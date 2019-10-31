Соберись с духами: сеансы страховой магии с последующим разоблачением

В ночь на 1 ноября миры живых и мертвых сближаются, и нечисть проникает в наш мир, добавляя работы страховщикам. Банки.ру собрал случаи таинственных происшествий и странных страховых закономерностей.

Против лома есть приемы

Поздним пятничным вечером житель Москвы решил развлечься нестандартным образом. Он не отправился в ресторан или клуб, а заехал в расположенный на пути к дому гаражный комплекс. Припарковав внедорожник у заброшенного гаража, включил музыку, откупорил бутылку — пятница же.

Что за зелье оказалось в бутылке, доподлинно неизвестно, но только стали слышаться ему странные звуки, и отнюдь не из музыкального центра. Затем шаги, потрескивание, и вот в сумерках проплыли чьи-то размытые фигуры. Чувство беспокойства охватило нашего героя. Он бросил автомобиль у гаража и отправился от греха подальше домой на такси.

Вернувшись на следующий день, москвич нашел свое движимое имущество с многочисленными повреждениями. Лобовое стекло, окна в пассажирской и водительской дверях были разбиты вдребезги, а из панели управления торчал огромный лом. По всему корпусу зияли рваные пробоины, на земле валялись выдранные куски железа, с содроганием рассказывают в страховой компании «Абсолют Страхование», в которую обратился мужчина с заявлением о мистическом разбойном нападении на его автомобиль. Но самое удивительное, что из салона ничего не пропало. Очевидно, материальными ценностями нечисть не интересовалась, испытывая ненависть исключительно к иностранному транспортному средству. Страховщики удивились, но выплатили возмещение по полису каско.

А вот житель Калининграда остался без выплат. Не помогли даже заклинания «Сбербанк страхования». Калининградец обратился в компанию с заявлением о компенсации убытков, нанесенных внутренней отделке квартиры, расположенной на последнем этаже, звуковой волной низко пролетевшего истребителя. Главного эксперта управления по урегулированию убытков СК «Сбербанк страхование» Павла Бурдина настораживает, что звуковая волна каким-то чудесным образом нанесла урон именно квартире, ничуть не повредив при этом крышу. Так что списать урон на призраков и мистику, конечно, получается, но не у всех.

По следам силы

Нечистая сила оставила след на автомобиле KIA Picanto, да так, что повреждения были признаны страховым случаем. Вернувшись из отпуска, владелец обнаружил, что за две недели покрытие автомобиля съела коррозия, причем пиршество проходило одновременно в нескольких местах: на крыше, капоте, багажнике, других элементах кузова. Страховщики, правда, на всякий случай еще провели расследование. Безошибочно определить истинную причину удалось только Мастеру — по покраске автомобилей.

«Уезжая в отпуск, владелец оставил авто под проводами, — рассказывает руководитель департамента андеррайтинга страховой компании «МАКС» Алексей Фомичёв. — В течение двух недель птицы садились на провода и отправляли на авто следы своей жизнедеятельности. Это привело к повреждению лакокрасочного покрытия. Затем прошел сильный дождь, смыв улики».

История умалчивает, как звали владельца полусъеденной KIA Picanto, но страховая компания «Согласие» определила, что частота наступления страховых случаев у водителей с полисами автокаско зависит от их имен. В рейтинге-2018 самых «аварийных» водителей в России первые места заняли среди мужчин Никита (частота — 51,4%, то есть больше половины Никит, обладающих полисами компании, попадали в аварии), Альберт (48,7%) и Тимур (47,7%), а среди женщин — Полина (61%), Вероника (60,2%) и Алина (55%). Замыкают первую «аварийную» десятку среди мужчин Руслан, Антон, Валентин, Борис, Григорий, Артур и Эдуард. Места с четвертого по десятое среди женщин заняли Валерия, Алена, Евгения, Яна, Эльвира, Мария и Вера.

А вот самыми аккуратными водителями оказались Анатолии (29,6%), Леониды (31,9%) и Викторы (32%) у мужчин, Кристины (33,5%), Антонины (36%) и Лилии (36,4%) у женщин. Везет на дорогах автолюбителям по имени Геннадий, Евгений, Валерий, Владимир, Александр, Артем и Иван. Аккуратностью отличаются страхователи, которых зовут Надежда, Олеся, Александра, Людмила, Маргарита, Лариса и Елизавета.

Что не так с Белоруссией?

Ну а если у клиента имя травмоопасное, да еще и отпуск ему предстоит, то риски возрастают вдвойне. Вероятность и частота неприятностей на отдыхе, как выяснили в страховой компании «Согласие», зависят от звезд. Больше всего травмам подвержены Раки, Львы и Близнецы — на них приходится почти треть обращений путешественников, застрахованных по полисам выезжающих за рубеж. Если учесть, что лето — любимое время отпуска, выходит, что праздновать в отпуске дни рождения — только злить нечистую. Не слишком отстают от них Тельцы, Девы и Весы, кстати, тоже рожденные в теплое время года. В середине рейтинга — Рыбы, Стрельцы, Водолеи и Овны. Аккуратнее всех отдыхают Скорпионы и Козероги — их доля чуть более 15%. При этом женщины обращаются за медицинской помощью на отдыхе чуть чаще мужчин — в 53% случаев.

А вот окутанная мистикой пятница, 13-е, не самый опасный день. Если верить страховщикам, самый критический день недели в России — понедельник, по крайней мере для автомобилистов. В ДТП в этот день чаще всего попадают жители Екатеринбурга и Тюмени. В Москве пик аварий приходится на вторник, в Санкт-Петербурге — на среду, в Перми — на четверг. И только в Воронеже и Самаре — на пятницу. Но не обязательно 13-е.

За рубежом ездить россиянам опаснее всего по Белоруссии, Германии и Польше. Именно на эти страны приходится половина происшествий с обладателями международного полиса «Зеленая карта», подсчитали в «АльфаСтраховании».

Причем каждый третий водитель попадал в ДТП на территории Белоруссии. Это уж иначе, чем мистическим фактом, не назовешь, ведь правила дорожного движения в Белоруссии практически не отличаются от российских, плюс никаких тебе левосторонних движений, опасных перевалов или серпантинов.

Полис от себя

Так что желающим в Хеллоуин посостязаться с силами тьмы лучше подстраховаться. Например, присмотреть полис от несчастного случая, который компенсирует расходы на восстановление здоровья, если праздник окажется слишком удачным. Или если силы тьмы, например, разгневаются, не оценив тыкву, — кто ее, нечисть, поймет? Может, в этом году она рассчитывала на более сытный прием, чем тыква у дома. Не лишним будет полис путешественника, ведь миры в этот день слишком близко соприкасаются, и можно по неосторожности перепутать. Ну а Банки.ру совместно со страховыми компаниями подготовил специальные скидки на страховые продукты, которые будут действовать только до 7 ноября.

Ольга КОТЕНЕВА, Banki.ru

