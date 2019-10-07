«Без объявления войны». Что случилось с программой лояльности ВТБ

Клиенты ВТБ массово жалуются на изменения в бонусной программе «Мультибонус». Банк сократил кешбэк и ввел ограничения по срокам действия бонусов и миль. Почему ВТБ меняет программу и чего ожидать клиентам?



«Являюсь клиентом банка более года, — пишет в «Народном рейтинге» Банки.ру клиент ВТБ из Выборга. — Копил баллы «коллекция» для приобретения подарка ребенку. Копил долго. Но примерно с 12 сентября необходимые мне товары исчезли из программы коллекция. Терпеливо ждал появления. И вдруг сегодня ВСЕ подорожало на 50 процентов. Купить необходимую для учебы ребенка вещь уже баллов не хватит никаким образом. Произошла эта ситуация без предупреждения и «объявления войны». (Здесь и далее пунктуация и орфография авторов отзывов сохранены.)

Насчет «без объявления войны» в пресс-службе банка возражают: об изменениях в программе клиентов предупреждали СМС-оповещениями, на сайте банка и на сайте самой бонусной программы. Похоже, объявление достигло не всех адресатов.



Плакали баллы

Жалобы на изменение банком в одностороннем порядке условий программы лояльности «Мультибонус» поступили в Банки.ру от клиентов банка — держателей кредитных и дебетовых карт ВТБ «Мультикарта». Программа «Мультибонус» предлагает несколько опций на выбор: «Коллекция», «Путешествия», «Cash back». Опции позволяют получать вознаграждения за покупки по картам ВТБ и обменивать их на товары, развлечения или путешествия в каталоге на официальном сайте программы. Также предусмотрено получение кешбэка на банковскую карту.



В конце сентября клиенты ВТБ не смогли воспользоваться баллами, накопленными по программе лояльности банка, на прежних условиях. Так, один из пользователей программы пожаловался на то, что не смог с помощью карты оплатить товары. Другой участник программы, пользующийся картой более двух лет, написал в «Народном рейтинге», что не смог оплатить товары милями, как делал это ранее. Как рассказала пользователь «Мультибонуса» под ником Elena368, на карте был остаток миль — 42 463 мили. 23 сентября она выбрала на сайте товары, которые собралась приобрести за мили, и отложила их в корзину. «Ориентировочно в 13.00 (Челябинск) программа перестала работать, мною были оставлены неоднократные заявки по телефону горячей линии. Зайдя в программу примерно в 19.30 и открыв корзину товаров обнаружила, что товары стали дороже на 50 % от изначальной стоимости», — рассказала клиент банка.

Она попросила ВТБ ответить на странице «Народного рейтинга», почему программа увеличила стоимость товаров на 50% без изменения цен на сайте партнеров.

Еще одна претензия пользователей касалась исчезновения раздела «Сертификаты» (бонусы позволяют оплачивать сертификаты в магазинах-партнерах). «Куда делись сертификаты в бонусной программе? Считаю девальвированные номиналы сертификатов прямым обманом ВРУ банка и невыполнением условий договора. Учитывая что у меня бонусы и мили ВТБ сгорят 1-ого октября, считаю что банк меня обманул. Поэтому требую продлить срок моих бонусов и дать возможность купить сертификаты бонусной программы по номиналу», — написал форумчанин.

«Внезапно с 23 сентября за неделю до окончания срока действия миль, все товары и услуги на которые можно было их потратить стали в среднем на 50% дороже. Как пример сертификат в «Детский мир» номиналом 1000 рублей — раньше можно было приобрести за 1000 миль. Сейчас за 1500. Вы там совсем своих клиентов за идиотов держите?» — возмущался другой клиент банка. В «Народном рейтинге» сразу несколько пользователей «Мультикарты» сообщили о том, что рассматривают вопрос о смене банка в связи с ухудшением программы лояльности.

Бонусы со сроком годности

Программа лояльности «Мультибонус», действительно, одна из самых привлекательных на рынке. По данным Банки.ру, ею пользуется 7 млн клиентов. С 1 октября ВТБ изменил правила начисления и использования бонусов в рамках программы, объяснили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации. Категории «Cash back», «Авто», «Рестораны» объединены в единую опцию. В категории «Авто» максимальный кешбэк бонусными рублями теперь составляет 4% (раньше был 10%). Но для этого должен быть соблюден ряд условий: ежемесячный оборот по карте от 75 тыс. до 150 тыс. рублей, остаток на счетах в банке от 100 тыс. рублей и оплата всех товаров и услуг через сервисы бесконтактной оплаты Pay. Если оборот по карте свыше 150 тыс. рублей, то кешбэк составит 0,5%.

Если клиент не использовал при оплате систему Pay либо оборот был менее 75 тыс. рублей, то кешбэк составит 2%. Если соблюдены все условия, но остаток на счетах в ВТБ у клиента менее 150 тыс. рублей, кешбэк будет 4%, менее 100 тыс. рублей — 3%.

Изменения произошли и в категории «Путешествия». Ранее за каждые потраченные 100 рублей банк начислял 2 мили при обороте до 75 тыс. рублей и 4 мили — свыше 75 тыс. рублей, теперь — 2 мили за каждые 100 рублей независимо от оборота.

Если ранее мили не имели ограничений по времени, то теперь срок их действия составляет один год с момента начисления. При отсутствии изменения баланса бонусного счета и операций по карте в течение шести месяцев начисленное ранее вознаграждение сгорает в полном объеме. По операциям, совершенным за пределами РФ (за исключением операций в Интернете), вознаграждение не начисляется. Зато, как подчеркнули в пресс-службе, банк отменил ограничения по количеству бонусов и миль в месяц. Кроме того, теперь при расчете максимального процента вознаграждения учитываются не только обороты по карте клиента, но и остатки на счетах.

На вопросы по поводу невозможности клиентов оплатить бонусами сертификаты магазинов-партнеров в банке ответили, что этот сервис приостановлен. «В сентябре наблюдался повышенный спрос на них, в связи с чем часть товаров оказалась недоступна пользователям», — сообщили в кредитной организации.

Что произошло с ценами на товары и услуги партнеров в программе «Мультибонус»? Как отметили в пресс-службе ВТБ, они «соответствуют ценам поставщиков». Более того, у поставщиков есть скидки, которые также распространяются на товары и услуги, представленные в программе «Мультибонус», отметили в пресс-службе.

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Дорогие клиенты

В банке заявили, что изменения в программе лояльности «Мультибонус» соответствуют рыночной ситуации. «ВТБ следует рыночной конъюнктуре и проводит данные изменения вслед за другими банками… Перед нами стояла задача упростить конструкцию самого продукта, в связи с чем изменились не только базовые условия по программе лояльности, но и конструкция «Мультикарты» в целом», — рассказали в пресс-службе ВТБ. В банке обращают внимание на новый, более удобный сайт программы, а также на наличие 100 предложений от партнеров с начислениями до 14% дополнительно к начислениям банка. Банк обещает в течение октября расширить пул партнеров.

С начала года многие крупные банки стали ухудшать условия начисления кешбэка по действующим картам либо заменять их новыми продуктами с менее привлекательными условиями. «Это общий тренд на ухудшение условий программ лояльности на российском банковском рынке. Если два — четыре года назад крупные банки боролись за выпуск на рынок конкурентоспособных продуктов, то сейчас тренд обратный», — комментирует аналитик Банки.ру Вадим Тихонов.

«Как правило, банки меняют условия программ в двух случаях: если изначально заложенная финансовая модель себя не оправдала и программа убыточна либо если эффект от программы снижается и существующая модель не является мотивирующей для пользователей к наращиванию объема трансакций», — считает директор департамента разработки розничных продуктов и развития клиентской базы банка «Союз» Полина Берсенева.

Как указывает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства «НКР» Михаил Доронкин, выбор действительно выгодных предложений для того, чтобы однозначно сменить один банк на другой, заметно сузился. Происходит это на фоне постепенного снижения величины комиссий, которую банки получают от торговых точек при оплате картой товаров и услуг, из которой и формируется кешбэк по карте. «В случае повсеместного внедрения QR-кодов при оплате уровень комиссии может уменьшиться еще сильнее, поэтому тенденцию к ухудшению условий кешбэка можно считать долгосрочной», — отмечает Доронкин. А начальник управления развития банковских продуктов и проектов банка «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов подчеркивает, что в последнее время усилилось давление на платежные системы как со стороны рынка, так и со стороны государства.

Убыточными программы лояльности для банков становятся также из-за изменения поведения клиентов. Так, в Альфа-Банке рассказали, что при формировании первых программ лояльности банки ориентировались на широкую аудиторию клиентов. Особенностью этих программ было то, что разрабатывались они на основе модели среднестатистического клиента и никогда не имели своей целью доход. «Но модель со временем меняется за счет того, что всегда есть небольшой процент клиентов, склонных к максимализации своей выгоды с использованием всех лазеек в правилах. И количество таких клиентов растет, они создают сообщества, обмениваются опытом, популяризируют такие практики. В итоге это приводит к тому, что программы лояльности становятся слишком дорогими для банков», — считают в Альфа-Банке.

Как говорят в Альфа-Банке, по сути, у банков два выхода из этой ситуации. Первый — изменить свою программу лояльности и ухудшить условия для всех клиентов. Второй — ограничив сверхлимитное получение бонусов только небольшой части клиентов (1—2%, которые злоупотребляют программой), сохранить привлекательные условия для всех остальных.

По словам Михаила Доронкина, по мере того, как все больше банков будут изменять условия начисления бонусов, вес программ кешбэка при выборе банка будет отходить на второй план, а приоритет отдаваться иным параметрам, в частности удобству мобильного банкинга.

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru