастом интерес пользователей к ремонту растет: с одной стороны, уже есть что ремонтировать, с другой — поводов для ремонта со временем объективно становится больше. Впрочем, после 40 лет по мере снижения экономической активности спрос на продукт падает.





Рефинансирование кредитов

Наиболее популярно у жителей Санкт-Петербурга. Чем старше пользователь, тем больше интереса он проявляет к этой опции — опять-таки до достижения 40-летнего возраста.





Образование

Чтобы «Мастер» смог подобрать оптимальные параметры кредита, пользователи оставляют дополнительную информацию о себе — образование и ежемесячный доход. Сравнение этих двух параметров обнадеживает: образование работает. Меньше всего пользователей с двумя и более высшими образованиями в категории зарабатывающих до 20 тыс. рублей.

Самые популярные предложения кредита наличными Выбор пользователей Банки.ру

Владислав КОВАЛЕНКО, Banki.ru

Инфографика: Дарья БЕЛЕНЬКАЯ, Banki.ru