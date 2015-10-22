POSледние заемщики

POS-кредиты становятся хедлайнером рынка потребительского кредитования Фото: Антон Тушин/ТАСС

Банкиры замечают, что сегментом POS-кредитования в последнее время правят новые тренды. Так, POS-заемщики «качественнее», чем те, кто пришел через офис. Москвичи и петербуржцы, ранее жившие «на свои», начинают брать товары в кредит. А дорогие телефоны, ранее бывшие самым рискованным POS-товаром, стали чаще продаваться в рассрочку и вызывать меньше опасений у кредиторов.

Аномальное поведение

«Мы наблюдаем улучшение качества заемщиков, которые обращаются к нам за кредитами через торговые точки», — говорит заместитель председателя правления ОТП Банка Сергей Капустин. А еще несколько банкиров обращают внимание на то, что качество заемщиков, первично обращающихся за кредитом через торговые точки, выше, чем тех, кто пришел через офис.

«Мы всегда видели, что клиенты, которые берут POS-кредиты, относятся к категории менее рискованных, чем те, кто берет кредиты наличными в целом. Это если мы говорим о заемщиках, обращающихся к нам впервые. Причем по таким новым клиентам, пришедшим в офисы, риски стали сильно ухудшаться в последние 2,5 года, — комментирует заместитель председателя правления Хоум Кредит Банка Александр Антоненко. — Причины здесь довольно просты. «Пос» — это продукт, с помощью которого сбываются мечты. Выдавая клиенту POS-кредит, мы не даем ему деньги, мы перечисляем деньги на купленный им в кредит желаемый товар поставщику, а клиент получает товар. При кредитах наличными заемщики получают деньги на руки и тратят их, на что хотят. В первом случае имеет место целесообразность получения кредита. Помимо прочего, средняя сумма POS-кредита составляет 25 тысяч рублей, в то время как сумма кредита наличными составляет свыше 100 тысяч рублей. Таким образом, PTI (pay to income) разный, и кредитная нагрузка на клиента тоже разная – «пос» проще обслуживать».

Директор департамента потребительского кредитования в точках продаж Русфинанс Банка Александр Воронин отмечает несколько иные тенденции.

Следует отметить, что Русфинанс Банк специализируется на потребительском кредитовании товаров и автомобилей в точках продаж — в магазинах и у автодилеров. Русфинанс Банк не оформляет кредиты наличными новым клиентам. Кредиты наличными предлагается оформить в отделениях или в точках продаж только клиентам, выплатившим кредит на товар без просрочек.

«По POS-кредитам профиль клиентов сильно изменился за последние три года, но я не скажу, что он стал лучше. По данным кредитных бюро, закредитованность населения и просрочка по ранее оформленным кредитам растут. Мы также наблюдаем, что у нас растет доля клиентов с плохой кредитной историей, но желающих оформить новый кредит. Хорошая новость заключается в том, что снижение ставок по POS-кредитам в этом году привлекает значительное количество хороших заемщиков, которые оформляют кредит на покупки для «фиксации цены» в связи с опасениями роста цен из-за колебаний курса рубля. Особенно это было заметно в декабре прошлого года и в августе этого года», — говорит Воронин.

По его оценкам, POS-кредитов в этом году будет выдано на сумму 250 млрд рублей, что на 30% меньше, чем в 2014 году. Это связано с высокими ставками в начале года и с падением продаж торговых сетей на 10–20% год к году.

«Но по мере того, как в этом году ЦБ РФ снижал ключевую ставку и банки следом снижали ставки по кредитам, мы наблюдали оживление рынка POS-кредитования. В следующем году, если не будет новых шоков на рынке, я ожидаю, что рынок по объемам не уступит текущему году – то есть также выйдет на 250 миллиардов рублей», — прогнозирует эксперт.

Воронин считает, что подогревают спрос на POS-кредиты в том числе акции торговых сетей «рассрочка без переплаты». По его данным, на сегодня каждый третий оформленный POS-кредит на товар – это рассрочка без переплаты (за счет компенсации суммы процентов со стороны магазина). Наиболее популярные у покупателей акции с рассрочками 0–0–6, 0–0–12, 0–0–24».

Александр Антоненко из Хоум Кредит Банка также указывает на постепенное восстановление рынка POS-кредитования.

«Мы начали 2015 год с определенным снижением по объему POS-кредитования – у нас было минус 40% year-to-year. Потом вышли на минус 15%. Последние месяца три мы идем с трендом плюс 15% к предыдущему году, — рассказывает он. — Люди поняли, что есть новая реальность в жизни, курс валюты относительно стабилен, существующие условия по кредитам позволяют купить им стиральную машину, а не копить на нее, да и лучше купить сейчас, чем ждать, когда она подорожает из-за роста курса».

Помимо прочего, в Хоум Кредит Банке замечают тренд, согласно которому люди, которые не очень любили потребкредиты (например, жители Москвы), стали часто пользоваться этой услугой.

«Я думаю, раньше таким людям хватало денег, чтобы за наличные купить все, что было необходимо, а теперь они ощутили нехватку свободных средств, — рассуждает Антоненко. — Самый большой рост POS-кредитования с начала кризиса у нас случился в Москве и Санкт-Петербурге. Раньше доля POS-кредитования от розничного оборота в этих городах у нас составляла 10–17%, теперь она достигла 15–25%».

Участники рынка сталкиваются с тем, что привычные схемы работы и устоявшиеся «привычки» на рынке POS-кредитования изживают себя. Так, традиционно одной из самых безопасных сфер POS-кредитования с точки возрастов считалась мебель. Но все меняется.

«Менее рискованными POS-сегментами всегда были мебель и одежда (в частности, шубы). Правда, мы сейчас столкнулись с тем, что мебель начала «дефолтить», но не везде, а только у небольших партнеров, но это дефолт не клиента, а торговой организации, — сетует Антоненко. — Малый бизнес стал страдать, это повлияло и на кредитные риски. Многие компании поддерживали свой торговый оборот псевдокредитованием, вводили банки в заблуждение и, по сути, просто воровали у нас. Мы выдаем товар по факту сделки продажи, маленький магазин может эту продажу провести виртуально, не по-настоящему, а кредит при этом провести как реальный и продавать один диван по кругу. И нам пришлось проработать и внедрить жесткие меры контроля и пресечения таких попыток недобросовестного взаимодействия».

Хуже всего возвращали «POS»-смартфоны. Но и здесь все перевернулось с ног на голову.

«Мобильные телефоны всегда были наиболее рискованным сегментом POS-кредитования. Но и здесь заметны подвижки, правда, позитивные. Раньше мы не любили продавать в кредит телефоны дороже 40 тысяч рублей, тот же iPhone, из-за этих рисков. Сейчас мы видим, что люди, которые раньше себе покупали айфоны за счет собственных средств, уже не могут это сделать без помощи кредита, — продолжает Антоненко. — И когда мы им предлагаем купить смартфон в рассрочку без переплаты, то риски по этому продукту уже становятся не очень высокими. Плюс потребительские привычки никто не отменял, люди в любом случае будут себя радовать: не могут купить автомашину — купят стиральную машину, захотят повысить престиж – даже в кризисные времена купят статусный смартфон».

По словам Александра Воронина из Русфинанс Банка, самый большой рост продаж покупок в кредит в этом году он наблюдает на цифровую технику: планшеты, смартфоны и ноутбуки. Особенно этот спрос заметен в периоды резкого взлета курса валюты, когда наблюдается ажиотажный спрос на покупки в кредит любых товаров, но особенно гаджетов.

«Видимо, если раньше уровень благосостояния людей определяла марка машины, теперь нашим клиентам не менее важно обладать новой моделью цифровой техники», — говорит банкир.

До позитива далеко

В Хоум Кредит Банке средняя ставка по POS-кредиту зависит от количества проводимых банком в текущий момент акций. В момент проведения акции ставка составляет менее 30% годовых.

Александр Воронин из Русфинанс Банка указывает, что ставки на рынке POS-кредитования сейчас составляют в среднем 30–35%. Есть предпосылки для их снижения, в частности, за счет набирающих популярность программ рассрочки, так как по ним ставки изначально ниже.

По мнению руководителя сектора аналитики кредитных продуктов Банки.ру Елены Судариковой, ставки по POS-кредитам за прошедший год изменились незначительно, особенно если сравнивать с другими кредитными продуктами для населения.

«Наиболее заметно снизилась стоимость кредитов на мобильные телефоны. Эти кредиты традиционно были самыми дорогими и всего год назад выдавались под 70–80% годовых. Сейчас взять кредит на смартфон можно под 50–55% годовых, — делится наблюдениями наш эксперт. — Выше установить ставку по этому виду продукта банки не могут, так как ограничительные меры Банка России, действующие с 1 июля 2015 года, это запрещают. Что касается кредитования других категорий товаров, то условия программ существенно не поменялись. Ставки по таким продуктам могут быть разными в зависимости от срока кредита и первоначального взноса и торговой организации. За прошедший год они практически не изменились и находятся в широком диапазоне от 10% до 40% годовых».

Сударикова напоминает, что по-прежнему в банковских линейках есть масса предложений «без переплаты», которые сотрудники торгово-сервисных предприятий любят называть рассрочкой. Суть продукта сводится к тому, что магазин предоставляет покупателю, приобретающему товар в кредит, скидку в размере переплаты по кредиту. То есть для покупателя товар не становится дороже, даже с учетом процентов по кредиту.

Несмотря на новые веяния на рынке POS-кредитования, здоровьем он не пышет. В конце сентября директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Сергей Моисеев и вовсе сообщал, что POS-кредитование в России фактически «умерло».

Многие банкиры с этим не согласны. Хотя президент – председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов довольно скептически смотрит на текущее состояние этого сегмента кредитования.

«Население сейчас уделяет не особо активное внимание POS-кредитованию, – полагает он. – Мы видим, что у нас товарооборот в торговых центрах, которые мы в том числе кредитуем или держим как залоговые объекты, в рублях в лучшем случае в крупных городах (Нижнем Новгороде, Казани, Чебоксарах и других) существенно не меняется. POS-кредитование помогает, но не очень активно росту потребкредитования в целом».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru