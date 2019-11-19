Убийцы страхования. Когда в России можно будет получить страховку за 30 секунд?

Страховщики взялись за цифровизацию. Подгоняет их не cтолько растущий спрос потребителей на онлайн-сервисы, сколько боязнь этих потребителей потерять — после открытия российского рынка для филиалов иностранных компаний.

Накануне интервенции

В мобильном приложении Limonade уплата страховой премии занимает три секунды. Пользователь (услуга доступна пока лишь на территории США — в Нью-Йорке и штате Иллинойс) за несколько кликов может застраховать недвижимость и автомобиль, указав место проживания и ответив на несколько вопросов, а искусственный интеллект подбирает для него страховое предложение. С помощью нескольких кликов в приложении можно сообщить о наступлении страхового случая и автоматически получить выплату за 30 секунд.

«Только в стартапы в Insurtech за рубежом ежегодно вкладывают 2,2 миллиарда долларов, — говорит президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. — Мы в одиночку позволить себе такое не можем. Тем временем в 2021 году иностранные страховые компании получат прямой доступ к российским клиентам — в соответствии с соглашением о ВТО. Конечно, мы будем защищаться, но потребитель-то хочет, чтобы пришли те, которые предоставят услуги дешевле и быстрее».

После 2021 года на рынке явно может стать и быстрее, и интереснее, в том числе благодаря высокому уровню цифровизации зарубежных страховщиков, который может стать проблемой для отечественных компаний. Поэтому для них сейчас главное — не проспать цифровую революцию, считает управляющий директор ассоциации «Финтех» Татьяна Жаркова. Западные коллеги, по прогнозам, в нынешнем году инвестируют в Insurtech около 6 млрд долларов, что вдвое больше, чем в 2018-м.

В России страховщики не то чтобы спят, но и бодрствующими их не назовешь. Пока самым смелым экспериментом в плане «цифровизации» страхования можно считать заработавшее с 1 ноября 2019 года мобильное приложение «Помощник ОСАГО», которое позволяет оформить ДТП за 15—20 минут. Но доступно оно только в пяти пилотных регионах. Когда закончится тестовый период, создатели приложения ответить затрудняются.

Кроме того, РСА работает над созданием платформы, которая аккумулирует все данные об автострахователях, а в перспективе и о держателях всех остальных видов полисов. «Появление ее приведет к тому, что почти создано в Китае, — рассуждает глава ВСС. — Эта страна обвешана камерами и при этом не имеет закона о защите персональных данных. В результате страховщики знают все обо всех страхователях и не сомневаются в этой информации, поэтому при аварии стоимостью в эквиваленте 60 тысяч рублей выплата производится в течение десяти минут. Россия из-за постоянных запретов рискует никогда не догнать Китай или Европу по скорости оформления страхового случая. У нас государство не доверяет страховщикам, они в свою очередь не доверяют страхователям, и круг замыкается».

Убить в себе страховщика

Рывок в сфере цифровых технологий Запад сделал благодаря инвестициям в стартапы начиная с 2010 года.

«Это называется destruction of the insurance market, то есть разрушение традиционного страхового рынка ради создания совершенно новой реальности, — объясняет Игорь Юргенс. — В ней страховые компании США, Европы и Китая в ближайшее время будут конкурировать уже не друг с другом, а с Amazon, Facebook, Google и Alibaba. Если мы сейчас не сделаем свой destruction, то в 2021 году вынуждены будем сдаться этим монстрам».

Всего в мире насчитывается около 2 800 insurtech-компаний — это около 20% от всех компаний, разрабатывающих цифровые финансовые продукты. Из этих 20% «новых» страховщиков лишь 3% трансформировались из классических страховых, остальные — высокотехнологичные компании, созданные с нуля либо как подразделения действующих страховщиков. Технари, а не страховщики.

Российские компании тоже идут по этому пути. Например, из 500 сотрудников «Тинькофф Страхования» страховщиков только около десяти человек. «Остальные — это математическая молодежь, — рассказал на форуме Finopolis генеральный директор компании Иван Мироненко. — На первых порах мы поломали головы друг другу, но со временем договорились и научились жить вместе».

«Абсолют Страхование» создало для внедрения цифровых технологий отдельную компанию «Абсолюттех», где из 80 работников только трое имеют опыт работы в страховой сфере. «Если можно купить книгу или билет за три минуты, то так должно быть и с полисом, а также урегулированием убытков», — уверен генеральный директор «Абсолют Страхования» Дмитрий Руденко. В начале осени страховщик запустил онлайн-платформу персональных страховых сервисов Mafin, с помощью которой можно приобрести каско и урегулировать страховой случай. В отличие от ОСАГО, в котором для заключения договора страховщику не нужно проводить осмотр автомобиля, в каско он необходим. Платформа позволяет дистанционно делать все: от осмотра транспортного средства, расчета тарифа до урегулирования страхового случая. По словам генерального директора Mafin Алексея Тимонина, сервис анализирует более 70 показателей и взаимосвязи между ними с помощью алгоритма машинного обучения.

«Альфа-Групп» пошла еще дальше. Помимо классического страховщика «АльфаСтрахование», группа запустила отдельно еще одну страховую компанию — «Манго Страхование», вложив в нее 2 млрд рублей. Этот аналог вышеупомянутого американского Lemonade отличается от классической СК моделью продаж: никаких офисов и страховых агентов. В дальнейшем, помимо продаж собственных полисов, «Манго» может стать маркетплейсом, предоставляя услуги по продаже полисов других страховщиков на российском рынке. Возглавил стартап Виктор Лавренко, IT-разработчик, до этого занимавшийся развитием поисковых систем в России и Вьетнаме.

Каждый сам себе

Какие еще технологии примеряют отечественные страховщики?

Подавляющее большинство совершенствует онлайн-продажи полисов. Их доля в общем объеме премий, по прогнозам аналитического агентства «БизнесДром», в нынешнем году достигнет 6% (в прошлом году эта доля составила 5,1%).

СК «Капитал Лайф Страхование Жизни» в октябре запустила возможность уплаты страховых взносов через системы мобильных платежей Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay с помощью любых банковских карт, подключенных к мобильным кошелькам Apple Wallet и Google Wallet. По словам генерального директора компании Евгения Гуревича, при совершении покупки эти системы используют индивидуальный номер устройства и уникальный код трансакции. Номер карты не хранится ни на самом устройстве, ни на серверах компаний Apple и Google. А благодаря тому, что оплата подтверждается отпечатком пальца и лицом или уникальным цифровым паролем, никто, кроме владельца смартфона, не сможет им расплатиться.

«Ренессанс Страхование» полтора месяца назад запустило полный процесс урегулирования страховых случаев по каско и страхованию имущества частных лиц через мессенджер WhatsApp. С его помощью страховщику можно отправить фото документов при наступлении страхового случая, получить консультацию, узнать сроки принятия решения и получить направление на ремонт. Новый канал коммуникации оказался востребованным — через WhatsApp, электронную почту и мобильное приложение компания «Ренессанс Страхование» урегулирует более 40% всех страховых случаев, при этом доля урегулирования через WhatsApp и Viber превысила 15% всех страховых случаев по каско и 40% по страхованию имущества физлиц. «В ближайшее время мы запустим урегулирование через WhatsApp самого массового сегмента — ОСАГО. Это в корне изменит клиентский путь и в разы повысит уровень удовлетворенности клиентов», — предполагает вице-президент «Ренессанс Страхования» Владимир Тарасов.

В компании «Росгосстрах Жизнь» искусственный интеллект готовятся использовать для составления финансового портфеля клиента, чтобы подбирать для него наиболее подходящий страховой продукт. С помощью этой системы также возможно в материнской структуре, банке «Открытие», предлагать клиенту комплекс инструментов для его финансового портфеля (банковские депозиты, страхование жизни, ИИС, ПИФы и т. д.). «Чтобы предложить оптимальный финансовый портфель, онлайн-платформа анализирует информацию о финансовом состоянии клиента, его сбережениях, доходах и обязательствах, учитывает и социально-демографические параметры — например, есть ли у человека маленькие дети или пожилые родители, финансово зависимые от него. Также оценивается склонность клиента к риску: на какой уровень потерь он готов, на какой доход от инвестиций претендует, с каким инвестиционным горизонтом согласен», — рассказывает директор по маркетингу СК Екатерина Якушкина.

Страховка на день, и не только

Продажами полисов дело не ограничивается. Около половины страховщиков предоставляют возможность онлайн-урегулирования страхового случая.

«АльфаСтрахование» запустило новую систему регистрации страховых случаев ОСАГО на базе SAP Cloud Platform, используя современные технологии распознавания документов и голоса. Генеральный директор компании Владимир Скворцов полагает, что толчком для развития цифровых страховых полисов станут государственные сервисы создания «цифрового профиля гражданина». «В этом случае мы сразу будем видеть о гражданине исчерпывающую информацию и у нас не будет необходимости проверки документов — будь то на автомобиль или недвижимость, — заявил он на Finopolis. — Это выведет на совершенно иной уровень взаимодействие между страховщиком и клиентом, а также позволит массово запускать такие сервисы, как моментальное урегулирование убытков. Например, при задержке авиарейса. В нашей компании эта услуга уже работает: мы производим выплату, самостоятельно получая информацию о задержке рейса, на котором должен был лететь наш клиент. Наверное, в будущем мы самостоятельно сможем узнавать о происходящих с нашими клиентами ДТП или о том, что кто-то из страхователей заболел. И страховка от несчастного случая на гольф-поле будет включаться автоматически при пересечении его границы, как это происходит за рубежом».

Эти технологии успешно применяются в Европе. В случае задержки или отмены рейса страховая компания производит выплату автоматически в онлайн-режиме. Но работает технология, только когда не нужно оценивать величину убытков, выяснять обстоятельства случившегося и при наличии доступа к данным, на основании которых принимается решение.

Из международной практики отечественные страховщики черпают и другие идеи. Например, страховое сообщество уже не один месяц обсуждает возможность оснащения автомобилей телематическими устройствами, которые дадут страховщику информацию о манере езды страхователя, о том, насколько он склонен к риску, как часто использует автомобиль, и других параметрах. Они необходимы, чтобы на практике применить принцип pay-as-you-drive («плати как водишь»), когда за склонных к опасной езде водителей не приходится платить всем остальным. Инициатива добровольной установки таких устройств нашла даже отражение в уже внесенном в Госдуму законопроекте Минфина о реформе ОСАГО, но на минувшей неделе вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что вопрос требует дополнительной проработки и будет включен в отдельный законопроект. Пока в России прорабатывают вопросы, в Европе телематика уже активно используется. Наиболее популярна она в Италии, где каждый девятый автомобиль оборудован таким устройством.



Еще одна западная практика — страховка автомобиля на непродолжительный срок. Английская компания Cuvva и два американских страховщика — Trov и Slice — несколько лет назад предложили полисы каско не на календарный год, а на период, в течение которого водитель использует машину. Если, допустим, он выезжает раз-два в неделю, то можно «включить» страховку только на эти дни. Тариф будет более высокий, но в результате клиент все равно останется в выигрыше, потому что остальные пять дней не платит ничего. Российские страховщики эту идею обсуждают пока исключительно в теоретическом плане. Как и возможность привязать страховку ОСАГО не к транспортному средству, а к водителю.

В сфере страхования недвижимости иностранный стартап Cape Analytics предлагает анализировать аэрофотоснимки и передавать страховым компаниям информацию о физическом состоянии дома и рисках, связанных с объектом. В России похожий по смыслу проект — создание карты наводнений — уже реализуют Всероссийский союз страховщиков и Российская национальная перестраховочная компания совместно с Росгидрометом и структурой Роскосмоса «Российские космические системы». Карту презентовали в нынешнем году, а в перспективе ее дополнят зонами риска возникновения пожаров и землетрясений, чтобы участники страхового рынка могли использовать информацию о потенциально опасных местах при расчете страховых премий.

С большой долей вероятности можно предположить, что в ближайшее время страховщиков будут интересовать технологии, позволяющие им как можно больше узнать о клиентах и объектах страхования. Ведь от этого будет зависеть правильность оценки рисков страхования. А значит, безубыточность бизнеса.

Ольга КОТЕНЕВА, Banki.ru