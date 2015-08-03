Перепрыгнуть через санкции

Новые санкции против России затруднят попытки обойти старые Фото: Fotolia/tiero

Минфин США вечером 30 июля расширил санкционный список в отношении ряда российских компаний и физических лиц. Среди тех, кто попал под ограничения, — «дочки» Внешэкономбанка: МСП Банк, «Глобэкс», Связь-Банк, Российский фонд прямых инвестиций и другие. Эксперты считают, что новый пакет ограничений призван устранить различные схемы для обхода санкций, и не исключают его негативного влияния на наши отношения с Китаем.



Новые жертвы

Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка в отношении ряда российских компаний и физических лиц. Сообщается, что список введен в связи с событиями на Украине. Как отметили в ведомстве, действие ограничительных мер распространяется дополнительно на 11 физических и 15 юридических лиц, большинство которых из России. Под ограничения попадают также 35 дочерних структур Внешэкономбанка России (ВЭБ) и компания «Роснефть». В частности, в списке оказались МСП Банк, Связь-Банк, «Глобэкс», Проминвестбанк, Росэксимбанк, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, «ВЭБ Капитал», «БелВЭБ».

В банке «Глобэкс» поспешили заверить, что на работу кредитной организации санкции не влияют. «С появлением нового списка ситуация относительно банка «Глобэкс» не изменилась. Банк и ранее входил в список банков, попадавших под санкции, как дочерняя структура Внешэкономбанка», — заявили в пресс-службе кредитной организации, подчеркнув, что банк работает «в стабильном режиме». «Все поручения клиентов — юридических и физических лиц, все обязательства перед инвесторами, вкладчиками и кредиторами выполняются в полном объеме в установленные сроки. Без задержек проводятся расчеты по рублевым и валютным счетам клиентов, в том числе по банковским картам международных систем», — отметили в банке.

В штатном режиме работает и Связь-Банк, отмечается в официальном заявлении кредитной организации. По данным банка, расчеты по рублевым и валютным счетам клиентов, в том числе по банковским картам международных систем, проводятся без задержек. «Санкции не окажут влияния на работу Связь-Банка», — заявили в финансовом учреждении. «Связь-Банк является дочерней структурой государственной корпорации «Внешэкономбанк», которая была включена в санкционный список 12 сентября 2014 года. Новых запретов не было введено, в новом документе указан поименный перечень компаний, которые и ранее работали в рамках наложенных ограничений вследствие включения их акционеров в санкционный список», — говорится в сообщении банка.

В кредитной организации отмечают, что санкции ограничивают доступ американских инвесторов к долгосрочным долговым инструментам. «Связь-Банк таких инструментов для американских инвесторов никогда не выпускал и не планировал выпускать. На операции банка со своими клиентами, как физическими, так и юридическими лицами, как в рублях, так и в иностранной валюте, в том числе в долларах США, санкции не накладывают никаких ограничений. Поэтому их введение никак не сказывается и в будущем не скажется на работе банка или на его финансовой стабильности», — подчеркивается в заявлении.

Во Внешэкономбанке также считают, что новые санкции США не окажут существенного воздействия на деятельность группы. В МСП Банке не стали комментировать расширение санкционного списка. В мае 2014 года председатель правления МСП Банка Сергей Крюков сообщал Банки.ру, что банк вместе с другими кредитными организациями группы Внешэкономбанка готовится к возможным экономическим санкциям со стороны ЕС и США. «Мы все к этому (ужесточению санкций. — Прим. ред.) готовимся в рамках группы Внешэкономбанка. У нас все действия абсолютно сбалансированы, скоординированы. И если, не дай бог, будет какое-то ужесточение, то, конечно, первыми, кто это почувствует, будут группы с госучастием и институты развития», — комментировал Крюков. Одной из мер подготовки к санкциям, по его словам, была работа по развитию корреспондентских отношений. «География Внешэкономбанка, на который мы опираемся, достаточно широкая. Если это не Америка и не Европа, то остаются Азия и другие регионы», — говорил тогда Крюков. Он отмечал, что в случае ужесточения санкций основной поток расчетов банка должен быть переориентирован, а сам банк не откажется от расчетов в иностранной валюте, поскольку 99% расчетов у него приходится на рубли.

Санкции против обхода санкций

Эксперты, опрошенные Банки.ру, указывают, что во многом новый виток санкций носит технический характер. Дело в том, что указанные банки являются «дочками» ВЭБа, который уже давно в санкционном списке. Это означает, что по факту они не могли привлекать долгосрочное финансирование и размещать акции в США.

«По сути новых банков в списке не появилось. Другой вопрос — возрастает дополнительное напряжение в плане международных отношений кредитных организаций, корреспондентских отношений с западными банками», — считает вице-президент Ассоциации региональных банков России Алина Ветрова.

«Я усматриваю в действиях Минфина США некую техническую процедуру, когда сначала в список внесли «большой» Банк развития, а затем опустились на уровень ниже и добавили его «дочек», — поясняет партнер компании «Делойт» в СНГ Максим Любомудров.

Директор департамента международного бизнеса УБРиР Сергей Сисошвили указывает, что расширение списка санкций со стороны США серьезно не повлияет на работу банков и компаний, присутствующих в нем, поскольку все западные контрагенты делали достаточно глубокую процедуру KYC (идентификации контрагента. — Прим. ред.) российских партнеров и до введения дополнительных санкций. «Если потенциальные контрагенты в той или иной степени были взаимосвязаны с прежним санкционным списком (до расширения 30 июля этого года. — Прим. ред.), то с большой долей уверенности можно сказать, что сделка бы не состоялась. Западные контрагенты очень осторожничали и раньше. Сегодня каждая сделка изучается углубленно — и по банкам, и по корпоративным клиентам. Так что рынку не стоит волноваться по поводу новостей о дополнительных санкциях», — уверяет Сисошвили.

Советник председателя совета директоров Локо-Банка Константин Комиссаров соглашается с такой оценкой: «По факту для российских корпораций до недавнего времени внешние рынки были закрыты. Вне зависимости находились они под санкциями или нет — вероятность привлечения денег была равна нулю».

Вводя ограничения для ряда финансовых организаций, США дополнительным образом закрывают любые варианты получения иностранных кредитных денег этими компаниями, считает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. «Ко всему прочему, американские регуляторы смогут в случае необходимости замораживать и арестовывать счета, недвижимость и активы», — поясняет она.

Впрочем, Минфин США расширил список компаний, чтобы уменьшить вероятность обходных схем санкций, считают эксперты. Это подтверждал и официальный представитель госдепартамента США Марк Тонер, который заявлял СМИ, что действия Минфина направлены на «противодействие попыткам обойти американские санкции». «Они необходимы для дальнейшего выравнивания ограничений, введенных США и нашими международными партнерами, а также для предоставления дополнительной информации, чтобы помочь частному сектору соблюдать режим санкций. Это довольно распространенная практика», — говорил он.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что Минфин США, национальные ведомства стран Евросоюза и Еврокомиссия собирали информацию о схемах, которые используют для обхода ограничений российские компании. «Удар в первую очередь приходится по дальнейшей работе санкционных кредитных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса и нефтегазового сектора. Санкции несут основные задачи — перекрыть финансовые рынки по аналогии с иранской ситуацией», — считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев. Он напоминает, что Иран довольно успешно обходил различные санкции с использованием дочерних и зависимых организаций. «Американцы, учтя этот опыт, стараются его предотвратить», — говорит Исаев.

По мнению Максима Любомудрова, самый негативный момент для банков, попавших в список, связан с тем, что в ближайшее время они не смогут привлекать внешние заимствования и финансирование от иностранных банков. «Что касается бизнес-модели данных финансовых институтов, то она в любом случае сориентирована на внутренний рынок. Их фондируют государственные и окологосударственные институты, и та роль, которая им отведена, не изменится», — комментирует Любомудров.

Более того, отмечают эксперты, в последнее время ситуация с внешним финансированием даже начинается несколько смягчаться. Во-первых, напоминает Константин Комиссаров, Минфин России разместил инфляционные облигации, зафиксирован достаточно большой спрос на внешних рынках до 60%. Кроме того, открыл книгу размещения еврооблигаций банк «АК Барс». В УБРиР отметили, что также «отслеживают ситуацию на капитальных рынках».

«Сейчас начали появляться признаки, что вне зависимости от того, действуют санкции или нет, компании либо суверенные бонды могут найти спрос», — комментирует Комиссаров.

На Китай не надейся

Собеседники Банки.ру не исключают того, что косвенно ужесточение санкций может повлиять и на взаимоотношения с Китаем. «Несмотря на все декларации относительно расчетов в рублях и юанях, они так и остаются декларациями. Разумеется, взаиморасчеты с Китаем по сделкам, связанным с нефтегазовым и финансовым сектором, осложнятся в связи с тем, что санкции с каждым разом уменьшают количество субъектов государственных корпораций, которые могли бы вести взаиморасчеты», — считает Исаев.

Основная сложность будет вокруг Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поскольку это некий инструмент как привлечения, так и размещения средств. «Через РФПИ шли китайские инвестиции, которые мы видим сейчас в России. С этой точки зрения — это скорее негативные новости, поскольку непонятна дальнейшая реакция китайской стороны, захотят ли они брать на себя какие-то риски», — поясняет Комиссаров.

По мнению Сергея Сисошвили, развитие финансовых отношений с Китаем в любом случае будет происходить очень медленно, поскольку китайские партнеры прислушиваются к решениям американских властей и очень внимательны к их санкционным спискам. «Нельзя сказать, что берут на вооружение такие решения, но учитывают», — добавляет Сисошвили.

Никита Исаев более категоричен в своих оценках. «Не стоит переоценивать китайский рынок. Несмотря на все заявления, объем внешней торговли с Китаем у нас достаточно мал. Если объединить внешнюю торговлю Китая со странами Среднеазиатского региона, такими как Казахстан, Туркмения, Узбекистан, то объем внешнеторгового сальдо у Китая с этими тремя странами в 10 раз превышает объем торгов с Россией», — говорит Исаев. Поэтому, по его мнению, говорить о «провале» торговых отношений с Китаем из-за санкций не приходится.

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru