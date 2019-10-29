пофиншую: подбираем вклад и рассчитываем доходность

На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку в четвертый раз за год, теперь она составляет 6,5%. Вслед за ключевой ставкой снижаются и ставки по банковским продуктам — как по кредитам, так и по вкладам. Средняя максимальная ставка топ-10 банков по депозитам физлиц в рублях за первую и вторую декаду октября в среднем составляла 6,48%. Из-за низких ставок некоторые вкладчики обращаются к более доходным, но рисковым инструментам. Для тех же, кто пока не готов выбираться из зоны комфорта, мы рассказываем, на что обратить внимание, чтобы получить максимальную выгоду от банковских вложений.

1. Выбрать вид вклада

Классический вклад работает так: вы открываете депозит, вносите деньги и забираете их по окончании установленного срока вместе с полученным доходом, соответствующим оговоренной ставке. Но на рынке существуют и другие варианты вкладов, на которые тоже стоит обратить внимание.

Вклады с ИСЖ/НСЖ

Вклад с ИСЖ/НСЖ — это комплексный продукт, в рамках которого вы оформляете сразу два договора: с банком — по вкладу, а со страховой компанией — партнером банка — договор инвестиционного или накопительного страхования жизни. Сумма, которую вы размещаете, соответственно, делится на две части: непосредственно вклад и страховой взнос. Ставка по вкладу в этом случае может превышать 8% годовых. Но вот доход от инвестирования не гарантирован, его можно только спрогнозировать на основании выбранной инвестиционной стратегии.

Если вы вкладываете средства в такой комплексный продукт, учитывайте, что указанная ставка распространяется только на ту часть, которая будет размещена на вкладе, и зачастую эта часть ограниченна. Оставшуюся часть средств вы вкладываете в ИСЖ/НСЖ.

Выгодные вклады с ИСЖ/НСЖ на Банки.ру

Вклад Ставка Гарантированный доход при вложении 1 000 000 рублей Локо-Банк «Доходная стратегия» только на Банки.ру 7,6% годовых* по промокоду Банки.ру 31 169 рублей за 300 дней 500 000 рублей помещено во вклад 500 000 инвестировано в ИСЖ Газпромбанк «Перспектива» до 8,8% годовых** 22 073 рублей за 367 дней 250 000 рублей помещено во вклад 750 000 рублей инвестировано в ИСЖ

* Средняя ставка за весь срок хранения вклада.

** При доле в ИСЖ 75%.

Здесь и далее приведены условия, актуальные на 28 октября 2019 года.

Важно помнить, что вклад с ИСЖ/НСЖ не является полным аналогом срочного вклада: по нему не получится расторгнуть договор досрочно с полным возвратом денежных средств. Также нужно учитывать, что средства, вложенные в ИСЖ/НСЖ, не застрахованы в АСВ. Оформлять этот продукт стоит только в том случае, если вы понимаете его отличия от классического вклада и готовы размещать средства на предложенных условиях.

Если вы придерживаетесь консервативной стратегии и вложения в ИСЖ/НСЖ вас не привлекают, будьте начеку при открытии вклада в отделении банка. К сожалению, в последнее время участились случаи, когда сотрудники банка навязывают клиентам вклад со страховкой, скрывая важные условия этого продукта. ЦБ уже неоднократно обращал внимание на практику подобного мисселинга, но пока ограничивался лишь предупреждениями и предостережениями.

В ЦБ напомнили, как бороться с мисселингом Также всегда есть возможность обратиться с жалобой в финансовую организацию.

Если оформление договора страхования обязательно, это должно быть указано в условиях открытия вклада (например, в подробных тарифах на сайте банка). На портале Банки.ру все подобные вклады имеют пометку «инвестиционный», поэтому вы сразу сможете отличить такой вклад от остальных.

При заключении договора в отделении банка внимательно прочитайте все документы, которые вам распечатает сотрудник. Если вам непонятны какие-то термины и формулировки, обязательно попросите разъяснить их смысл. Вас должны насторожить такие словосочетания, как «договор инвестиционного страхования жизни», «договор ИСЖ», «страховая компания — партнер банка», «страховая премия» и т. д. Помните, что вы не обязаны подписывать договор и вносить средства на счет, если не согласны с какими-либо условиями.

«Если в отделении банка вам отказывают в открытии вклада без ИСЖ/НСЖ, в первую очередь нужно сослаться на заявленные тарифы — например, попросить показать это условие на сайте банка, — советует эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина. — Также можно прямо из отделения позвонить в кол-центр банка и попросить оператора о консультации. Ну и наконец, если напрямую в банке вы не добились результата, можно оставить отзыв в «Народном рейтинге» на Банки.ру».

Накопительные счета

Накопительный счет — гораздо более гибкий финансовый инструмент, чем срочный вклад: зачастую по нему не ограничены ни минимальная сумма, ни срок ведения счета. Кроме того, продукт предусматривает свободное пополнение и снятие средств. Как правило, ставки по накопительным счетам ниже, чем по срочным вкладам, но встречаются счета с особой схемой начисления процентов: с определенного периода начинает действовать высокая ставка.

Накопительные счета с дифференцированной ставкой на Банки.ру

Накопительный счет Ставка Доход при хранении на счете 1 000 000 рублей в течение года с учетом ежемесячной капитализации процентов Банк «ФК Открытие» «Накопительный счет» 9% годовых с 12-го месяца

в среднем 6,17% за год 63 513 рублей ВТБ «Накопительный счет» 6% годовых с 12-го месяца

в среднем 5,17% за год 52 969 рублей

Если вы открываете накопительный счет как альтернативу срочному вкладу, обязательно помните, чем отличается накопительный счет от вклада: ставка по накопительному счету не фиксируется, и банк может изменить ее на свое усмотрение в любой момент. Вы в любом случае получите выгоду за тот срок, который деньги «отлежали» на счете, но гарантии, что обещанная высокая ставка сохранится спустя год, банк вам не даст. Важно, что накопительные счета, как и срочные вклады, до 1,4 млн рублей застрахованы в государственной системе страхования вкладов.

Валютные вклады

Многие вкладчики предпочитают держать хотя бы часть сбережений на валютных вкладах и счетах, несмотря на традиционно низкие ставки. Во-первых, это соответствует главному принципу сбережений «не складывать все яйца в одну корзину»; во-вторых, всегда есть надежда получить дополнительную доходность за счет изменения курса валют.

Если вы задумываетесь об открытии валютного вклада, в первую очередь обратите внимание на вклады в долларах: ставки по ним сейчас могут достигать 3% годовых (правда, это в основном акционные условия, а средние ставки держатся на уровне 1%). Ставки же по вкладам в евро сейчас находятся на рекордно низком уровне: максимальные не превышают 2%, средние составляют 0,14%, а минимальные могут достигать 0,001% годовых. Кроме того, в последний год наблюдается тенденция к отказу от евровых вкладов — многие банки оставляют в своих линейках лишь долларовые счета.

​ВТБ назвал размер комиссии для счетов юрлиц в евро Тариф будет составлять 0,08% от суммы среднемесячного остатка на счете.

И все же, если накопления позволяют, открыть счет в валюте стоит хотя бы на минимальную сумму. Так вы зафиксируете процент, пусть и небольшой, на случай дальнейшего снижения ставок, а также будете располагать запасом валюты.

Не забывайте, что вклад — это в первую очередь средство сбережения средств, а не приумножения, это ваша подушка безопасности, так что большую часть средств хранить нужно все же в той валюте, в которой вы совершаете траты.

2. Просчитать доходность

При выборе вклада нужно учитывать не только процентную ставку, но и общую доходность вложений, которая может быть увеличена за счет капитализации процентов. При капитализации проценты прибавляются к сумме вклада, увеличивая ее и, соответственно, повышая итоговый доход. Если вы не можете выбрать между двумя вкладами с идентичными ставками, остановитесь на вкладе с капитализацией: так вы сможете выиграть до 1 процентного пункта в зависимости от срока депозита.

Проценты могут капитализироваться с разной периодичностью, чаще всего — раз в месяц. Обращайте на это внимание, чтобы по ошибке не оформить вклад, проценты по которому капитализируются раз в квартал или раз в полгода — такое хоть и нечасто, но встречается.

Если вы не планируете жить на проценты от банковского вклада, присмотритесь к вкладам с капитализацией.

Пример доходности вклада

500 000 рублей 540 дней 7% годовых С ежемесячной капитализацией 36 270 рублей Без капитализации 35 116 рублей

Существуют и так называемые лестничные вклады — это вклады с дифференцированным начислением процентов. В этом случае ставка меняется в течение срока действия вклада в зависимости от периода. Чтобы понять доходность такого вклада, нужно рассчитать среднюю ставку за весь срок его действия. Например, по вкладу «Растущий» БКС Банка ставка в первые 90 дней будет составлять 3%, а по максимальной ставке 9% проценты будут начисляться с 271-го по 366-й день (то есть в последний квартал). Итоговая доходность за весь год по такому вкладу составит приблизительно 6,05%. В «лестничных» вкладах на портале Банки.ру всегда указывается средняя ставка за весь срок вклада.

Если в условиях вклада фигурирует дифференцированная ставка, обязательно посчитайте итоговую доходность или попросите сотрудников банка рассчитать сумму, которую вы получите по окончании срока действия договора. Банкам выгоднее рекламировать наивысший процент по вкладу, но фактически такая ставка может действовать небольшой период времени.

Впрочем, иногда максимальная ставка по «лестничному» вкладу может действовать в начальный период срока: такие условия сыграют вам на руку, если банк предлагает льготные условия досрочного расторжения (с сохранением ставки), а вы не уверены, что будете держать средства на счете в течение всего срока. Например, по вкладу «Покровская слобода» Нижневолжского Коммерческого Банка в первые шесть месяцев действует ставка 4,9% годовых, далее она снижается до 4,7%, 4,5%, 4,2%. Если расторгнуть договор вклада по истечении первого полугодия, проценты, начисленные по ставке 4,9%, сохранятся.

3. Подобрать подходящие условия

Основные параметры, на которые стоит обратить внимание при открытии вклада, — возможность пополнения и частичного снятия средств или досрочного закрытия вклада с сохранением ставки. Нужно заранее определить, будете ли вы вносить на вклад дополнительные средства и какова вероятность того, что вам потребуется снять размещенные деньги.

Если вы планируете пополнять вклад регулярно (например, раз в месяц — после получения зарплаты), обязательно проверьте, что пополнение доступно в течение всего срока действия вклада. Нередко встречаются вклады, которые можно пополнить только в течение первой половины срока или вообще только в первый месяц. Некоторые банки предоставляют возможность пополнения вклада в течение всего срока, но со снижением процентной ставки на сумму дополнительных взносов. Например, по вкладу «На жизнь» Газпромбанка при базовой ставке 0,8% годовых на сумму пополнений будет начисляться только 0,4% годовых (вклад в долларах, на год, на сумму от 10 тыс. долларов).

Большая часть вкладов не предполагает льготного расторжения с сохранением ставки: чаще всего при досрочном изъятии средств вы получаете доход лишь по ставке вклада до востребования (как правило, это 0,01—0,1% годовых). Если же вкладом предусмотрена возможность досрочного снятия, скорее всего, ставка по нему будет ниже, чем по вкладу без льготных условий. Поэтому, если вы уверены, что в течение срока действия договора размещенная сумма вам не понадобится, лучше выбирать вклад без возможности льготного расторжения и частичного снятия средств. Это благоприятно отразится на вашем доходе, а еще послужит дополнительной мотивацией не снимать деньги с вклада.

4. Узнать о дополнительных условиях

В последнее время банки довольно активно предлагают вклады с повышенной ставкой при оформлении онлайн — через интернет-банк или мобильное приложение. Кроме того, в банке могут действовать особые условия для постоянных или зарплатных клиентов, поэтому не забывайте время от времени проверять специальные предложения в личном кабинете. Впрочем, для привлечения клиентов банки могут предлагать выгодные условия и тем, кто еще ни разу не открывал у них счет.

Не забывайте обращать внимание на акции и сезонные предложения: повышенные ставки часто приурочены к началу нового сезона или крупным праздникам.

Юлия ПРОШИНА, Алиса РЫБАКОВА, департамент аналитики и контента Банки.ру