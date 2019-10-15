Вопиющая история с Тинькофф Банком и КТС: а так можно было?

Кейс Тинькофф Банка, списавшего 5,5 млн рублей на основе удостоверения КТС, потряс многих. Следствие разбирается, кто виноват, а мы разберемся, что такое КТС и за что отвечает банк.



«Такой преступной халатности не видел никогда»

«Со счета в банке Тинькофф похитили 5.314.811 рублей. Сам я в банковском секторе почти всю жизнь. Такой преступной халатности, как в банке Тинькофф не видел никогда» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.). Так начинался пост, опубликованный 9 октября пользователем Facebook Михаилом Жуховицким, о списании денег со счета принадлежащей его другу строительной компании ООО «Пегас». Всего за несколько часов публикация собрала более 1,5 тыс. комментариев и 2,5 тыс. репостов.

По словам Жуховицкого, друг, имя которого он не называет, открыл счет на свое юрлицо в Тинькофф Банке, получил платеж от клиентов и через три дня обнаружил, что денег на счете нет. В выписке значилось, что деньги ушли двум физлицам, которые якобы предъявили менеджеру банка удостоверение комиссии по трудовым спорам (КТС). В удостоверении говорилось о том, что свежезарегистрированное юрлицо уже имеет долг по зарплате. В результате Тинькофф Банк списал 5,3 млн рублей со счета юрлица в пользу физлиц на счета в Райффайзенбанке.

Тинькофф Банк не отрицает факта списания, но указывает на нестыковки в истории Жуховицкого. По словам представителей банка, ООО имеет признаки фирмы-однодневки. Банк представил скриншоты чата, в котором якобы гендиректор «Пегаса» обсуждал с менеджером банка вопросы, связанные с выплатой по удостоверению КТС. Тинькофф Банк также заявил, что располагает аудиозаписью разговора своего сотрудника с директором «Пегаса», на которой последний подтверждает подлинность удостоверения. Подробнее переписка банка с Жуховицким изложена здесь.

Издание The Bell выяснило, что единственным учредителем и гендиректором ООО «Пегас» с такой же датой регистрации, что и в деле Жуховицкого и Тинькофф Банка, является 21-летний Виталий Бурыкин. Мужчина с образованием 9 классов работал в местном парке в комнате смеха. По данным The Bell, в ходе переписки с приятелем Бурыкин не отрицал, что является учредителем «Пегас», но утверждал, что выступал в этой роли номинально, ничего не знал о выводе денег из Тинькофф Банка, и интересовался, не посадят ли его теперь.

Михаил Жуховицкий ушел в глухую оборону и утверждает следующее:

— голос на аудиозаписи банка не принадлежит настоящему гендиректору «Пегаса»;

— аккаунт, с которого велась переписка в чате, был взломан, и кто общался от его имени — неизвестно;

— человек, найденный The Bell, не имеет отношения к делу.

«Даже при самом поверхностном анализе у банка должны были возникнуть сомнения. То, что банк не изучил должным образом исполнительные документы, притом что каждый платеж «Тинькофф» рассматривает под лупой и часто оставляет себе 20% от суммы на заблокированном счете, говорит о преступной халатности», — считает Жуховицкий.

«Нас мочат добросовестные клиенты»

История со снятием 5,5 млн рублей в Тинькофф Банке получила широкий резонанс. Отреагировал и сам владелец банка Олег Тиньков. В «Инстаграм» на просьбу прокомментировать ситуацию он написал: «Мы выполнили требование закона. Нашей ошибки нет вообще 101%, там мошенники и ими занимается полиция».

На форуме Finopolis в Сочи он признал, что репутация российских банков страдает из-за 115-ФЗ — закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Банки часто вынуждены блокировать счета добропорядочных клиентов, если их платежи вызывают сомнение. «Банки в середине: регуляторика, мошенники и хорошие качественные клиенты, и мы должны всех удовлетворить. Мы выполняем все законы, потому что мы законопослушны, и в то же время мы пытаемся помочь нашему клиенту, облизать его, что называется, но этим пользуются мошенники», — заявил Тиньков, добавив, что мошенники знают и пользуются тем, что в Тинькофф Банке «все быстро».

«Просто мы под ударом находимся, мы не понимаем, что делать, мы выполняем законодательство — нас мочат добросовестные клиенты, мы пытаемся что-то сделать — мошенники атакуют. Очень большая просьба к регуляторам, законодателям, помогите нам», — обратился банкир. Он сравнил банки с автоматом Калашникова: «Мы всего лишь автомат Калашникова, который выполняет указания».

Однако председатель Банка России Эльвира Набиуллина не согласилась с его позицией, заявив об ответственности кредитных организаций. «Через банковские каналы не должны отмываться преступные деньги, и мошенники не должны пользоваться каналами банка. Я здесь категорически не согласна с тем, что это ответственность тех, кто нажимает или не нажимает на кнопку», — сказала председатель ЦБ РФ.

Но главный вопрос даже не в том, кто в этой истории мошенник или пострадавший, а в том, насколько качественно сработали службы финмониторинга обоих банков и насколько уязвимы легальные юрлица перед схемой вывода денег с помощью удостоверения КТС?

«Все процедуры соблюдены»

«Тинькофф» ссылается на письмо Банка России, согласно которому банки могут проверять исполнительные документы через обращение в органы, их выдавшие.

В пресс-службе Банка России на запрос Банки.ру ответили, что порядок взыскания средств на основании удостоверения комиссии по трудовым спорам регулируется Трудовым кодексом и ФЗ «Об исполнительном производстве». «Банк России определяет общие правила перевода денежных средств, в том числе по распоряжениям взыскателей. Данные правила не затрагивают юридические основания, по которым производится взыскание», — заявили в пресс-службе ЦБ РФ.

Трудовой кодекс (статья 384 ТК РФ) предписывает создавать КТС, когда возникает трудовой спор между работниками и работодателем. В комиссию входят представители администрации и работников в равном количестве. Представителей от работодателя назначает руководитель организации. А представители от работников выбираются на общем собрании всех работников.

«Единственная возможность проверить документ — подтвердить факт выдачи у директора компании, что банком и было сделано. КТС в деле данного клиента были оформлены безупречно», — утверждают в Тинькофф Банке.

Там уверены, что все необходимые процедуры при исполнении КТС банком были соблюдены: клиент — гендиректор «Пегаса» по телефону подтвердил исполнение двух из четырех КТС, назвав и Ф. И. О. сотрудников — получателей денежных средств, и точные суммы, заявленные в КТС. По двум остальным удостоверениям КТС клиент ответил, что самостоятельно рассчитался с сотрудниками.

Практически все опрошенные Банки.ру представители кредитных организаций отказались комментировать эту тему. «В банке ТКБ случаи обращения клиентов за выплатами по удостоверениям КТС не носят массового характера», — отметила руководитель службы финмониторинга банка ТКБ Наталья Захарова. «Случай с Тинькофф Банком — вопиющая история», — считает собеседник Банки.ру в другом банке. «Есть вопрос, насколько эффективно сработали службы финмониторинга в обоих банках», — сомневается руководитель одной из консалтинговых компаний.

Мошенники нашли пробелы

Юристы, опрошенные Банки.ру, считают, что само по себе исполнение удостоверения КТС Тинькофф Банком в соответствии с российским законодательством правомерно. Так, часть 1 статьи 12 ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает в качестве одного из видов исполнительных документов удостоверение КТС. При этом, согласно части 1 статьи 8 этого же закона, исполнительный документ может быть направлен в банк либо другую кредитную организацию непосредственно взыскателем вместе с заявлением о списании средств. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. В случае неисполнения решения в установленный срок комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом (статья 389 Трудового кодекса РФ).

«Если удостоверение, выданное комиссией по трудовым спорам, подлинное, банк обязан незамедлительно перечислить денежные средства взыскателю, не уведомляя при этом должника. Но если возникают сомнения в подлинности исполнительного документа либо в достоверности сведений, указанных в заявлении взыскателя, то закон позволяет банку задержать исполнение на срок до семи дней для их проверки», — поясняет адвокат КА «Гильдия московских адвокатов «Бурделов и партнеры» Хонгор Мутыров, добавляя, что, если документ предоставлен судебными приставами, такого права у банка нет.

С ним соглашается и руководитель отдела корпоративного подразделения Единого центра защиты Артем Морозов: «Соблюдена ли банком процедура исполнения удостоверения КТС — другой вопрос, и его решение зависит от итогов расследования и последующего судебного разбирательства».

Как правило, банки могут отказать в исполнении КТС и отправить в службу судебных приставов в связи с отсутствием необходимого полного комплекта документов, указывает адвокат Московской коллегии адвокатов Саид Сулейманов. По его словам, кроме самого удостоверения, банк может запросить протокол заседания КТС, сопроводительное письмо от организации, письмо от сотрудника с банковскими реквизитами, трудовой договор и, возможно, нотариальную доверенность. «К тому же сумма по КТС в данном случае подозрительно высока. Фактически банк должен был проверять все эти факты», — рассуждает Саид Сулейманов.

Однако риск мошенничества достаточно высок, считают эксперты. Так, партнер юридической фирмы «СМБ Консалт» Максим Плетнев рассказал, что такой инструмент, как КТС, начали в последнее время из-за «закрытия других схем» использовать мошенники и обнальщики. «Если такой документ (удостоверение. — Прим. ред.) принесли в банк работодателя, банк должен его проверить, но способы проверки очень ограниченны. К сожалению, никакого подтверждения, что сотрудник реально является работником компании, по закону не требуется. Сами документы — удостоверение и решение КТС — изготовить достаточно легко, проверить их ни по какой из баз невозможно», — говорит Плетнев.

По его словам, этим методом пользуются и мошенники, воруя деньги со счетов клиентов, а также просто обналичивая денежные средства. «Последнее встречается гораздо чаще, так как после списания денег со счета, если это мошенничество, работодатель может достаточно легко доказать, что это были поддельные документы», — уверяет юрист.

Артем Морозов соглашается, что поддельное удостоверение КТС изготовить легко, поскольку его обязательная форма нигде в законе не установлена. Есть лишь перечень сведений, которые, согласно статье 388 ТК РФ, должно обязательно содержать удостоверение: наименование предприятия или его структурного подразделения, Ф. И. О. работодателя-ИП, Ф. И. О., должность, профессия либо специальность работника-заявителя и др.

По его мнению, ситуация с Тинькофф Банком может вылиться в несколько сценариев, один из которых предусматривает возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество» (статья 159 УК РФ), «Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем» (статья 174.1 УК РФ), а также «Подделка, изготовление или оборот документов (статья 327 УК РФ).

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru