оденьгахпросто: чем чреваты для клиента незаконные запросы в БКИ и как с ними бороться

В последнее время ЦБ стал активно штрафовать банки за незаконные запросы кредитной истории граждан. Как такие запросы отражаются на репутации клиентов и нужно ли наказывать кредитные организации за излишнее любопытство?
В «Народном рейтинге» и на форуме Банки.ру пользователи довольно часто жалуются на несанкционированные запросы своей кредитной истории. Обнаруживается это достаточно просто — такая информация содержится в самой кредитной истории.
По закону россияне могут запросить свою кредитную историю бесплатно два раза в год. Для начала нужно узнать, в каких бюро кредитных историй хранится ваша. Сейчас в России функционируют 12 БКИ, и проверять каждое — занятие времязатратное. Получить такую информацию можно через портал госуслуг (нужна подтвержденная учетная запись) или на сайте Центробанка (при наличии кода субъекта кредитной истории). После получения списка необходимо отправить в каждое бюро из него заявку на кредитный отчет. Сделать это можно на сайте бюро, в офисе или по почте. Если кредитная история нужна чаще двух раз в год, за выписку придется заплатить.
В кредитной истории содержится вся информация о ваших обязательствах: у кого и когда вы брали займы, как по ним платили, кто в кредитах отказал и кто вашу кредитную историю запрашивал. На основе этих данных БКИ рассчитывают индивидуальный кредитный рейтинг (скоринговый балл) каждого заемщика — его банки и МФО учитывают при выдаче новых займов и расчете показателя долговой нагрузки.
Кредитную историю заемщика кредиторы могут запрашивать исключительно с его разрешения. Обычно согласие подписывается при подаче заявки на получение займа или оформление кредитной карты. Оно действительно в течение шести месяцев или на срок действия кредитного договора, если тот в итоге был подписан.
Если же в кредитной истории все-таки обнаружился несанкционированный запрос, это является нарушением, ответственность за которое установлена статьей 14.29 КоАП «Незаконное получение или предоставление кредитного отчета». Юрлицо за него может быть оштрафовано на 30—50 тыс. рублей.
Чрезмерное любопытство одних банков может сказаться на лояльности других
В самих БКИ утверждают, что количество просмотров кредитной истории на скоринговый балл заемщика значимого влияния не оказывает. «Их вес среди всех факторов, оказывающих влияние на скоринговый балл, не превышает 10—15%», — отмечают в «Эквифаксе».
Тем не менее это один из факторов, который банки могут учитывать. «Отношение каждого конкретного кредитора к кредитной истории конкретного гражданина может отличаться диаметрально противоположным образом в зависимости от его аппетита к риску и кредитной политики», — говорит директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.
Поэтому гражданам, которым важно иметь идеальную кредитную историю — например, для получения ипотеки или крупного займа, — лучше озаботиться тем, чтобы лишних просмотров кредитной истории не было.
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Как очиститься от незаконных просмотров
Чтобы внести корректировки в кредитную историю, достаточно заполнить заявление и отправить его по электронной почте в БКИ. Бюро самостоятельно проверит информацию — запросит у кредитора документы, подтверждающие получение вашего согласия на запрос кредитной истории.
Срок проверки четко регламентирован законодательством и составляет 30 календарных дней. За это время БКИ получает информацию от кредитора, при необходимости вносит изменения в кредитную историю и информирует о результате.
«По мере роста «популярности» кредитной истории у граждан, понимания ими важности своей кредитной истории количество таких обращений (как и общее количество различных обращений граждан) растет с каждым годом», — рассказывает Алексей Волков. В 2019 году НБКИ фиксирует несколько сотен заявок на удаление несанкционированных просмотров ежемесячно. Объем заявлений на оспаривание наличия запросов в БКИ «Эквифакс» в среднем составляет около 150 в месяц, из них удовлетворяется половина.
Можно ли наказать за незаконный просмотр кредитной истории?
Обычно банки объясняют обращение в БКИ без ведома и согласия клиента техническим сбоем. Тем не менее это нарушение, за которое предусмотрены меры надзорного реагирования, отмечают в ЦБ. «В рамках превентивного поведенческого надзора Банк России выявляет существующие в данной сфере риски до того, как их жертвой становится потребитель, и проводит с поднадзорными организациями работу по предотвращению нарушений», — сообщает пресс-служба регулятора.
Если гражданину стало известно, что его кредитная история получена незаконно, он может обратиться с жалобой в Банк России (через интернет-приемную). После проверки регулятор может привлечь кредитора или БКИ к административной ответственности в виде штрафа. А вот для того, чтобы получить какую-либо компенсацию за незаконный запрос кредитной истории, придется подавать в суд на возмещение морального вреда за нарушение порядка обработки персональных данных.