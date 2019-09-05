Разбор Банки.ру: вся правда о «Халве»

«Халва» — самая популярная карта рассрочки по числу выданных экземпляров. Но вместе с удобством контроля клиент получает и букет недостатков карты, привязанной к использованию в партнерской сети.

«Халва» амбициозная

Совкомбанк запустил карту «Халва» в марте 2017 года. По итогам первого полугодия 2019-го банк выдал уже более 3,3 млн этих карт. «Халва» изначально была амбициозным проектом со стороны Совкомбанка. Сергей Хотимский, сооснователь Совкомбанка, рассказывал в интервью, что общие инвестиции в проект на протяжении 5—7 лет с начала запуска составят около 10 млрд рублей. Только реклама в 2017 году обошлась банку в 1,5 млрд рублей.

«Халве», как и другим картам рассрочки, пришлось конкурировать с двумя весьма агрессивными продуктами, развивавшимися с начала 2000-х, — POS-кредитами (кредитами в точках продаж) и кредитными картами. На 1 июля 2017 года, по данным ЦБ, на руках у россиян уже было 30 млн кредитных карт, а совокупный портфель POS-кредитов в 2017 году превышал 200 млрд рублей.

Между кредитом и кредиткой

Сначала рассмотрим отличие карты рассрочки от POS-кредитования и классических кредиток.

Потребитель, привыкший к кредитным картам, может рассматривать «Халву» как кредитку с заметно ограниченным функционалом, но с упорядоченными грейс-периодами.

Ограниченный функционал — это, конечно, минус. Держатель обычной кредитки может воспользоваться картой почти в любом магазине, оплатить онлайн товары и услуги, уплатить налоги и штрафы. Тратить предоставляемый Совкомбанком кредитный лимит по «Халве» можно только в партнерской сети «Халвы». Сеть насчитывает 165 тыс. точек, там есть представители всех категорий товаров, оплачивать можно товары и услуги онлайн (например, «Яндекс.Такси»). Но вряд ли можно ожидать, что среди партнеров появится ФНС или ГИБДД, а в какой-то момент может оказаться неудобным, что покупки можно делать в «Пятерочке», а в «Магните» карту не принимают.

Чтобы обойти ограниченность сети, Совкомбанк создал условия для использования карты как дебетовой. Клиент может внести деньги на отдельный счет и оплачивать с него картой любые товары и услуги. Причем банк сразу установил улучшенные условия для покупок на собственные средства у партнеров сети: 7% платили на остаток, а если клиент сделал четыре покупки на общую сумму более 10 тыс. рублей, из которых одна — на сумму более 3 тыс. рублей, то банк начислял до 8,25% годовых на остаток. Плюс давали кешбэк 1,5% на все покупки собственными средствами.

Удобство «Халвы» раскрывается при другом взгляде на нее. Практически все новички берут кредитку с обязательством перед самим собой никогда не залезать серьезно в долги и всегда гасить задолженность в грейс-период. Грейс-период — период бесплатного обслуживания расходов по кредитной карте. Обычно он составляет 50—55 дней. Многие из не выдержавших этой клятвы составляют отдельную категорию клиентов банков под названием «чтоб-я-еще-раз-взял-кредитку-да-ни-в-жисть».

С тонкостями грейс-периода разобраться не всегда в состоянии даже дисциплинированные клиенты. Логика банкиров не всегда совпадает с логикой плательщиков. Вот, например, клиент совершил несколько покупок по кредитке и начинает гасить задолженность. Что подсказывает ему логика: «Окончание грейс-периода самой старой покупки подходит к концу, ты внес за нее деньги и проценты платить не будешь. А на вчерашние покупки внеси деньги попозже». Но банкирскую логику он не угадал. А она такова: «Этот клиент только что внес деньги за вчерашнюю покупку. Успеет ли он оплатить старую?»

В целом очень немногие держатели кредитных карточек смогут внятно изложить хоть какой-то разумный способ не платить проценты, кроме ежемесячного платежа, полностью покрывающего долг. От 60% до 80% заемщиков не выполняют условий грейс-периода — эти данные приводил управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков в интервью журналу Retail & Loyalty.

С «Халвой» в этом отношении проще. У каждой покупки есть свой собственный грейс-период (его длину выбирают партнеры, он чаще всего длиннее грейс-периода по обычной кредитке, в среднем 4—6 месяцев). Чтобы получить размер ежемесячного платежа, стоимость товара просто делится на количество месяцев предоставленной рассрочки. Если на какой-то месяц приходятся рассрочки по нескольким покупкам, ежемесячные платежи по каждой из них складываются. Итоговая сумма выплаты доступна в мобильном приложении или с помощью СМС-уведомления. Если у вас хватает благоразумия, внимания и, главное, денег, то вы сможете не платить проценты.

Что отличает «Халву» от POS-кредита?

Отсутствие процентных платежей (впрочем, беспроцентных POS-кредитов сейчас тоже много). Возможность более пристального контроля и удобного обслуживания нескольких ежемесячных выплат. Право воспользоваться «Халвой» в тех магазинах, где никогда не было и не предвидится предоставления POS-кредитов.

В то же время потребительские кредиты успешно выдержали атаку со стороны карт рассрочки. Например, «Халва» — после почти двух с половиной лет расширения сети и массированной рекламы — по объему предоставленных кредитов (32,7 млрд рублей) не стала бы лидером среди топ-банков по объемам POS-кредитования, претендуя лишь на второе или третье место. Скорее всего, потому, что рассрочка стала привычной и на рынке потребительского кредитования.

От «Совести» до «Халвы» один шаг

«Халва» стартовала в плотной группе конкурентов. «Совесть» от Киви Банка появилась за четыре месяца до запуска «Халвы». Создатели «Совести» сделали ее платной, но это было неверное решение, и через несколько месяцев плату пришлось отменить.

От «Совести» «Халву» отличали значительно более серьезные инвестиции в подготовку и рекламу, в создание экосистемы (кроме собственного сайта Halvacard.ru и мобильного приложения с возможностью находить ближайшие магазины партнеров, почти сразу появилась возможность привязать карту к телефону) и бесплатность.

Через пять месяцев похожий кредитный продукт запустил давний лидер на рынке POS-кредитования — банк «Хоум Кредит». Через год после «Халвы» шестой банк по размеру активов в стране — Альфа-Банк — выпустил карту рассрочки «#вместоденег».

Карта «Хоум Кредита» принесла «Халве» наибольшие хлопоты. Банк ХКФ ударил в слабое место — в ограниченный список партнеров. У него тоже была партнерская сеть (утверждалось, что в ней больше доля предложений с длинной, до 12 месяцев, рассрочкой), но и за ее пределами клиентам была предложена трехмесячная рассрочка (длиннее, чем тогдашний стандарт грейс-периода в 55 дней). В рекламе это звучало примерно как «рассрочка везде от трех до 12 месяцев», и она противопоставлялась «рассрочке по списку».

Совкомбанк приложил серьезные усилия, чтобы залатать пробоину. Ему даже пришлось запустить контркампанию, в которой объяснялось, что истинная рассрочка — только по «Халве». Не называя имен (когда на рынке всего три карты, этого можно и не делать), банк описывал слабое место конкурентов: «Если вы купили по такой карте телевизор за 60 000 рублей якобы в беспроцентную рассрочку на четыре месяца, вернули на карту 59 000 рублей, но оставшиеся 1 000 рублей внесли с опозданием и вышли за пределы грейс-периода, в этом случае банк — эмитент карты начисляет вам проценты на все 60 000 по ставке 25—35% годовых, причем за весь период, то есть за четыре месяца. В итоге рекламная рассрочка внезапно превращается обычную кредитку, а грейс-период аннулируется».

«Халва» в этом случае работала более щадяще. Льготный период для несвоевременной оплаты по ней составляет пять дней, а проценты начислялись только на шестой день после выхода на просрочку, причем только на объем просроченной суммы, а не на весь объем кредита.

Сейчас условия по просрочкам по карте «Халва» достаточно жесткие. Совкомбанк берет 590 рублей за первую просрочку платежа (на шестой день после установленной даты), за вторую — 590 рублей плюс 1% от суммы задолженности на этот момент, и 2% — за третью просрочку и далее. При невнесении ежемесячного платежа по «Халве» возникает неустойка 19% годовых на полную сумму задолженности на каждый календарный день просрочки.

Время показало, что и ХКФ, и «Альфа» выстрелили вхолостую. Альфа-Банк уже с июля 2018 года сделал рассрочку во внешних магазинах длиной только в один месяц (при запуске она составляла четыре месяца), а с 1 декабря 2018-го вообще перестал выдавать карту. Новым клиентам, ищущим «#вместоденег», предлагается уже другая карта — «100 дней без процентов». Карта рассрочки «Хоум Кредита» трансформировалась в карту «Свобода». По этой карте за пределами сети партнеров предлагается только 51-дневный период без процентов, да и то лишь в пределах лимита, который выдают и повышают за беспорочное пользование «Свободой» в рамках партнерской сети.

Стратеги — на выход, время тактиков!

С какими недостатками и преимуществами сталкивается потребитель сегодня?

Карта «Халва» неименная, выдается на три года, выдача и обслуживание бесплатные. Пополнение с карт сторонних банков — без комиссии.

Мобильное приложение позволяет переключаться между своими и заемными счетами, управлять баллами кешбэка (которые можно перевести на карту по курсу 1 балл = 1 рубль), контролировать погашение кредитов, оплачивать счета, переводить средства на любые карты, в том числе по номеру телефона клиентам Сбербанка или Совкомбанка, пополнять вклады.

Для выплаты ежемесячных платежей нужно пополнять карту минимум на их сумму, и средства будут автоматически списываться в заданный день. Если вносимая сумма превышает расчетный ежемесячный платеж, остаток зачисляется на счет собственных средств.

Бесплатно можно переводить до 40 тыс. рублей ежедневно на другие карты и снимать до 100 тыс. рублей наличными за месяц из своих денег. Заемные средства тоже можно переводить на другую карту (до 15 тыс. каждый месяц) и снимать наличными (до 15 тыс. за одну операцию), но за это придется заплатить 2,9% от снятой суммы плюс 290 рублей.

Кешбэк начисляется за покупки собственными средствами. Размер кешбэка зависит от того, чем вы будете платить, причем разница между оплатой картой и телефоном довольно существенна:

в магазинах-партнерах оплата телефоном дает 6% кешбэка;

картой через терминал или через Интернет — 2%;

в магазинах, не являющихся партнерами, — 1% при любом способе оплаты.

Чтобы получить кешбэк, надо в месяц сделать хотя бы пять покупок в общей сложности на 10 тыс. рублей и более. Кешбэк ограничен сверху — 5 тыс. рублей в месяц. Можно получить до 35% кешбэка на одну покупку собственными средствами с помощью телефона у магазинов-партнеров (один раз в год, лимит — не больше 5 тыс. рублей), если шесть месяцев подряд выполняется условие про пять покупок на 10 тыс. рублей в месяц. 12 дополнительных месяцев рассрочки на одну покупку у партнеров заемными средствами дается один раз в три месяца, но не более двух раз в год, если было произведено пять покупок в рассрочку у партнеров на сумму не менее 10 тыс. рублей в течение трех месяцев подряд.

Кроме кешбэка, начисляются и проценты на остаток собственных средств. 5,5% — если клиент совершает хотя бы одну покупку за месяц, 7% — если есть пять покупок товаров (услуги не в счет) на 10 тыс. рублей. Процент не начисляется вовсе, если карта не используется.

Оформление, перевыпуск, обслуживание карты и доставка курьером бесплатны. Мобильный банк тоже бесплатный, но есть условие: надо в месяц зайти три раза в приложение. Если не зайдете, то заплатите 99 рублей в месяц. Заходить можно подряд, установленного интервала нет.

«СМС, в котором вы просили у нас денег, мы не получали»

Чем обычно недовольны клиенты?

Повторяющийся сюжет: клиент хотел кредитную карту, получил ее в отделении или от курьера, но лимит оказался 10 копеек. Кредитный лимит, как и по любой другой кредитке, банк выбирает сам на основе предоставленных клиентом данных. Конечно, карту, как мы писали выше, можно использовать как дебетовую, но четко артикулированное пожелание клиента о кредитной карте проигнорировано. Количество жалоб наводит на мысли о том, что сотрудники жестко мотивированы выдавать как можно больше карт «Халва», невзирая на некоторые препоны — например, отсутствие желания клиента эту карту получать лишь с дебетовым функционалом.

В этой связи интересно было бы узнать количество активных карт (число держателей, которые используют карту «Халва» регулярно). Банк его не называет, но рассчитать цифру можно по косвенным данным. «Уже около 2,5 миллиона клиентов оценили преимущества нашей карты рассрочки. В среднем по одной активной карте совершается 12 операций в месяц, а каждую минуту по «Халве» происходит 45 покупок по всей стране», — сообщил в марте 2019 года главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков в интервью журналу «Банковские технологии». Этой информации достаточно, чтобы узнать, что у «Халвы» на тот момент было приблизительно 165 тыс. активных пользователей, или каждый 15-й из числа получивших ее. Цифра эта удручающе мала и не совсем согласуется с размером портфеля по этой карте, но других банк пока не предоставляет.

Прошедшим летом по форумам прокатилась волна жалоб на Совкомбанк: в конце 2018-го банк разослал клиентам СМС о подключении услуги «Защита платежа» по СМС. Она не позволяет выйти за некий фиксированный порог ежемесячного платежа, растягивая рассрочку. Два месяца услуга была бесплатной, потом стоила 99 рублей в месяц, с пятого месяца — 2,9% от платежа, но не менее 299 рублей. Чтобы отказаться, надо было отправить ответное СМС с определенным текстом. Некоторые клиенты утверждали, что из сообщения банка не следовал вывод о платном характере услуги, кто-то жаловался, что вообще ничего не получал.

Часто попадается жалоба на комиссию в 99 рублей, которая снимается, если клиент не заходил три раза в месяц в приложение карты.

Распространена жалоба на проблемы с платежами, по ошибке сделанными из кредитных средств не у партнера, что ведет к появлению неожиданной комиссии. Например, регулярно клиенты «мажут» с «Леруа Мерлен». К партнерской программе подключился онлайн-магазин «Леруа Мерлен Маркет», но офлайн-магазин партнером программы не является. Легко найти и жалобы на уход магазинов из партнерской сети, не отраженный своевременно на сайте.

Сложность, которую привносят партнерская система и гибридный характер карты, банку преодолеть не удается. Все эти жалобы можно списать на невнимательность клиентов, однако клиенты, конечно, видят умысел на тему повышения комиссионных платежей.

Кому подходит карта:

Вы будете использовать карту исключительно как дебетовую. Такие клиенты редко оставляют жалобы на «Халву». Система кешбэков по карте достаточно продвинута и сопоставима с условиями по картам других банков. Однако надо иметь в виду, что Совкомбанк зарабатывает на увеличении трат в магазинах-партнерах, и способы, которыми он будет этого добиваться, вам могут не понравиться. Банк не занимается кросс-продажами, но давления в сторону увеличения расходов в партнерской сети не избежать.

Кредитная карта для тех, кто умеет контролировать ежемесячные расходы и любит понятные правила игры. В нагрузку вы получите все проблемы, обычно связываемые с использованием сети партнеров, в первую очередь необходимость отслеживания того, в правильный ли магазин вы зашли. И если держатель дебетовой карты может лишь недополучить бонусов, то невнимательный пользователь кредитной «Халвы» столкнется с нежданными расходами, что раздражает обычно сильнее упущенной выгоды.

Сергей КАШИН, Banki.ru