Черно-белые зарплаты

Кризис и падение доходов вновь могут заставить россиян полюбить черную зарплату Фото: Banki.ru

Число россиян, готовых работать за серую или черную зарплату, за последние шесть лет заметно снизилось. Однако, по данным Superjob.ru, получать зарплату в конверте сегодня все еще соглашаются 41% сотрудников российских компаний. Портал Банки.ру разбирался, действительно ли россияне голосуют за официальную зарплату и что будет происходить с теневыми в условиях кризиса и падения доходов населения.

«Неконвертируемые» зарплаты

Опрос исследовательского центра Superjob.ru проводился 1 декабря, а данные были обнародованы 9-го. В нем приняли участие 1 600 опрошенных, представители экономически активного населения из всех округов страны. Как выяснилось из опроса, количество россиян, согласных на работу с серой или черной зарплатой, заметно уменьшилось. Получать зарплату в конверте сегодня готовы 41% респондентов трудоспособного возраста. Около 35% опрошенных не согласятся на подобную схему оплаты труда, еще 24% затруднились с ответом.

Superjob указывает, что работать за черную зарплату мужчины соглашаются почти в полтора раза чаще женщин: 48% и 34% соответственно. Что касается возрастных показателей, чаще других на неофициальный заработок соглашаются граждане 35–44 лет (43%), чуть реже – 24–35 лет (39%).

Как говорится в исследовании, за последние шесть лет число не желающих получать неофициальный доход достигло самых низких показателей, уменьшившись на 19 процентных пунктов. А больше всего граждан, готовых получать зарплату в конверте, было зафиксировано в кризисном 2009 году (60%).

В Superjob поясняют, что так называемая черная зарплата – это ничем де-юре не подкрепленное вознаграждение за труд. Соответственно, с черной зарплаты не платятся налоги и отчисления, а также нет документов, которыми работодатель и работник могут напрямую подтвердить свою позицию при споре. Серая зарплата означает, что только некоторая часть суммы оплаты зафиксирована документально, а другая часть выдается неофициально, в конверте. Соответственно, с белой части платятся налоги и отчисления, а «конверт» регулируется устной договоренностью.

«Не хочу иметь маленькую пенсию»

«Рост числа россиян, не приемлющих серую и черную зарплату, – одно из свидетельств того, что российский рынок труда становится более открытым и цивилизованным: государство борется с недобросовестными работодателями, а сотрудники, ранее получавшие белую зарплату, при смене работы уже не соглашаются на серую схему», – говорят представители компании.

По мнению исследовательского центра компании, на отказ трудоспособного населения от черной зарплаты влияет и активная разъяснительная работа Пенсионного фонда РФ. Основной довод противников серой и черной зарплаты – их забота о будущей пенсии.

«Не хочу в будущем иметь маленькую пенсию», – так объясняет свой ответ ведущий специалист отдела хозяйственного обслуживания из Салыма (ХМАО). «Создание приемлемой базы для начисления пенсии более актуально, чем деньги сегодня, так как жить планирую долго, намного дольше, чем осталось поработать», – откровенно говорит заместитель директора одного из московских предприятий.

Эксперты считают, что результаты опроса Superjob.ru объяснимы. «Работник, который соглашается на зарплату в конверте, принимает на себя большой риск. Таким образом он выводит отношения с работодателем из правового поля. Официально работник получает только ту заработную плату, которая указана в его трудовом договоре. Если зарплата серая и в какой-то момент работодатель решил, что не готов столько платить, то у него есть все правовые основания ее не платить, а у работника нет инструментов защититься», – комментирует руководитель программы «МВА – Банковский менеджмент» бизнес-школы МИРБИС Владимир Григорьев.

Другой риск, по его словам, может быть связан с продажей бизнеса или введением в отношении конкретной компании процедуры внешнего управления. В этом случае новый собственник или конкурсный управляющий не обязан выполнять договоренности с прежним руководством.

Третий момент – несмотря на снижение числа заемщиков по сравнению с докризисным периодом, для банковских клиентов важным фактором при получении кредита является доход работника. Его подтверждением для большинства банков является справка 2-НДФЛ.

«Те, кто соглашаются на черную зарплату, это как раз тот слой «старомыслящих» людей, которые готовы в ущерб своему будущему получить некую выгоду сейчас. Они рассуждают так: «Неизвестно, что будет через 10–20 лет, а вот сейчас я получу, пусть и «вчерную», на несколько тысяч больше». Не осознавая, что через 20 лет эти несколько тысяч уменьшат их пенсии», — комментирует заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Абрамов.

Большие плюсы зарплаты в конверте для работника эксперты назвать затрудняются. «Работник в этом смысле только теряет по многим факторам, начиная с того, что в справках для различных инстанций у него будет отражаться меньшая заработная плата, и заканчивая рисками в какой-то момент не получить зарплату и не иметь возможности обратиться в суд с иском к работодателю. За исключением мнимого увеличения на некоторый процент черной зарплаты по сравнению с серой», — говорит Руслан Абрамов. По его мнению, условный плюс в черных зарплатах есть для работодателя, который тем самым вроде бы экономит на выплатах налогов. Однако эта экономия в конечном счете может сыграть не на руку работодателю, в том числе обернувшись уголовным преследованием.

Эксперт по расчету заработной платы и страховых взносов компании «СКБ Контур» Вячеслав Шинкарев отмечает, что в последнее время серьезно ужесточилась ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства и, как следствие, работодатели тоже стали охотнее идти на белые схемы. По словам Шинкарева, в 2015 году было очень много изменений в КоАП – в частности, введены новые наказания за непроведение спецоценки в отношении работодателя, а также увеличены штрафы.

«Кроме того, Федеральная налоговая служба совершенствует налоговый контроль за расходами физических лиц и даже пыталась доначислять НДФЛ физическим лицам, если расходы превосходили их доходы», — сообщает Шинкарев. Впрочем, по его данным, в целом судебная практика сложилась не в пользу ФНС.

Тень от кризиса

Несмотря на снижение количества желающих получать зарплату в конвертах, эксперты бьют тревогу в связи с возможным ростом теневой экономики. Опросы через Интернет имеют свои нюансы. «Дело в том, что методика подобных исследований такова, что на вопросы отвечают относительно квалифицированные специалисты, которые умеют пользоваться Интернетом, знают сервисы по поиску работы. Вполне закономерно, что среди таких людей процент тех, кто не готов получать серую зарплату, падает», — поясняет первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он отмечает, что чем сложнее экономическая ситуация в стране, тем больше процент тех, кто готов браться за любую работу, вне зависимости от того, каким образом происходит компенсация труда.

В апреле этого года вице-премьер правительства Ольга Голодец сообщила, что за первые месяцы текущего года выросла теневая составляющая экономики страны. «В первые месяцы этого года мы видим, что у нас начал расти теневой сектор. Это связано с кризисными явлениями», — сказала Голодец.

Рост теневого сектора, по данным правительства, оценивается в 5% по сравнению с прошлым годом: «Мы видим, что растет неполная занятость, и мы видим, что эти люди не приходят, не приходят безработные, но они где-то работают, они уходят в теневой сектор. Они не выходят на рынок труда». Вице-премьер подчеркивала, что нужно «сообща прийти к согласию по поводу того, что наши тренды и стратегические позиции в отношении видения рабочей силы, в отношении оплаты труда, пенсионного обеспечения не должны изменяться». Голодец считает, что это позволит перейти к новой структуре и новому качеству занятости в России.

ВЦИОМ проводил в марте 2015 года опрос, по итогам которого выяснилось, что до 28% сотрудников российских компаний получают часть зарплаты или всю зарплату в конверте.

По данным Минтруда, 20% экономически активного населения страны, или 22,5 млн человек, не зарегистрированы в системе социального страхования и не платят взносы в Пенсионный фонд. «Получается, что половина трудоспособного населения работает в теневом секторе экономики», — констатировал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев также указывает на масштаб проблемы. «С одной стороны, в условиях роста безработицы граждане должны активнее хвататься за любое рабочее место, независимо от того, серая зарплата или белая. Однако российское трудовое законодательство позволяет доходам населения быть очень гибкими: при низкой зарплате и высокой премиальной части работодателям нет необходимости проводить процедуру сокращения с выплатой компенсаций. Достаточно просто без проблем отменить премии», – рассуждает он, добавляя, что фактическая безработица бьет рекорды и с учетом скрытой доходит до 30%.

Эксперты считают, что, вероятнее всего, сегодняшние данные опросов населения отражают ситуацию, сложившуюся в период 2009–2014 годов. «В те годы экономика была на подъеме, и зарплаты действительно все больше становились белыми. Или, по крайней мере, часть зарплаты была белой, плюс работодатели выплачивали остальную часть в конверте», – говорит генеральный директор компании «Фаст Финанс» Дмитрий Коршунов.

По его мнению, в 2016 году на фоне растущей безработицы картина начнет меняться в обратную сторону, к тому же налоговая нагрузка для малого и среднего бизнеса в целом увеличивается. Павел Сигал тоже уверен, что в ближайшем будущем количество тех, кто готов работать за серую и черную зарплату, будет только расти, «поскольку, скорее всего, 2016 год будет очень непростым для экономики».

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru