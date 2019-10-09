оденьгахпросто: как семье получить помощь от государства при покупке жилья

Позволить себе ипотеку может лишь треть российских семей, сообщил Центробанк. И чем больше детей, тем меньше возможностей получить заем и регулярно по нему платить. Тем не менее сейчас для семей существует сразу несколько государственных программ поддержки. Какие есть ипотечные льготы и как воспользоваться ими по максимуму?

Ипотечная компенсация

Сколько? 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

Для кого? Для семей, где с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок.

С 25 сентября 2019 года семья, в которой стало больше двух детей, может подать заявление на получение государственной компенсации — до 450 тыс. рублей. Деньги семья получает не напрямую. Сумма идет на полное или частичное погашение основного долга и процентов по ипотеке.

Оператором программы выступает «ДОМ.РФ», но подавать заявку со всеми необходимыми документами нужно в банк, где оформлялся ипотечный заем. Он самостоятельно перешлет данные в «ДОМ.РФ», от которого после проверки и получит средства.

Итак, в свой банк нужно принести следующие документы:

паспорт заявителя;

нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей и паспорта детей старше 14 лет;

кредитный договор;

договор купли-продажи или ДДУ;

подписанное согласие на обработку персональных данных;

заявление.

Некоторые банки просят дополнительные документы, например справку из паспортного стола о количестве прописанных в жилом помещении. Уточнить список лучше заранее.

Компенсация распространяется на взятые в ипотеку квартиры (новостройки и вторичное жилье), земельные участки и строящиеся на них дома. Частичное погашение за счет государства возможно и для рефинансированного жилищного кредита. Главное, чтобы сумма при рефинансировании не превышала сумму основного долга.

Наличие просрочек также не лишает права на компенсацию. Кредиторы сначала погашают просроченный основной долг, затем — срочный основной долг, а если средства господдержки израсходованы не до конца, то погашаются проценты.

Как и при обычном частичном погашении, клиент, как правило, может выбрать между сокращением срока ипотеки и уменьшением ежемесячного платежа. Такая возможность должна быть прописана в кредитном договоре, большинство кредиторов право выбора предоставляют.

«В случае возможности выбора необходимо исходить из текущих потребностей, если исполнение обязательств с текущим платежом некомфортно, то стоит сократить размер платежа. Если доходы позволяют оплачивать платежи, то с целью экономии на общей сумме выплаченных процентов целесообразно сократить срок кредита», — объяснил представитель «ДОМ.РФ».

Льготная ставка по семейной ипотеке

Сколько? 6% годовых.

Для кого? Для семей, где с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го родился второй или последующий ребенок.

Программа была запущена с 2018 года, но поначалу была недостаточно востребованна, поскольку имела массу ограничений. Самое главное заключалось в том, что льготная ставка действовала только три года, а потом возрастала до рыночной. В апреле 2019 года этот недостаток устранили. Теперь можно получить ставку 6% (а в некоторых банках и менее 5%) на весь срок кредита.

Еще одно важное ограничение пока сохраняется — льгота распространяется лишь на покупку новостроек у юрлица (по ДДУ или договору купли-продажи). Исключение — недвижимость в сельской местности на Дальнем Востоке. Там возможна сниженная ставка на покупку жилья на вторичном рынке.

Кроме того, не выйдет получить 6% годовых с господдержкой на крупный кредит. Предельный размер ипотечного займа для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 12 млн рублей, для остальных регионов России — 6 млн рублей. Ограничение касается суммы кредита, если стоимость жилья больше, можно доплатить из собственных денег.

Стоит учитывать, что банк не обязан выдать ипотеку или рефинансировать ее по льготной ставке, даже если клиент соответствует всем требованиям. Во-первых, не все банки участвуют в программе. Во-вторых, далеко не все банки рефинансируют даже свои собственные кредиты. Окончательное решение всегда за кредитной организацией.

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Ипотека для молодых семей на Дальнем Востоке

Сколько? 2% годовых.

Для кого? Для семей, в которых оба супруга не старше 35 лет включительно, имеют гражданство РФ и состоят в зарегистрированном браке не менее года. Хотя бы один из них должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут получить льготную ставку.

Запустить программу ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых президент России Владимир Путин поручил на ВЭФ в сентябре 2019 года. Выдача таких кредитов должна начаться в ноябре — декабре текущего года. Пока условия окончательно не утверждены, но основные требования уже известны.

Льготная ставка будет действовать в течение пяти лет.

Срок выплат по ипотеке составит до 20 лет при размере кредита до 6 млн рублей.

Льготную ипотеку можно взять на покупку жилья на первичном рынке или строительство собственного дома.

Механизм и условия к моменту запуска программы еще могут быть скорректированы и уточнены.

Материнский капитал

Сколько? 453 тыс. рублей в 2019 году, 466,6 тыс. рублей — с 2020-го.

Для кого? Для женщины, родившей или усыновившей второго или последующего ребенка с 1 января 2017 года, или мужчины, если он является единственным усыновителем.

Среди прочего материнский капитал можно использовать на покупку квартиры или строительство дома, а также на ипотеку — как первоначальный взнос или в счет частичного досрочного погашения. Материнский капитал может суммироваться с компенсацией в размере 450 тыс. рублей и не исключает возможности получения льготной 6-процентной ставки.

Субсидия на покупку жилья для молодых семей

Сколько? 30—35% от расчетной стоимости жилья.

Для кого? Для семей, где оба супруга не старше 35 лет, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Наличие детей необязательно.

Программа поддержки молодых семей действует с 2011 года и пока рассчитана до 2025-го. Суть ее заключается в том, что государство оплачивает часть стоимости квартиры: для семей без детей — 30%, для родителей-одиночек и семей с детьми — 35%. При этом речь идет о расчетной стоимости жилья, которая варьируется в зависимости от региона. Обычно она заметно ниже рыночной цены на квартиру и ограничена расчетной площадью (для семьи из двух человек составляет 42 кв. м, из трех и более — по 18 кв. м на человека).

Для участия в программе семья должна не только быть молодой и зарегистрированной, но еще и нуждаться в улучшении жилищных условий. Последнее определяет местная администрация в соответствии со своими нормативами. Если у семьи уже есть квартира или супруги живут с родителями в большом доме, нуждающейся ее вряд ли сочтут. А вот у тех, кто живет в аварийном жилье, шансы есть.

Второе важное условие: у семьи должна быть остальная сумма на покупку жилья (новостройки или готовой квартиры) или строительство собственного дома либо возможность взять и обслуживать ипотечный заем. Для этого нужно будет подтвердить наличие либо сбережений, либо достаточного дохода.

Тем не менее даже те, кто имеет все права на субсидию, могут ждать ее годами. И за время ожидания это право утратить (например, стать старше 35 лет).