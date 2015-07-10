​Премия за обман

Отношения некоторых клиентов со страховыми компаниями напоминают игру в наперстки Фото: Fotolia/marysa03

Обмануть страховую компанию можно, хотя и сложно. Страховщики не застрахованы от мошенничеств, хотя стремятся предотвратить или хотя бы уменьшить риски фальсификации и обмана – проводят многоуровневые проверки и экспертизы. Банки.ру выяснял, как обманывают страховщиков и к чему это приводит.



По оценкам различных экспертов, доля мошенничества в страховании составляет от 5% до 20% всех выплат. В денежном выражении убыток от одного только такого дела может достигнуть несколько десятков миллионов рублей. Точная оценка уровня мошенничества и потерь страховщиков – сложная задача. Это обусловлено тем, что существенная часть случаев обмана является латентной, то есть трудно выявляемой или не выявляемой вообще. Если «профи» еще можно раскрыть с помощью полиции и иных административных ресурсов, то случайных, так называемых бытовых мошенников иногда от добросовестных клиентов просто не отличить. Здесь на руку страховщикам иногда играеют жадность и излишняя самоуверенность обманщиков.

Нехорошие типы двух типов

Страховщики условно делят мошенников на два типа. Первый – когда клиент, по сути своей не мошенник, придумывает некие обстоятельства, которые подведут его «дело» под страховой случай. Например, инсценирует ДТП, вызывают полицию и пытаются выдать повреждения, полученные ранее и при других обстоятельствах, за страховой случай. Это и есть так называемое бытовое мошенничество, а подобных обманщиков называют «ситуативными». Умысла обмануть страховщика в момент покупки полиса у них нет. Второй тип – это люди, оформляющие страховку, заранее спланировав мошенничество и получение денег от страховой компании.

«Первый тип встречается чаще, но и гораздо реже заканчивается успехом для потенциального мошенника, что понятно – организатор мошенничества не профессионал, — рассказывает директор департамента страховых выплат компании «АльфаСтрахование» Александр Харагезов. – Второй тип встречается реже, количество дел сильно зависит от географии, при этом такие мошеннические убытки всегда идеально выверены с юридической точки зрения. Организаторы – профессионалы, имеющие уже отработанные схемы, обладающие связями в государственных органах и иногда в судах». По признанию эксперта, такие убытки все-таки единичны в масштабах компании, но потенциальный размер потерь по ним очень высок.

1001 способ обмана

Что касается схем и вариантов мошенничества, их существует огромное количество. Но основная часть случаев, по словам страховщиков, происходит на бытовом уровне: самоподжег автомобиля или дома, инсценировка грабежа наличных денег при снятии в банкомате... Другими словами, это инсценировка страховых случаев.

Для каждого вида страхования типичные случаи мошенничества будут разными. Для автострахования это может быть обман относительно места, обстоятельств и даты события, завышение действительной стоимости автомобиля, подлог документов на автомобиль и фотографий с повреждениями, намеренная порча авто или инсценировка кражи его конструктивных элементов, салона, а также ДТП. Из распространенных мошенничеств в каско — схемы с так называемым перевесом деталей, когда на застрахованный автомобиль устанавливаются уже поврежденные детали от другого такого же. Дальше мошенники требуют выплату деньгами, а потом возвращают неповрежденные детали обратно.

Для страхования имущества обман может заключаться в завышении действительной стоимости имущества, обстоятельств и степени его повреждения. В страхования жизни/здоровья встречается обман относительно факта и времени заболевания, инсценировки заболеваний, травмы или даже смерти.

«Мошенничество в автостраховании уверенно возглавляет рейтинг преступлений в страховой сфере», — отмечает заместитель директора службы безопасности страховой компании «Альянс» Геннадий Ефремов. «Наибольший процент мошенничества – в каско, примерно до 10%, — говорят СК «Сбербанк страхование». — В страховании от несчастных случаев и болезней – до 5%, по имуществу – до 3%».

Страховая защита

В «Ингосстрахе», помимо «ручной» проверки, все без исключения договоры страхования проходят через «сито» автоматизированной системы противодействия мошенничествам (СПМ). Система, основываясь на формальных признаках и известных сценариях мошенничества, выделяет из общей массы договоров потенциально «рисковые» с точки зрения криминала. «Такие договоры ставятся на мониторинг службы безопасности, а заявляемые по ним страховые случаи подвергаются тщательной проверке», — рассказывает директор департамента анализа и защиты информации «Ингосстраха» Александр Гуляев. «Очень эффективным оказывается анализ данных из бюро кредитных историй, — говорит он. — Например, кредитная история гражданина пестрит обращениями в банки за потребительскими кредитами в сумме 10—15 тысяч рублей, половина из которых просрочены, а он вдруг пытается застраховать у нас новый Land Rover. Есть о чем задуматься…»

«В процесс борьбы с мошенничеством вовлечены продавцы, работники урегулирования убытков, финансовые службы, сотрудники службы безопасности и другие подразделения компании», — рассказывает Геннадий Ефремов. По его словам, особо сложные случаи обсуждаются коллегиально с привлечением различных специалистов, в том числе из внешних организаций. Случаи мошенничества выявляются и при оформлении договора страхования, и при проведении предстраховой проверки, и при урегулировании убытка, и при расследовании страхового события.

В компании «Ренессанс страхование» внедрили специальную скоринговую систему по автоматическому выявлению мошеннических и подозрительных убытков. «В ближайших планах — запустить в работу предстраховой скоринг, который позволит анализировать все данные по клиенту для принятия взвешенного решения при заключении договора с ним, — комментирует генеральный директор «Ренессанс страхования» Лейла Барахнина. — Мы также активно используем списки нежелательных клиентов, которые позволяют не принимать на страхование лиц с плохой страховой историей или в отношении которых имеется негативная информация».

По словам Александра Харагезова, после выявления признаков мошенничества страховщикам просто необходимо передать все доказательства в полицию — для возбуждения уголовного дела. Поскольку признать действия мошенническими может только суд. При этом ключевая проблема – не выявление мошенничества, а доказательство в суде. «Текущую судебную практику сложно назвать складывающейся в пользу позиций страховых компаний», — говорит эксперт.

Отпетые мошенники

Банки.ру составил шорт-лист наиболее дерзких мошенничеств, с которыми сталкивались крупнейшие российские страховщики.

Шестое место занимает случай, о котором нам рассказали в компании «Ингосстрах». На страхование там заявили якобы ввезенный в Россию из США подержанный автомобиль в отличном состоянии, а, по данным КАРФАКСа, он еще в прошлом году сгорел дотла в Миннесоте. «Скорее всего, под документы сгоревшей машины недобросовестные лица пытаются легализовать похищенный автомобиль, или так называемый конструктор, — комментирует Александр Гуляев. — Понятно, что в таких и аналогичных случаях в заключении договора страхования мы отказываем».

На пятом месте – страховка от несчастного случая семьи в Калужской области, оформленная в «Сбербанк страховании». Все члены семьи и все близкие друзья купили полисы и очень быстро заявили по ним инвалидность. «Все предоставленные документы – как под копирку, а фамилии и даты разные, описание страховых случаев, диагнозы и даже результаты анализов совпадали, — рассказали в страховой компании. — Подали в суд, на них завели уголовное дело».

На четвертом месте – угон дорогого внедорожника, застрахованного в СК «АльфаСтрахование». На авто была установлена спутниковая противоугонная система. При проверке удалось получить от провайдера спутниковой системы трекинг последних перемещений автомобиля перед тем, как сигнал исчез. Удивительным образом сигнал исчез на некотором отдалении от берега одного известного водоема. Дело было зимой, а водоем был затянут льдом. «Под напором фактов владелец признался, что катался ночью по льду, который не выдержал тяжелый внедорожник», — подытоживает Александр Харагезов.

Тройку лидеров открывает ОПГ из Санкт-Петербурга, которая путем инсценировок ДТП получала выплаты в разных страховых компаниях. Группа состояла из специалистов независимой экспертизы, которые проводили оценку поврежденных автомобилей, сотрудников брокера, которые заключали договоры страхования, представителей ГИБДД, которые оформляли несуществующие ДТП и выдавали липовые справки. «Ущерб от деятельности ОПГ, понесенный нашей компанией, оценивается минимум в 15 миллионов рублей, — говорит Лейла Барахнина из «Ренессанс страхования». — В настоящее время в отношении всех участников этих мошеннических схем возбуждены уголовные дела и ведутся следственные мероприятия, каждому из участников грозит от восьми лет лишения свободы минимум по трем статьям».

На втором месте шорт-листа дерзких мошенников – якобы умерший ипотечный заемщик в Костроме. В компанию «Сбербанк страхование» пришло заявление, что заемщик умер. Убытчики проверили документы: оказалось, что дочка якобы умершей матери купила документы в морге и оформила страхование ипотеки. «Уголовное дело было заведено на нее и на ее сожителя, — рассказывают об итогах дела в компании. — Мама мошенницы также была привлечена к ответственности».

Ну и наконец, «золото» достается жадному мошеннику – клиенту «Ингосстраха». Он обратился за выплатой и даже ее получил, так как сначала документальная проверка обмана не выявила. Но клиент обратился в суд, предъявив к компании дополнительные претензии на сумму, чуть ли не втрое превышающую расчетный размер ущерба. «Вот тут наши специалисты провели предельно детальное изучение всех обстоятельств, в результате чего выяснилось, что представленные клиентом документы об убытке фальсифицированы», — комментирует Александр Гуляев. В итоге в отношении мошенника было возбуждено уголовное дело по статье 159.5 УК за незаконное получение страхового возмещения.

Фаина ФИЛИНА, для Banki.ru