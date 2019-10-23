оденьгахпросто: чем чреваты для клиента незаконные запросы в БКИ и как с ними бороться

В последнее время ЦБ стал активно штрафовать банки за незаконные запросы кредитной истории граждан. Как такие запросы отражаются на репутации клиентов и нужно ли наказывать кредитные организации за излишнее любопытство?

В «Народном рейтинге» и на форуме Банки.ру пользователи довольно часто жалуются на несанкционированные запросы своей кредитной истории. Обнаруживается это достаточно просто — такая информация содержится в самой кредитной истории.

По закону россияне могут запросить свою кредитную историю бесплатно два раза в год. Для начала нужно узнать, в каких бюро кредитных историй хранится ваша. Сейчас в России функционируют 12 БКИ, и проверять каждое — занятие времязатратное. Получить такую информацию можно через портал госуслуг (нужна подтвержденная учетная запись) или на сайте Центробанка (при наличии кода субъекта кредитной истории). После получения списка необходимо отправить в каждое бюро из него заявку на кредитный отчет. Сделать это можно на сайте бюро, в офисе или по почте. Если кредитная история нужна чаще двух раз в год, за выписку придется заплатить.

В кредитной истории содержится вся информация о ваших обязательствах: у кого и когда вы брали займы, как по ним платили, кто в кредитах отказал и кто вашу кредитную историю запрашивал. На основе этих данных БКИ рассчитывают индивидуальный кредитный рейтинг (скоринговый балл) каждого заемщика — его банки и МФО учитывают при выдаче новых займов и расчете показателя долговой нагрузки.

Кредитную историю заемщика кредиторы могут запрашивать исключительно с его разрешения. Обычно согласие подписывается при подаче заявки на получение займа или оформление кредитной карты. Оно действительно в течение шести месяцев или на срок действия кредитного договора, если тот в итоге был подписан.

Если же в кредитной истории все-таки обнаружился несанкционированный запрос, это является нарушением, ответственность за которое установлена статьей 14.29 КоАП «Незаконное получение или предоставление кредитного отчета». Юрлицо за него может быть оштрафовано на 30­­—50 тыс. рублей.

Чрезмерное любопытство одних банков может сказаться на лояльности других

В самих БКИ утверждают, что количество просмотров кредитной истории на скоринговый балл заемщика значимого влияния не оказывает. «Их вес среди всех факторов, оказывающих влияние на скоринговый балл, не превышает 10—15%», — отмечают в «Эквифаксе».

Тем не менее это один из факторов, который банки могут учитывать. «Отношение каждого конкретного кредитора к кредитной истории конкретного гражданина может отличаться диаметрально противоположным образом в зависимости от его аппетита к риску и кредитной политики», — говорит директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

Поэтому гражданам, которым важно иметь идеальную кредитную историю — например, для получения ипотеки или крупного займа, — лучше озаботиться тем, чтобы лишних просмотров кредитной истории не было.

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Как очиститься от незаконных просмотров

Чтобы внести корректировки в кредитную историю, достаточно заполнить заявление и отправить его по электронной почте в БКИ. Бюро самостоятельно проверит информацию — запросит у кредитора документы, подтверждающие получение вашего согласия на запрос кредитной истории.

Срок проверки четко регламентирован законодательством и составляет 30 календарных дней. За это время БКИ получает информацию от кредитора, при необходимости вносит изменения в кредитную историю и информирует о результате.

«По мере роста «популярности» кредитной истории у граждан, понимания ими важности своей кредитной истории количество таких обращений (как и общее количество различных обращений граждан) растет с каждым годом», — рассказывает Алексей Волков. В 2019 году НБКИ фиксирует несколько сотен заявок на удаление несанкционированных просмотров ежемесячно. Объем заявлений на оспаривание наличия запросов в БКИ «Эквифакс» в среднем составляет около 150 в месяц, из них удовлетворяется половина.

Можно ли наказать за незаконный просмотр кредитной истории?

Обычно банки объясняют обращение в БКИ без ведома и согласия клиента техническим сбоем. Тем не менее это нарушение, за которое предусмотрены меры надзорного реагирования, отмечают в ЦБ. «В рамках превентивного поведенческого надзора Банк России выявляет существующие в данной сфере риски до того, как их жертвой становится потребитель, и проводит с поднадзорными организациями работу по предотвращению нарушений», — сообщает пресс-служба регулятора.

Если гражданину стало известно, что его кредитная история получена незаконно, он может обратиться с жалобой в Банк России (через интернет-приемную ). После проверки регулятор может привлечь кредитора или БКИ к административной ответственности в виде штрафа. А вот для того, чтобы получить какую-либо компенсацию за незаконный запрос кредитной истории, придется подавать в суд на возмещение морального вреда за нарушение порядка обработки персональных данных.