Валюту лучше всего менять на бирже? Не всегда

Решили регулярно приобретать валюту? Возможно, пора завести брокерский счет. Чтобы понять, выгодно ли использовать биржу как обменник, Банки.ру изучил тарифы ведущих брокеров и банков.



Большинство россиян привыкли покупать доллары и евро в банках. Но независимо от того, пользуетесь вы услугами обменника или конвертируете валюту через интернет-банк, за это приходится платить. Курс остается на усмотрение банка, и он всегда будет заметно выше, чем на бирже. Тем более в моменты, когда на валютном рынке становится неспокойно и рубль начинает ослабевать. В эти моменты банки максимально поднимают спреды — разницу между ценой продажи и покупки, увеличивая тем самым убыточность конверсионных операций для клиента. На бирже спред тоже увеличивается, но обычно исчисляется в копейках.

Логичный выход — покупать валюту непосредственно на бирже, то есть по рыночному курсу, а не по обменному курсу банка. Это выглядит гораздо привлекательнее как с точки зрения цены, так и с точки зрения безопасности. Фальшивую купюру вам точно не подложат, деньги на выходе не отнимут. Плюс при желании и терпении всегда можно дождаться «лучшей цены». Как и в случае с банковской конвертацией, владелец брокерского счета может использовать для покупки долларов и евро на бирже мобильное приложение (если вы не планируете активно торговать, устанавливать терминал не обязательно).

Однако услуги брокерских компаний и банков по покупке валюты на бирже не бесплатны. Как минимум вам придется заплатить комиссию за сделку — в зависимости от тарифа и брокера. Например, у Сбербанка она достаточно высокая — 0,2% от суммы сделки, а у ВТБ — только 0,05%. Но все не так просто. Помимо брокерской комиссии, у клиента могут возникнуть и другие расходы. Чтобы оценить реальные затраты, которые могут возникнуть при обмене валюты на бирже, Банки.ру решил изучить тарифы десяти ведущих брокерских компаний и банков.

Понятно, что в зависимости от суммы и частоты сделок инвестору могут подойти совершенно различные тарифы. Как правило, брокеры стремятся сегментировать предложения: для активных трейдеров предлагаются более низкие комиссионные за сделку, однако в тариф может быть «зашита» плата за обслуживание счета или другие дополнительные услуги.

Чтобы отделить спекулянтов от тех, кто планирует регулярно покупать валюту на бирже для долгосрочных вложений, оценивались тарифы брокеров, которые подходят для сделок объемом не более 10 тыс. долларов в месяц.

Комиссионные для таких инвесторов могут быть выше, но общий уровень затрат при приобретении валюты на бирже небольшими суммами (от одного лота, который составляет 1 000 у. е.) ниже. При этом некоторые брокеры готовы идти навстречу таким «розничным» покупателям, предоставляя возможность купить любой объем. Например, в Тинькофф Банке владелец брокерского счета может купить даже 1 доллар. Как пояснили в банке, дробные лоты брокер продает, используя собственную открытую позицию, «по лучшей цене на рынке».

Большинство брокерских компаний и банков включают в тарифы следующие комиссии:

комиссия брокера за сделку;

плата за обслуживание счета (как правило, взимается при наличии хотя бы одной сделки за отчетный месяц);

комиссия за вывод средств в другой банк (при выводе рублей, а также при выводе средств на счет аффилированного банка комиссия обычно не взимается).

Исходя их этих критериев Банки.ру составил список наиболее выгодных для покупки/продажи валюты на Московской бирже предложений брокеров и банков*.

Тарифы Комиссия брокера, % Плата за обслуживание счета (при наличии операций) Плата за вывод средств в другой банк (минимальная) Дополнительные комиссии и условия Сбербанк «Самостоятельный» 0,2 149 0,5% (15 долларов) н. д. Тинькофф Банк «Трейдер» 0,025 290 рублей 15 долларов Комиссия брокера — 0,025% после того, как оборот достигнет 200 тыс. рублей ВТБ «Мой онлайн» 0,05 нет 0,2% (комиссия не взимается, если перевод в другой банк производится более чем через 15 дней после сделки) При обмене валюты на сумму свыше 300 тыс. рублей в месяц взимается комиссия до 0,2% БКС «Покопеечный» 10 копеек за единицу валюты* нет 15 долларов * В зависимости от оборота брокер может взимать комиссию за 1 ед. валюты «Валютный старт / Интернет-банк» 0,034 177 15 долларов Минимальная комиссия за сделку — 35,4 рубля «Финам» «Тест-Драйв валютный» (действует 30 дней после открытия) 0,01805 177 20 долларов Биржевая комиссия — 50 рублей при сделках менее 50 лотов «Единый оптимум» 0,03386 (минимальная комиссия — 41,3 рубля за сделку) 177 20 долларов Биржевая комиссия — 50 рублей при сделках менее 50 лотов «Открытие Брокер» «Универсальный» 0,01025 175 0,15% (от 25 долларов) 295 рублей при активах менее 50 тыс. рублей. При обмене валюты менее 50 лотов взимается дополнительное вознаграждение, максимум 65 рублей Альфа-Банк «Оптимальный» 0,051 нет нет Дополнительное вознаграждение — 25 рублей при покупке менее 50 лотов «Атон» «Стартовый» 0,1 нет 1 750 рублей Дополнительное вознаграждение — 25 рублей при покупке менее 50 лотов «Алор» «Валютный» 0,035 нет 300 рублей Биржевая комиссия при покупке до 50 лотов — 25 рублей «Церих» «Инвестор» 0,01 750 рублей 2 100 Плата за обслуживание счета не взимается, если средняя стоимость активов больше 100 000 рублей ИФК «Солид» «Первый» 0,024 (минимум 75 рублей) 0,07% Комиссия банка-корреспондента — 0,12%, минимум 40 рублей, максимум 250 рублей

Источник: данные брокерских компаний и банков, расчеты Банки.ру.

* В список не вошла компания «Фридом Финанс», поскольку, как сообщил ее представитель, услуга предоставляется только VIP-клиентам

Таблица позволяет сравнить тарифы разных брокеров, предоставляющих доступ на валютную секцию Московской биржи. Однако возникает вопрос: а всегда ли это выгоднее, чем обменные операции в банке? Чтобы сравнить курсы, Банки.ру воспользовался мобильными приложениями двух банков: Сбербанка и Альфа-Банка. Все данные на пятницу, 6 сентября, 15:25 мск. В этот момент доллар на Московской бирже стоил 65,87 рубля.

Покупка 1 000 долларов в Сбербанке при курсе 66,92 рубля за доллар обошлась бы в 66 920 рублей (за 5 000 долларов мы бы заплатили 334,6 тыс. рублей), а вот в Альфа-Банке, предлагавшем купить валюту по 66,44 рубля за доллар, пришлось бы отдать 66 440 рублей при покупке 1 000 долларов (за 5 000 долларов сумма расходов составила бы 332,2 тыс. рублей).

А сколько пришлось бы заплатить при покупке того же количества американской валюты у брокеров? Для примера возьмем несколько тарифов, которые, как считают представители брокерских компаний и банков, могут быть наиболее выгодными для клиента, покупающего валюту на бирже небольшими лотами. Например, в Тинькофф Банке суммарные расходы для клиента, выбравшего тариф «Трейдер», при покупке 1 000 долларов составили бы 66,2 тыс. рублей, то есть чуть ниже, чем при конвертации в выбранных банках. Но с учетом 15 долларов комиссии, которые возьмут с владельца брокерского счета при переводе на карту/счет другого банка, покупка обойдется даже дороже — 67,2 тыс. рублей.

А вот покупка 5 000 долларов будет более выгодной. Суммарно инвестор, пользующийся тарифом «Трейдер», заплатит брокеру 329,72 тыс. рублей (при переводе в другой банк расходы составят 330,7 тыс. рублей). Правило: чем выше сумма, тем более выгодной может быть покупка валюты на бирже. Поэтому, по словам инвестиционного стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, в ситуации, когда необходимо купить небольшую сумму в валюте, проще и выгоднее пользоваться мобильным банком и обычной конвертацией.

Стоит обращать внимание на все условия, которые прописаны в тарифе у брокера. Например, чтобы сэкономить на плате за обслуживание счета, у некоторых брокеров придется поддерживать неснижаемый остаток. В частности, в «Открытие Брокере» стоимость обслуживания счета для ряда тарифов составляет 295 рублей в месяц, однако, если суммарные активы клиента превышают 50 тыс. рублей, это условие отменяется. Не следует забывать, что большинство тарифных планов брокеров предполагают доступ клиента не только к валютному, но и другим сегментам биржевого рынка. Поэтому, напоминает руководитель управления маркетинговой аналитики «Открытие Брокера» Денис Камынин, открывая брокерский счет, есть смысл подумать и о других инструментах фондового рынка.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru