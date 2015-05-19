Кооператив «АСВ-2»

У кредитных кооперативов может появиться своя система страхования Фото: Fotolia/underworld

Банк России намерен создать систему защиты сбережений вкладчиков кредитно-потребительских кооперативов под контролем регулятора. Новая организация призвана защитить пайщиков кооперативов в случае банкротства компаний. Портал Банки.ру выяснял нюансы создания новой организации, а также мнения участников рынка.

Гарантировать «последние деньги»

О том, что в России появится система страхования сбережений пайщиков кредитно-потребительских кооперативов (КПК), заявил 18 мая на ежегодной конференции «Актуальные вопросы микрофинансирования» некоммерческого партнерства «НАУМИР» начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Михаил Мамута. По его словам, система должна быть создана в целях защиты интересов пайщиков КПК. Она будет предоставлять достаточные гарантии того, что в случае банкротства деньги пайщиков могут быть возвращены им в определенных гарантированных объемах.

В настоящее время у кредитно-потребительских кооперативов нет никакой системы страхования сбережений по аналогии с банковской системой. Однако кооперативы делают отчисления в компенсационные фонды при саморегулируемых организациях (СРО), в которых состоят. Данные фонды, отметил Мамута, должны выполнять, по сути, ту же функцию, что и система страхования вкладов, но работают они по-другому. Так, в случае банкротства кредитного кооператива деньги отправляются в конкурсную массу и распределяются между кредиторами в порядке очередности.

«Недостаток системы понятен – компенсационный фонд раздроблен по всем девяти СРО, размер каждого из них маленький, ответственность на один кооператив – не более 5% от фонда. То есть это в любом случае пока очень небольшие деньги», – пояснил начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ. Он отметил, что в перспективе рынок КПК мог бы стать более устойчивым. «Возможно, лет за 30 система бы накопила достаточную устойчивость, но мы не можем исключать различных рисков», – подчеркнул Мамута. Среди рисков он называет размещение средств компенсационных фондов кооперативов в банках, у которых отзывается лицензия. В этом случае средства фондов не защищены и не попадают под систему страхования вкладов, а значит, пайщик не может рассчитывать на возмещение в АСВ. Другой пример наступления страхового случая – проблема самой СРО.

«Мы в этом смысле хотели бы реформировать систему, заменить отчисления кредитных кооперативов в компенсационные фонды СРО отчислениями в систему страхования сбережений кредитных коопераций, которая может быть создана централизовано под нашим надзором», – пояснил Михаил Мамута.

Юридическая форма новой организации в настоящее время обсуждается. «Есть разные варианты. Может быть, мы создадим для этой цели какую-то новую структуру, может быть, используем действующую», – сообщил Мамута. Он привел в пример Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, который был создан в 90-е годы прошлого века с похожей целью – гарантировать возврат средств жертвам пирамид. «Сейчас немного другая ситуация, поэтому возникает вопрос их (фондов. – Прим. ред.) места на финансовом рынке. И учитывая, что у них совет сформирован в основном из представителей Банка России, мы этот вопрос также с ними обсуждаем», – пояснил представитель ЦБ.

По словам Мамуты, параметры фонда и объем страхового возмещения сейчас также в процессе обсуждения. Озвучивать их представитель ЦБ пока не готов, но отмечает, что это будут «намного меньшие объемы, чем АСВ». Во многом потому, что система требует больших вложений со стороны участников рынка, а средний размер сбережений в кредитные кооперации намного меньше, чем средний размер банковского вклада. «Все-таки в основном это жители малых городов, там и сотни тысяч рублей – это большие деньги. Десятки тысяч рублей – это все-таки более-менее распространенное. Но для людей это часто последние деньги и предпоследние, поэтому нам как регулятору казалось очень важным, чтобы они были гарантированными», – подчеркивает Мамута. Планируется, что до конца этого года станет ясна модель организации и будут просчитаны все экономические параметры отчислений. В следующем году система может быть запущена.

«Одна поездка на транспорте»

В Федеральном общественно-государственном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров о готовящихся изменениях знают не понаслышке. Как сообщил Банки.ру управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин, возложение полномочий системы страхования на этот фонд – самый вероятный вариант. «Мы не просим в настоящий момент денег от федерального бюджета, все будет в рамках компенсационного фонда, на базе фонда. Нам не нужна дополнительная организация, ведь это дополнительные издержки, от которых мы уйдем», – заявил Сафиулин.

По его мнению, фонд за годы работы сумел доказать свою состоятельность. Так, за период 20-летней работы фонда компенсацию получили более 1,5 млн человек на сумму 2 млрд рублей. Схема отчислений КПК на текущий момент такова. Размер ежегодных обязательных платежей в компенсационный фонд определяется уставом СРО и должен составлять не менее 0,2% среднегодовой величины активов кредитного кооператива, рассчитываемой по данным бухгалтерской отчетности. В случае недостаточности собственного имущества кооператива для выполнения обязательств перед пайщиками выплаты не могут превышать 5% средств компенсационного фонда. По данным организации, средний размер активов КПК – членов СРО, в отношении которых было введено банкротство, – 55 млн рублей, средний размер активов – 208 млн рублей. Фонд ожидает в среднем 3,5 страхового случая с КПК в год, покрытие – от 1 тыс. до 3 тыс. человек в зависимости от страхового случая.

«Что такое 5% от объема компенсационного фонда СРО? Это от 125 тысяч до 3 миллионов 400 тысяч рублей на каждый случай банкротства КПК. Много это или мало? Простыми словами, это выглядит так. От 25 до 68 рублей, если у нас «падает» пятитысячный КПК (5 тыс. членов. – Прим. ред.). Это одна поездка на транспорте. Достаточная защита? Я бы так не сказал. Конечно, это тормозит развитие рынка КПК», – объясняет ситуацию Сафиулин.

Другая важная задача, которую призвана решить система страхования сбережений членов КПК, – это повышение доверия к рынку, отмечает Марат Сафиулин. По данным Генеральной прокуратуры РФ, 75% финансовых пирамид в нашей стране были зарегистрированы в форме кредитно-потребительских кооперативов. «Печальный, может быть, не совсем верный, но факт», – соглашается эксперт. Создание системы должно обеспечивать полноценную защиту личных сбережений вкладов, и, по мнению инициаторов, это будет правильным шагом в сторону защиты прав пайщиков.

Вероятнее всего, говорит управляющий фондом, система будет покрывать 90% от вложенных сумм сбережений пайщиков КПК. Однако окончательные параметры будут уточняться в рамках развития компенсационной системы. Это будет исключительно в рамках компетенции совета, в который могут войти по три представителя от ЦБ, СРО, КПК и один от самого фонда. Марат Сафиулин также указывает, что создание системы соответствует рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Стратегии развития финансового рынка РФ до 2020 года.

Берем за основу Канаду

Представители рынка микрофинансирования отмечают, что идея с системой страхования сбережений по аналогии с АСВ назрела давно. «Мы считаем, что предложение Банка России очень своевременное и нужное всем участникам рынка. И КПК, и государство заинтересованы, чтобы вкладчик был максимально защищен, тем более если речь идет об обычном гражданине, а не о профессиональном инвесторе. Было бы интересно создать некий аналог Агентства по страхованию вкладов, но не в форме государственной корпорации, а как, допустим, фонд или некоммерческое партнерство», – говорит начальник юридического отдела ООО «Фаст Финанс Система» Наталья Шелег. По ее мнению, для будущей системы страхования вкладов КПК размер страхового возмещения, в отличие от АСВ (1,4 млн рублей. – Прим.ред.), должен быть существенно ниже, чтобы не возлагать на КПК излишние финансовые обязательства. Система должна обеспечить возврат не менее 75% от общей суммы вложенных средств физических лиц.

Председатель правления Объединенной микрофинансовой корпорации Алексей Лебедев считает, что развитие системы страхования КПК – правильная инициатива, которая может существенно помочь в вопросе повышения популярности кредитно-потребительских кооперативов среди населения. Он затрудняется назвать оптимальный размер отчислений в рамках создаваемой структуры. «Логичным будет, если вклады будут полностью застрахованы в рамках новой системы, по крайней мере первоначальные вложения, без начисленных процентов. В противном случае не получится достичь желаемого эффекта – радикального повышения уровня лояльности среди населения», – рассуждает Лебедев.

Член совета директоров «Города денег» Юлиан Лазовский видит плюс в том, что изменения позволят КПК достойно конкурировать с другими финансовыми институтами, где граждане могут разместить средства: «Тогда получим гармоничное развитие системы потребительского кредитования, которое сейчас испытывает давление, во-первых, со стороны МФО, а во-вторых, площадки так называемого социального, или peer-to-peer, кредитования, также служат гражданам хорошей альтернативой». Что касается размера отчислений КПК в создаваемую организацию, эксперт считает, что его нужно просчитать статистически. Например, в США уровень просрочки в таких займах стремится к нулю, заемщики очень ответственны, и это накладывает свой отпечаток, указывает Лазовский. Он предполагает, что в России может сложиться несколько по-другому, пока еще не сформировалась в полной мере культура кредитования и управления собственными финансами. По его словам, за основу лучше взять систему КПК Канады, оборот которой составляет около 150 млрд долларов, или США. Размер возмещение должен быть близким к 100%, полагает глава «Города денег».

У участников сектора есть понимание необходимости такой системы, но есть и определенные вопросы. Так, генеральный директор Российской лиги кредитных союзов Татьяна Ивашкина в беседе с обозревателем Банки.ру высказала опасения, что количество убыточных КПК будет расти. Одна из причин – в старом Гражданском кодексе была предусмотрена субсидиарная ответственность по убыткам КПК. Оставалась возможность распределять прибыль на паи. Однако с сентября 2014 года с вступлением в силу поправки в Гражданский кодекс кооперативам запретили распределять прибыль по паям.

«Нарушено равновесие: возможность получать доход компенсировала обязанность покрывать убыток. Сейчас, в кризис, у кооперативов нет такого уровня доходов, как раньше. У многих КПК образуется убыток по результатам работы. Не от некомпетентности управления или злоупотреблений, а по экономическим причинам», – говорит Ивашкина. По ее мнению, наблюдается неготовность рынка сформировать до конца 2015 года необходимые резервы по возможным потерям по займам, которые обязал в своем указании сделать ЦБ, – 30% от просрочки. Возможно, многие кооперативы выйдут на убыток, который должны будут покрывать те же люди, пайщики кредитного кооператива, которые сейчас, в кризис, испытывают финансовые трудности – из-за потери работы, снижения уровня дохода. Если такая система страхования будет создана, добросовестным кредитным кооперативам, скорее всего, придется покрывать риски недобросовестных игроков, заявляет Ивашкина.

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин считает, что основные сложности в создании и работе фонда страхования сбережений КПК обусловлены высокими рисками в данном сегменте. Микрофинансовые организации в отличие от банков имеют ограниченные возможности по формированию ресурсной базы и несут значительные удельные издержки в расчете на одного клиента в силу незначительного объема операций.

«Эффективным данный механизм будет только в случае абсолютной прозрачности, когда все участники рынка будут понимать схему управления перечисляемыми средствами, те гарантии, которые возникают у клиентов КПК. На данный момент такой ясности нет», – говорит Алексей Лебедев. Он убежден: чем ближе данная организации будет к регулятору и властям, тем выше будет кредит доверия со стороны населения.

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru