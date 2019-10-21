Разбор Банки.ру. «Золотая» кредитка Сбербанка: минусы и плюсы

Наличие «золотой» карты в 90-е было признаком статуса ее держателя. С тех пор позолота потускнела, но анализ «золотой» кредитки крупнейшего банка страны показывает, что не все безнадежно.

Как получить

Подать заявку на кредитную карту может любой гражданин России в возрасте 21—65 лет включительно с постоянной или временной регистрацией в любом населенном пункте страны, говорится на сайте банка. Подать заявку можно либо через систему «Сбербанк Онлайн» (она есть только у клиентов банка), либо обратившись в отделение с паспортом. Крупнейший банк страны предпочитает предлагать «золотые» карты собственным клиентам, благо их количество позволяет выбирать.

Стоимость обслуживания

«Золотые» карты есть у многих банков. Общая черта продукта — высокая комиссия за обслуживание. Ее можно снизить, если поддерживать по карте указанный банком минимум расходов (скажем, 30 тыс. рублей). Например, именно таков порог по картам, выпущенным в рамках пакета «Золотой» в Райффайзенбанке. Если месячный оборот по карте не дотягивает до этого уровня, банк снимет за обслуживание карты 500 рублей в год. При хронически низких оборотах годовое обслуживание обойдется в 6 тыс. рублей, что делает ее абсолютно неинтересной для клиента. В ЮниКредит Банке пользование золотой картой обойдется в 2 700 рублей в год, кроме первого, бесплатного года. Обслуживание «золотой» карты «100 дней без процентов» в Альфа-Банке стоит в 2 990 рублей в год.

Когда «золотую» карту предлагает сам Сбербанк, он не берет плату за обслуживание и не предъявляет требования по минимальному обороту. Зная финансовое положение и привычки клиента, банк может себе это позволить. Новым клиентам обслуживание обойдется в 3 500 рублей в год.

Впрочем, прямо сейчас и при оформлении до 30 ноября 2019 года действует акция, предлагающая бесплатное обслуживание на весь срок действия карты (три года) всем соискателям.

Держатели «Золотой» получают также бесплатное использование мобильного банка и СМС-оповещение. По зарплатным дебетовым картам мобильный банк чаще платный (60 рублей).

От страхования лучше отказаться еще на этапе оформления карты.

Финансовые условия

На сайте предлагаемый по карте лимит ограничен сверху 600 тыс. рублей (это в целом примерно соответствует предложениям других банков: например, в Альфа-Банке лимит по аналогичной карте составляет 700 тыс. рублей). Но на практике гораздо реальнее получить возможность потратить по карте от 50 до 200 тыс. рублей. Процентную ставку для каждого клиента банк определяет индивидуально. Судя по цифрам, которые озвучивают клиенты форумов, самый массовый вариант сейчас — 24% годовых. Иногда клиенты получают обслуживание долга под 18% годовых (такие цифры, в частности, на форумах приводят сотрудники Сбербанка) или под 26% (для клиентов, которые не получили предварительного одобренного предложения «золотой» карты). Это достаточно привлекательные ставки. Например, Райффайзенбанк предлагает в рамках своего пакета «Золотой» 26,5%, ЮниКредит Банк указывает вилку от 19,9% до 29,9% годовых. Альфа-Банк в описании продукта указывает, что ставки начинаются от 11,9% годовых, и не обозначает верхнюю границу.

Сбербанк пересматривает кредитный лимит клиента каждые три месяца и может принять решение повысить его. Тогда клиент получает СМС с таким предложением с номера 900. Если он не пошлет ответное СМС с текстом «лимит нет» (а это может произойти, когда клиент просто проигнорировал или не заметил СМС), лимит будет увеличен.

Судя по отзывам, многие клиенты относятся к повышению лимита как к угощению тортом человека на диете, то есть как к заманиванию в кредитную кабалу. И хотя этот страх выглядит преувеличенным, отказаться от увеличения можно, обратившись в офис или позвонив по тому же номеру 900.

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Льготный период

Важным параметром для определения условий льготного периода является так называемая отчетная дата. Она указывается уже на конверте с ПИН-кодом. И сильно влияет на льготный период (оплата в льготный период позволяет избегать начисления процентов) для покупок, совершенных в разные даты.

Например, если дата отчета 3 октября, это означает, что начинаются последние 20 «льготных» дней для оплаты покупок предыдущего месяца. До 23 октября должны быть оплачены и покупки, совершенные 4 сентября (на следующий день после предыдущей отчетной даты), и покупки, датированные 2 октября (за день до нынешней отчетной даты).

На второй и 18-й день после отчетной даты клиенты получают СМС, в котором указаны:

минимальный платеж;

дата, до которой его надо внести (через 20 дней после отчетной даты);

сумма задолженности льготного периода.

Продукты с более приятным льготным периодом на рынке есть, в частности «золотые» карты Альфа-Банка, название которых — «100 дней без процентов» — говорит само за себя.

Снятие наличных и переводы

«Золотая» карта допускает также снятие наличных и перевод средств на электронные кошельки, собственные дебетовые карты и дебетовые карты других клиентов Сбербанка. Грамотный держатель кредитной карты не будет использовать ее для этих целей: на эти операции не распространяется льготный период.

Еще льготный период, как указано на сайте Сбербанка, не распространяется на оплату онлайн-игр, покупку иностранной или криптовалюты, лотерейных билетов, суммы превышения лимита кредита (она может образоваться из-за курсовой разницы или из-за отражения по счету операций без авторизации). Список категорий, на которые не действует льготный период, длиннее, подробный опубликован на сайте банка.

Почему такое использование дорого стоит? Во-первых, начисление процентов начинается сразу же вслед за проведением операции. Во-вторых, за каждую такую «штрафную» операцию клиент заплатит дополнительно минимум 390 рублей. А если сумма выше 13 тыс. рублей, то 3% от нее.

Некоторые клиенты думают, что избежать этих начислений можно, если перечислять на карту не только сумму задолженности, но и собственные деньги сверх этой суммы. Это бессмысленная операция, так как любой расход будет считаться расходом кредитных средств.

В целом условия по «Золотой» карте Сбербанка аналогичны условиям подобных конкурирующих предложений. Лимиты для бесплатного снятия, например, практически не встречаются, только Альфа-Банк позволяет снять без немедленного «наказания» 50 тыс. рублей.

Бонусы и программы лояльности

Держатели «Золотой» карты участвуют в системе бонусов «Спасибо».

Кроме того, на сайте указан список привилегий (по сути, скидок, но получаемых не автоматически, а после зачисления клиента в программу) для держателей «Золотых» карт. По умолчанию банк предлагает платежную систему Visa, но по требованию клиента может подключить и Mastercard.

Плюсы:

- бесплатное обслуживание без ограничений по оборотам;

- бесплатный мобильный банк и СМС-оповещение.

Минусы:

- без персонального предложения от банка условия в среднем хуже;

- нет необлагаемого минимума для снятия наличных;

- не самый длинный льготный период;

- не всегда прозрачное подключение страховых платежей и полуавтоматическое увеличение лимита.

Кому подходит

Клиентам Сбербанка, четко понимающим правила использования кредитных карт.

Сергей КАШИН, Banki.ru