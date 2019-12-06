Не хлебом единым. Станет ли потребительская корзина в России похожей на западную?

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Госдума должна в весеннюю сессию принять закон о новом составе потребительской корзины, на которую мы сможем перейти уже с 2021 года. Ее структура станет, наконец, похожей на «полноценный рацион здорового питания», обещает премьер-министр Дмитрий Медведев. Но даже в обновленном виде наша потребительская корзина будет сильно уступать западноевропейским образцам, в которые включают вино, поездки на такси и корм для домашних животных. Не стоит рассчитывать, что эти символы буржуазной жизни появятся и в нашей корзине. И на то есть объективные причины.

Корзина станет «полноценной»

Минувшей осенью премьер-министр поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минфину разработать новый состав продовольственной части потребительской корзины, используя рекомендации Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи. Состав этот будет определен, как заявил сам Медведев, «исходя из базового набора продуктов питания, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания» . Однозначно хорошая новость, которая, правда, сразу же вызывает несколько вопросов. Исходя из чего сформирована текущая корзина, если ее хотят улучшить до базового уровня, почему переход на нее будет постепенным и как долго еще потребительская корзина россиянина будет заведомо нездоровой?



Что такое потребительская корзина? Существуют различные определения понятия «потребительская корзина». В данном случае обратимся к определению, которое дает Росстат: «Потребительская корзина включает минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания, необходимого для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности». Стоимость потребительской корзины определяет величину прожиточного минимума в России.

В III квартале 2019 года стоимость потребительской корзины составила в среднем по России 11 942 рубля для человека трудоспособного возраста и 9 090 рублей для пенсионеров. Эти цифры различаются по регионам и категориям граждан. Формируется стоимость потребительской корзины из трех частей: продовольственные товары, непродовольственные товары и услуги. Продовольственная часть корзины составляется согласно списку, представленному в соответствующем законе. Что касается непродовольственных товаров и услуг, то фиксированного списка нет и расходы на них определяются следующим образом: 50% от стоимости продовольственной части идут на непродовольственные товары, а еще 50% — на услуги. Иными словами, стоимость продуктового набора увеличивается вдвое.

В таком виде корзина вызывала множество нареканий. «Набор продуктов не соответствует принципам здорового питания, нормы потребления также далеки от реальности, а сама стоимость продуктовой корзины рассчитывается по минимальным ценам Росстата, а не по реальным, которые мы все видим в магазинах», — отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Осенью, рассказывая о нововведении в интервью телеканалу «Россия 24», Медведев сообщил, что «у нас есть минимальный набор, но правильнее переходить именно к базовому набору, который является основой для нормального рациона современного человека». Здоровым текущий набор питания станет, если последовать рекомендациям ФИЦ питания и биотехнологии и увеличить в корзине долю мяса на 5%, рыбы — на 16%, овощей, фруктов, птицы, яиц и творога — примерно на 10%, а долю сахара сократить на 12%.

«Сейчас в потребительской корзине очень много мучных изделий — порядка 126,5 килограмма в год на человека, тогда как норма Минздрава — всего 96 килограммов, а свежих фруктов всего 60 килограммов, тогда как должно быть 100 килограммов, — перечисляет начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. — Иными словами, нынешняя потребительская корзина россиянина — это корзина нездорового человека».

Но все же надо отдать должное: с 1990-х корзина россиянина значительно улучшилась и уже давно перестала быть «корзиной военного времени», как ее еще лет 10—15 назад называли врачи. Еще немного, и у нее есть шанс догнать по составу продуктовый набор поздней советской эпохи.

Раньше было лучше

«В СССР понятия продуктовой корзины как такового не было, а существовал годовой минимум продуктов питания. В принципе, термины разные — значение схожее», — говорит ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

Любопытно, что продуктовые нормы в 1970—1980-е годы больше соответствовали критериям здорового питания. «Выше были нормативы потребления мяса, рыбы, фруктов и овощей, ниже — хлебобулочных изделий», — продолжает Богданов.

Потом, в начале 1990-х, привычный уклад жизни стал рушиться. Первая потребительская корзина как критерий измерения бедности возникает в 1993 году. Но в ее составе — всего лишь 19 наименований, причем как продуктов питания, так и непродовольственных товаров. Через два года, в 1995 году, этот список состоял уже из 25 пунктов. Именно тогда врачи-диетологи заговорили о том, что представленный рацион, почти полностью состоявший из дешевых картошки и макарон, вполне вписывается в стандарты питания военного времени, когда ставится минимальная задача выжить здесь и сейчас, без учета разрушительных для здоровья долгосрочных последствий такой диеты. Например, в корзине 1995 года по сравнению с корзиной 1993-го стало меньше мяса и мясных изделий — 26,7 кг в год вместо 45,3 кг, но сократилось даже количество хлеба и круп — с 560 г до 464,8 г в сутки.

В 1999 году в России был впервые принят закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации», согласно которому содержимое корзины должно пересматриваться каждые пять лет. Последняя версия закона датируется, кстати, 2012 годом, то есть она уже два года как «просрочена». При этом в 2016 году Минздрав выпустил нормы питания, которые не совпадали с этой корзиной. «В действующей корзине перебор хлебных продуктов и картофеля и, наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов, — сказал в начале 2018 года министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в интервью «Российской газете». — Приблизить набор продуктов питания к оптимальному — главная задача новой потребительской корзины».

Почему же новая корзина, которая должна была быть принята еще в 2017 году, не утверждена до сих пор? Видимо, в тот момент власти не были готовы к росту издержек. Поскольку улучшение корзины автоматически повышает прожиточный минимум, то есть уровень бедности в стране, оно ведет к дополнительным расходам бюджета.

Потребительская корзина трудоспособного населения в СССР и Российской Федерации

Продукты Нормы потребления, кг/год Нормы потребления, кг/год СССР (1981 год) Россия (2012 год) Хлеб и макаронные изделия (в пересчете на муку) 110 126,5 Мясо и мясопродукты 84 56,8 Рыба и рыбопродукты 20 18,5 Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко 380 290 Масло растительное и другие жиры 13 11 Сахар 38 23,8 Яйца* 280 210 Картофель 105 100,4 Овощи и бахчевые 146 114,6 Фрукты свежие 80 60

* Штук в год.

Теперь же, когда решение об усовершенствовании корзины практически принято, возникает вопрос, насколько достаточны будущие изменения. Первое, за что критикуют существующую корзину и что, судя по заявлениям Медведева, сохранится и в новой, — это отсутствие списка промтоваров и услуг.

Ведь по факту представленная в потребительской корзине сумма не имеет никакого отношения к реальным тратам, даже самым необходимым, таким как оплата услуг ЖКХ, покупка самых примитивных лекарств или пары сапог на любое количество лет. А это значит, что и прожиточный минимум не является в реальности таковым, поскольку при его расчете не представлен конкретный минимум товаров и услуг. Не говоря уже о том, что хотелось бы вести речь не только о выживании — на пороге-то мирного 2020 года.

«Нужно включать в состав потребительской корзины и непродовольственные товары, а также услуги, без которых сегодня невозможно представить современную жизнь, например услуги тех же такси, транспорта, связи и так далее, — уверен Нарек Авакян. — Для пенсионеров отдельно нужно включать и стоимость жизненно важных лекарств. Такая корзина позволит значительно поднять стандарты нормальной жизни россиян и выяснить, сколько людей в России действительно можно отнести к среднему классу».

И вот тут мы подходим к очень интересной теме. «На Западе нашу продуктовую корзину называют корзиной для бедных, — сетует Павел Сигал. — Для сравнения: стоимость корзины во Франции составляет 650 евро, и в ее набор входит вино». Во многих странах в стоимость корзины может входить оплата детского сада, алкоголь, бензин, оплата Интернета и проч.

Не удивительно, что экономисты и журналисты, сравнивая российскую и западную корзины, говорят о разных подходах к их формированию. Дескать, наша потребительская корзина — чтобы выжить физически, а западная — чтобы чувствовать себя нормальным членом общества. На самом деле это не совсем так. Хотя подходы к формированию корзин, действительно, принципиально разные.

Вино и такси — это не для бедных

Потребительская корзина как набор товаров и услуг, необходимых для жизни, существует в разных странах. Однако выполняют эти корзины разные функции. «В России от стоимости ее наполнения зависит величина прожиточного минимума, в США потребкорзина — основной элемент для расчета важного макроэкономического показателя — индекса потребительских цен, CPI», — поясняет Олег Богданов. Именно с этим связано и различие в наполнении корзины.

«В Штатах стремятся охватить весь спектр потребления, поэтому состав потребкорзины расписан детально, — рассказывает Богданов. — В законодательстве нашей страны у корзины есть две основные функции — сохранять здоровье и обеспечивать жизнедеятельность. Логично, что в российской потребительской корзине не прописаны траты на приглашение няни, покупку многочисленных косметических средств, питание для домашних питомцев и аренду автомобилей, как, например, во французской. Да, термин один, но юридическое наполнение разное — отсюда разные цели, задачи и содержание. Думаю, исходя из этого, некорректно сравнивать потребительские корзины разных стран».

То есть западная корзина — это пример среднестатистических трат гражданина, с помощью которого можно отслеживать рост цен. В России для этого используется список из примерно 500 наименований, в который входят как экзотические товары вроде пальто на вате или каменной соли, так и товары и услуги, пользоваться которыми вряд ли приходится так часто, чтобы замечать колебания цен, — например, обручальные кольца.

Чем измерить бедность?

Чем же тогда на Западе измеряют бедность, если потребительская корзина служит для расчета индекса потребительских цен? Чаще всего границей бедности служит уровень в 60% медианного дохода в стране. Напомним, что медианный доход или медианная зарплата не равна средней, когда складывают зарплату уборщицы и главы нефтяной компании и делят пополам. Медианная зарплата — это некий уровень, половина работников получает меньше которого, а половина — больше. Считается, что медианная зарплата — более близкий к реальности показатель, чем средняя, поскольку на него не влияет богатейшее меньшинство. Например, в России в этом году медианная зарплата работников крупных и средних предприятий составила 34 335 рублей, в то время как средняя зарплата — 48 030 рублей, сообщает Росстат.

Отсюда вытекает ответ на главный вопрос: будет ли в России кардинально улучшена потребительская корзина? Скорее всего, нет. Ведь на ее основании исчисляется прожиточный минимум, то есть уровень бедности. Любое улучшение потребительской корзины автоматически приводит к росту бедности в стране — не в реальности, а в статистике. Одновременно возрастут и государственные расходы на то, чтобы компенсировать разницу, например, между реально назначенным размером пенсии и прожиточным минимумом в регионе. Кроме того, придется поднимать до новой высоты прожиточного минимума и заработные платы бюджетным работникам. С этим, видимо, связана и оговорка Дмитрия Медведева о «постепенном переходе» к новому составу.

Проблема шире: измерять бедность потребительской корзиной — это в целом устаревший подход, считает директор института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. По ее словам, потребление услуг растет опережающими темпами по сравнению с товарным, поэтому установление минимального потребительского стандарта соответствует индустриальному обществу, но не соответствует постиндустриальному, в котором уже живут развитые и большинство развивающихся стран. По мнению Малевой, России также следует определять черту бедности как 60% медианного дохода.

Любопытно, что два года назад Максим Топилин в интервью «Российской газете» упомянул о такой возможности. «В большинстве стран перешли на другой порядок определения прожиточного минимума. Он устанавливается в процентах от медианного среднедушевого дохода. Цифры берут разные — от 40 до 60 процентов медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны». Более того, он не исключил, что в будущем и российское правительство обсудит переход на эту систему. «Многое зависит от того, насколько точно и полно мы сможем замерять денежные доходы населения», — уточнил министр.

Бедности — бой!

Впрочем, если Россия и сможет перейти на измерение прожиточного минимума посредством медианного дохода, то лишь по нижнему пределу. 40% от медианной зарплаты 2019 года — это 13 734 рубля, что, на первый взгляд, ненамного — на 15% — больше прожиточного минимума для работающего человека, который в III квартале составил в среднем по России 11 942 рубля.

Источник: Росстат

Однако даже такое, казалось бы, незначительное повышение резко увеличит число бедных в стране. Последние опубликованные Росстатом данные по доле населения с различным уровнем дохода относятся к 2018 году. По этим данным, доход, не превышающий прожиточный минимум, имели 12,6% россиян, доход в размере от 1 до 1,5 прожиточного минимума — еще 14,3% населения. Получается, что если поднять уровень бедности до 40% медианной зарплаты, по ту сторону этого порога окажется уже четверть сограждан.

А вот 60% от медианного дохода (граница бедности в странах ЕС) — это уже 20 601 рубль. Это почти в два раза выше прожиточного минимума. Согласно Росстату, 13,7% россиян имеют доход в пределах 1,5—2 прожиточных минимумов. Сложим с более бедными категориями и увидим, что за чертой бедности окажутся уже 40,6% населения. Очевидно, что переход на такой критерий измерения бедности невозможен.

Тем не менее само повышение уровня бедности через изменение состава потребкорзины, пусть и в меньших размерах, принесло бы не только расходы для бюджета, но и определенную пользу экономике, считает Павел Сигал. «Рост доходов приведет к увеличению потребления, повышению доходности бизнеса и хорошему пополнению госбюджета за счет уплаты НДС и налогов на прибыль, — говорит Сигал. — Изменение потребкорзины — эффективный способ стимулировать экономику, хотя очень затратный и рискованный, так как это может привести к резкому скачку инфляции».

Милена БАХВАЛОВА, Banki.ru

