Переписать историю. Как работают программы для исправления кредитной репутации

До 15 млн россиян имеют плохие кредитные истории. Некоторые клиенты банков пытаются «исправить карму» с помощью специальных программ. Всем ли это удается?

Низкий кредитный рейтинг присвоен относительно небольшой доле российских заемщиков, свидетельствуют данные БКИ. По оценке Объединенного кредитного бюро (ОКБ), таких в стране 9,8 млн человек, или 13% должников. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщало, что 15 млн человек, или 16% заемщиков, испытывают сложности с исполнением долговых обязательств и, следовательно, имеют не самый высокий кредитный рейтинг. Еще любопытнее статистика выхода на просрочку. Так, по данным «Эквифакса», почти треть россиян, которые брали кредиты, допускают возникновение просроченной задолженности несколько раз. Систематическое нарушение срока выплат тоже не лучшим образом сказывается на кредитной истории.

Данные о взятых ссудах хранятся в БКИ десять лет, поэтому даже давние «ошибки» могут снизить шансы заемщика на новый кредит. В таких ситуациях выбор небольшой: постараться обойтись без обращения в банк, взять микрозаем или попытаться повысить свой скоринговый балл с помощью специальных программ. Последний вариант многим кажется удобным. Правда, опыт «исправления» кредитной истории с помощью банков выглядит противоречивым.

Плата за воздух или за улучшение репутации?

«Не ведитесь на обман, никто кредитную историю не исправляет, это надувательство чистой воды», — писал один из пользователей Банки.ру о программе Совкомбанка «Кредитный доктор». В той же дискуссии звучали и противоположные оценки: «Вот честно, народ, вы что, вчера родились? Не знаете, что за «ошибки» надо платить? Лично я благодарна Совкомбанку и программе».

Совкомбанк можно считать законодателем моды на улучшение кредитной истории. Он стал предлагать клиентам программу «Кредитный доктор» летом 2015 года. Аналогичный сервис с апреля 2016 года запустил «Восточный» — на программу «Кредитная помощь» могут рассчитывать посетители отделений банка. Как следует из многочисленных отзывов на Банки.ру, эта услуга предлагается клиентам, если банк по каким-то причинам не может одобрить их заявку на кредит. Оценки пользователей разнятся, как и в случае с продуктом Совкомбанка.

Механика оздоровления

Программы обоих банков предполагают несколько этапов «исправления» кредитной истории. Суть в том, что клиентам выдаются небольшие ссуды на короткий срок, которые необходимо гасить вовремя и точно по графику. Совкомбанк и «Восточный», как и остальные участники рынка, передают информацию по кредитным договорам в БКИ. Де-факто клиент платит не за отправку этих данных или хорошие отзывы, а за то, что банк вообще одобрил им ссуду. Правда, далеко не все заемщики понимают, что на ранних этапах денег им не полагается.

«Я увидела рекламу Совкомбанка, в которой говорилось примерно следующее: «отказывают банки — приходи и оформи заем, это исправит твою кредитную историю». Подумала и решила взять 4 999 рублей на полгода с минимальным платежом 1 040 рублей в месяц. Оформляя данный продукт, девушка не сказала, что я в итоге не получу денег...» — писала в «Народном рейтинге» Банки.ру пользователь с ником lavvizit.

На первом этапе программы «Кредитный доктор» клиент Совкомбанка получает кредитную карту «Золотой ключ», оформляет страховку, а также присоединяется к программе, подписывая дополнительное соглашение. Лимит по карте останется нулевым или минимальным (0,1 рубля), но стоимость пластика и всех услуг банка необходимо выплатить в течение срока, указанного в кредитном договоре. Если человек соблюдает условия, то может перейти на следующий этап и рассчитывать на увеличение кредитного лимита и даже на снятие наличных с карты. Банк гарантирует заемщику выход на новый этап, если тот соблюдает все условия: гасит кредит точно в срок, не пользуется опцией досрочного погашения, не допускает просрочек по другим кредитам и не обращается за новыми займами. Расторгнуть договор и выйти из программы можно, если с момента подписания документов прошло менее 14 дней. В этом случае клиент может рассчитывать и на возврат комиссии за обслуживание карты, пояснили в пресс-службе кредитной организации.

«Кредитную помощь» от «Восточного» можно получить только в отделении. «Клиенту выдается кредитный продукт на сумму 5,5 тысячи рублей на три месяца. Важно, чтобы у клиента не было незакрытой просроченной задолженности в банке «Восточный» или других банках. После успешной выплаты по программе «Кредитная помощь» без нарушения графика платежей в БКИ отправляется информация о том, что заемщику был предоставлен кредит и он его погасил без каких-либо просрочек», — описывает первый этап программы вице-президент по розничному комиссионному бизнесу банка «Восточный» Владимир Кудряшов. На сайте кредитной организации нет единого описания всех этапов.

Формально это не является нарушением, говорит партнер Law & Commerce Offer Антон Алексеев. «Если заявку от потребителя на получение такого продукта принимают только в отделении банка, то размещать данную информацию банк может только в отделении», — поясняет юрист. «Исправление» кредитной истории под видом потребительского кредита, а также предоставление иных платных услуг тоже могут не противоречить закону. «Если фактические услуги (под видом кредита) были оказаны банком с согласия потребителя, то в таком случае нарушений не усматривается», — констатирует эксперт.

Судебная статистика это подтверждает. К Совкомбанку за все время существования «Кредитного доктора» было подано всего 27 исков, которые касались этой услуги, подсчитал портал Право.ru . Заемщики смогли выиграть лишь в шести случаях. С «Восточным» из-за «Кредитной помощи» судились 14 раз, и лишь в трех случаях суд встал на сторону клиентов.

Бизнес или благотворительность?

Основная цель таких программ для кредитных организаций — повышение доходов и канал продаж дополнительных услуг, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Он обращает внимание, что в некоторых случаях клиенты не получают на руки реальных денег. «Банк почти не несет кредитного риска. Банк предоставляет пользователю пакет услуг (выпуск карточек, продажа страховки и другое) как раз на сумму кредита, и клиент становится должником, обязанным эту сумму погасить с процентами и комиссиями. Подобные кредиты учитываются так же, как и обычные потребительские. Требования к качеству «заемщика» минимальны, потому что он получает не деньги, а банковские услуги, не всегда ему нужные, на сумму кредита», — замечает аналитик.

Если клиент переходит на новый этап программы и получает кредитные средства, риски банка все равно ограниченны, подчеркивает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. «Суммы небольшие, поэтому необходимость создания по ним повышенных резервов банки не смущает», — говорит эксперт. По его словам, для кредиторов подобные программы выгодны не только с точки зрения продаж, это работа на будущее. «Предоставление такой услуги — возможность не только заработать, но и расширить клиентскую базу. Клиент уже после «оздоровления» кредитной истории может остаться с банком, который дал ему шанс улучшить репутацию», — поясняет Волков.

Исправление без стопроцентной гарантии

Как показывают отзывы клиентов, именно возможность восстановить свою репутацию подталкивает их к использованию программ по улучшению кредитной истории. Правда, достигают успеха не все.

«Прошел полностью программу «Кредитный доктор» без досрочного погашения и платил все в срок, без просрочек. В итоге должны были мне одобрить кредит до 300 000 рублей, но отказали!» — жаловался в «Народном рейтинге» клиент Совкомбанка. Представитель кредитной организации пояснил в комментарии к отзыву, что заявка на те или иные кредитные продукты рассматривается на общих условиях, и банк может также оценивать доход заемщика или наличие других кредитов.



Клиенты «Восточного» также не раз жаловались, что не смогли добиться нужного результата.

«Предложили услугу по улучшению кредитной истории, с условием, что после этой услуги я могу взять кредит, если понадобится. В итоге и деньги зря потрачены, и услуга полный обман. И кредит не дают. С другим банком вышло все намного удачнее», — писал один из клиентов кредитной организации. Ответ банка тоже сводился к тезису «прохождение программы не дает стопроцентной гарантии выдачи нового кредита».

«Предсказать точное влияние данной программы на скоринговый балл конкретного заемщика довольно сложно, так как он зависит от нескольких параметров, и у каждого клиента они разные. Также стоит отметить, что после прохождения «Кредитной помощи» при заявке на новый кредит банки будут заново оценивать заемщика. За это время могло произойти абсолютно любое событие, начиная от потери клиентом работы до изменения внутренних риск-правил того или иного банка, на которые также влияют и внешние факторы, например регуляторные требования к резервированию кредитов для определенного типа заемщиков», — объясняет Владимир Кудряшов из банка «Восточный». Он отмечает, что за все время существования продукта им воспользовались 230 тыс. клиентов, 12 тыс. из них смогли в дальнейшем получать кредиты в «Восточном» на стандартных условиях. Получается, что свое прошлое «исправили» чуть больше 5% пользователей услуги. Совкомбанк подобную статистику ведет, но не раскрывает, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Эксперты затрудняются ответить, насколько эффективны программы банков по улучшению кредитных историй заемщиков. Более свежие и своевременные платежи положительно влияют на индивидуальный рейтинг потребителя, говорит гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. «Однако удельный вес платежей (своевременных или просроченных) в расчете индивидуального рейтинга может составлять до 35% среди всех факторов. С учетом такого веса улучшить индивидуальный рейтинг, скорее всего, можно не ранее чем за 12 месяцев», — подчеркивает эксперт.

Возможность повысить скоринговый балл зависит не только от программы банка или поведения заемщика, но и от серьезности его прошлых ошибок, считает директор по маркетингу ОКБ Екатерина Котова. Если человек допускал несколько просрочек сроком до 30 дней, то это одна история, если годами находился в статусе 360+ дней — совершенно другая. Суммы платежей по старым и новым кредитам должны быть сопоставимы, соглашается Олег Лагуткин.

На оценку надежности клиента сейчас влияет не только скоринговый балл, подчеркивает директор департамента кредитных рисков банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич. «Клиент может иметь плюсы за идеальную кредитную историю и ряд минусов из-за молодого возраста, проблемной сферы занятости и проживания в экономически непривлекательном регионе», — перечисляет собеседник Банки.ру. Кроме того, новый кредитор будет сопоставлять запросы клиента с его прошлым кредитным опытом. В этом случае «глубина» погружения в кредитную историю может увеличиваться. «В случае с заявкой на кредитную карту с небольшим лимитом или кредитом «на чайник» проблем не возникнет, так как банк будет смотреть историю на «глубину» один-два года, а вот в случае с крупным кредитом наличными или ипотекой может приниматься во внимание история за последние 5—10 лет», — приводит пример Екатерина Котова. По словам Григория Шабашкевича, при построении моделей банки обычно оценивают поведение заемщика за последние пять лет. Олег Лагуткин также называет этот период универсальным. «Более старшая кредитная история могла быть сформирована в ином экономическом цикле, когда на потребителей влияли внешние неблагоприятные макроэкономические условия», — объясняет эксперт. «Перекрыть» старые кредиты с просрочками новыми нельзя, утверждает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. «В кредитной истории остается абсолютно вся информация — и «хорошая», и «плохая». Поэтому в данной ситуации каждый конкретный кредитор принимает решение в зависимости от своего аппетита к риску. Улучшение кредитной истории — всего лишь фигура речи», — резюмирует эксперт.

Дело техники

Участники рынка уже готовы к тому, что клиенты способны «приукрашивать» свою кредитную историю. Модели банков учитывают подобные ситуации, говорит Екатерина Котова: «Некоторые банки скептически относятся к коротким кредитам и займам, взятым для очевидного «технического» исправления скорингового балла и кредитной истории. Предыдущее недобросовестное поведение из истории не удаляется, поэтому даже при исправленном скоринге эта информация будет доступна всем новым кредиторам». Кредиторы становятся проницательнее, соглашается Григорий Шабашкевич из «Ренессанс Кредита». Показное поведение заемщика в определенный период времени может даже усугубить ситуацию. «Не стоит пытаться обойти систему», — констатирует собеседник Банки.ру.

Юлия КОШКИНА, для Banki.ru

