Приключения ипотечника: как я чуть не попал под санкции

Взяли кредит в банке — платите в срок. Но источником проблем может стать не только просрочка, но и неоплаченная страховка. Ипотечная история обозревателя Банки.ру в трех эпизодах.



Эпизод 1. Сколько стоит страховка

Мой опыт ипотечного заемщика — более десяти лет. За это время я выучил несколько правил и тонкостей, позволяющих экономить на выплатах и избегать проблем из-за разных технических ошибок. Например, никогда не пользуюсь для внесения очередного взноса банкоматом. А еще заботливо храню все квитанции в бумажном виде. Но, как я убедился на личном опыте, неприятности могут поджидать, даже если ты ведешь себя очень осторожно и пытаешься сохранить репутацию благонадежного клиента.

В сентябре подошел срок очередного страхового взноса — недвижимость плюс жизнь/здоровье. В этом году я должен был отдать компании «Ингосстрах» 27 546 рублей. Такая сумма значилась в личном кабинете моего кредитора ОАО «Дом.РФ». Там же находился график страховых платежей, согласно заключенному со страховщиком договору. Крайний срок оплаты — 7 сентября, суббота.

Первоначально я хотел оплатить счет в своем мобильном банке, просто перечислив деньги на счет страховой компании по реквизитам. Но затем решил зайти на сайт страховщика, где можно оплатить полис просто банковской картой. И очень удивился, обнаружив, что должен заплатить 28 946 рублей. Причем, судя информации на сайте «Ингосстраха», никаких комиссий за платеж не взималось.

Естественно, мне стало любопытно, почему страховка стала дороже на 1 400 рублей. Я написал жалобу на сайте компании и попросил разъяснить, не менялись ли условия страхования. Логично предположить: если я не погашал кредит досрочно и не менял сумму займа, то и условия страховки поменяться не должны. По крайней мере, судя по комментариям других страховых компаний. Например, в «АльфаСтраховании» мне рассказали, что бывают случаи, когда клиенты не сообщают о существенных изменениях в состоянии здоровья, смене рода деятельности или появлении опасного хобби. В этом случае страховщик может пересмотреть тарифы, предварительно уведомив об этом клиента и попросив предоставить дополнительные документы (справки от врача, анкету и проч.). В моем случае никаких сообщений от страховой компании не приходило.

Зато после моего обращения компания «Ингосстрах» сообщила мне буквально следующее: «По объяснениям куратора Вашего договора, в связи с тем, что в СПАО «Ингосстрах» отсутствовала информация о частичных досрочных погашениях, сумма очередного взноса по ипотечному договору страхования разнилась с суммой, отображенной на сайте банка». Но вот как раз досрочных погашений ипотечного кредита у меня не было. К тому же логично предположить, что если заемщик досрочно гасит ипотеку, то сумма страховых взносов должна снижаться вслед за снижением остатка задолженности. Но уж никак не наоборот.

Эпизод 2. Чем рискует заемщик

Когда клиент решает, брать или нет ипотеку, банки обычно сразу информируют его, сколько придется заплатить в общей сложности. И любой нормальный банк, выдающий жилищные ссуды, обычно предоставляет график погашения даже еще до подписания договора. А вот со страховкой имущества и здоровья все не так просто. Банку все равно, сколько вы заплатите, главное, чтобы страховка покрывала определенную сумму. Поэтому, чтобы снизить расходы, время от времени некоторые заемщики меняют страховую компанию (сам делал это неоднократно), выбирая ту, где тарифы ниже.

А вот за неуплату вовремя страхового взноса заемщика, даже если он платит кредит вовремя, ждут неприятности. Например, банк может повысить ему процентную ставку. По словам начальника управления развития розничных продуктов Абсолют Банка Виталия Костюковича, банк может повысить ее на 1—7 процентных пунктов, а также применить другие санкции в зависимости от условий кредитного договора. Поэтому, как считают представители страховых компаний, с которыми я пообщался, если вы не согласны с суммой платежа, правильное решение — вначале заплатить, а потом разбираться со страховой компанией. Ведь возможное повышение ставки по кредиту банком куда хуже, чем более высокий страховой взнос, часть которого страховщик может вернуть, если обнаружится, что клиент прав.

Впрочем, как уверяют банкиры, в большинстве случаев они не спешат прибегать к карательным мерам, давая на оплату страховки определенное время. «Как правило, банки дают еще один месяц на продление страховки и в этот период не поднимают ставку за то, что клиент не продлил страховку», — комментирует начальник управления развития ипотечного бизнеса банка «Открытие» Елена Назаренко. По словам директора кредитного департамента «Росбанк Дом» Вадима Мамонова, у клиентов банка есть льготный период для оплаты страховки — 30 дней, в течение которого им никакие санкции не грозят. «За это время можно решить вопрос со страховой компанией», — уверен банкир.

Если вы не согласны с суммой платежа, правильное решение — вначале заплатить, а потом разбираться со страховой компанией.

По условиям моего кредитного договора, в случае неоплаты страховки вовремя банк имел право потребовать полностью погасить кредит досрочно. Что автоматически означало бы для меня личное банкротство. Поэтому, поскольку до крайнего срока платежа оставался один день, времени и желания разбираться в этой истории у меня не было. Пришлось подписать дополнительное соглашение, присланное «Ингосстрахом» вместе новым графиком, и оплатить квитанцию, в которой, кстати, фигурировала уже третья сумма — 28 800 рублей. После оплаты я отправил в банк подтверждение и спокойно уехал на выходные за город. Но, увы, мои приключения на этом не закончились.

Эпизод 3. Таинственный график

В понедельник, 9 сентября, в моем личном кабинете красовалось грозное предупреждение: «Уважаемый Заемщик! Вы не оплатили страховой взнос... Кредитор должен будет изменить процентную ставку в сторону увеличения, если такое условие предусмотрено кредитным договором / договором займа». Пришлось послать уведомление с приложенным к нему документом повторно. В службе поддержки кредитной организации, куда я позвонил на всякий случай, мне сказали, что я могу не волноваться: рано или поздно система внесет изменения в данные в личном кабинете, и платеж будет зафиксирован банком.

Однако пускать все на самотек я не стал. Мало ли что там еще поломается. Поэтому повторно связался со специалистами банка, разъяснив, что по требованию страховой компании подписал дополнительное соглашение и новый план-график, данные которого не совпадают с имеющимся у банка. Внятных объяснений от сотрудников «ДОМ.РФ» получить не удалось, зато мне посоветовали лично привезти все документы в офис банка.

В офисе менеджер Артем признался, что я такой не единственный. Оказывается, случаи расхождения между данными о предстоящих страховых взносах в личном кабинете бывают. Обычно расхождение составляет не более 1—2 тыс. рублей. Поэтому, по его словам, чтобы избежать проблем, лучше ориентироваться на данные страховой компании. Судя по всему, так я и поступлю в следующем году, когда снова подойдет срок платежа страховой. А вдруг сумма опять изменится? И совершенно не хочется, например, вернувшись из отпуска, обнаружить, что тебе подняли процентную ставку или потребовали вернуть деньги.

Тем более что ответа на вопрос, откуда взялись данные в личном кабинете банка и почему они оказались неверными, я так и не получил. Представитель «Ингосстраха» Мария в телефонном разговоре четко пояснила мне, как рассчитывается сумма взноса: остаток по кредиту плюс 10%, умноженные на тариф страховой компании. «Не понимаю, почему вам банк выставил иную сумму. На данный момент эта информация недостоверная», — заявила она.

В «ДОМ.РФ» мне сообщили, что проблема возникла из-за технической ошибки и поэтому страховой платеж в личном кабинете изначально отображался некорректно.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru