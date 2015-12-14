Дома, домики, домишки

Ипотека в России пережила в 2015 году темные времена Фото: коллаж Дарья Шурупова/Banki.ru

Рейтинг ипотечных банков Банки.ру за первое полугодие 2015 года принес неутешительные результаты. С начала года некоторые кредитные организации «усохли» в объемах ипотечных портфелей, а объемы выдач за полугодие по сравнению с предыдущим упали в два, пять, а то и несколько десятков раз. Зато хотя бы уровень просрочки «ведет» себя хорошо, без особых сюрпризов.



Портфель сжимается

В ипотечном рейтинге Банки.ру по итогам первого полугодия 2015 года приняли участие 39 банков. Запросы с просьбой предоставить необходимые данные рассылаются порталом в топ-150 банков — лидеров по объемам розничного кредитного портфеля, а также тем, кто сам изъявил желание участвовать в рейтинге.

Первым делом заметим, что в этот раз кредитные организации высылали данные без особого энтузиазма. Им требовались постоянные напоминания, и вообще складывалось впечатление, что гордиться и хвастаться банкам, в принципе, нечем. Помимо прочего, некоторые участники рейтинга в ходе его составления перешли в разряд «призраков» — регулятор лишил их лицензий. Те, кому повезло больше, «ушли» на санацию (кто-то даже по второму кругу, как самарский банк «Солидарность»). Иные и вовсе отказались от «розницы», например Нордеа Банк.

«Золото» и «серебро» по объему портфеля ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам (без учета приобретенных прав требования), в рейтинге традиционно взяли Сбербанк и ВТБ 24. Портфель Сбербанка превысил 2 трлн рублей, а ВТБ 24 – 652 млрд.

В пятерку лидеров также входит группа банков Societe Generale в России (консолидированно свыше 155 млрд рублей на двоих – Росбанк и «ДельтаКредит»). Россельхозбанк, замыкавший в прошлом рассматриваемом полугодии топ-5, в этот раз не прислал данные для рейтинга.

Следует отметить, что у ряда банков ощутимо сократился объем ипотечного портфеля с 1 января по 1 июля текущего года. Так, портфель банков группы SG сократился со 164 млрд до 155 млрд, банка «Ак Барс» — с 24,8 млрд до 10,9 млрд, Татфондбанка – с 5,9 млрд до 2,8 млрд рублей.

В то же время всего два банка из рассматриваемых в рейтинге показали существенный прирост. Это Сбербанк (с 1,9 трлн до 2,1 трлн рублей) и Банк Москвы (с 57,3 млрд до 78,8 млрд).

«В условиях высокой неопределенности (снижение реальных доходов населения, высокий уровень инфляции) многие клиенты стремились закрыть долговые обязательства посредством полного и частичного погашения. Также снижались цены на рынке жилья, и клиенты откладывали сделки в ожидании наиболее выгодного предложения», — объясняет сокращения ипотечных портфелей директор департамента розничных сегментов и маркетинга ЮниКредит Банка Олег Чернышов.

Объем ипотечного кредитования в первом полугодии резко снизился, так как еще в I квартале в банках действовали практически «запретительные» процентные ставки по ипотеке, говорит начальник управления розничного кредитования Челиндбанка Виктория Романченко. «Со второго квартала рынок постепенно начал оживать, в основном за счет ипотеки с госучастием. Очевидно, что объема выдач не хватало, чтобы компенсировать объем погашения кредитов», — поясняет она.

Банкиры обращают внимание, что практически у любого банковского продукта есть своя сезонность. Ипотечное кредитование не исключение: первое полугодие по всем ключевым показателям, как правило, уступает второму, на который приходится пик выдач.

«Если сравнивать равноценные периоды, то объем выдач Банка Москвы в первом полугодии 2015 года снизился всего на 15% по сравнению с первым полугодием 2014 года, в то время как рынок ипотеки в целом упал на 40%, — комментирует директор департамента ипотечного кредитования Банка Москвы Георгий Тер-Аристокесянц. – В первую очередь это связано со стремлением Банка Москвы предоставлять лучший сервис как для партнеров, так и для клиентов на всех этапах ипотечной сделки. С появлением программы государственного субсидирования ставки Банк Москвы стал одним из первых ее участников, что позволило обеспечить спрос клиентов банка на ипотечные кредиты за счет запуска продукта со сниженной ставкой по ипотеке».

Как указывает заместитель председателя правления, руководитель блока развития бизнеса банка «ДельтаКредит» Ирина Асланова, снижение кредитных портфелей у банков в текущей ситуации может быть связано либо с продажей части портфеля (рефинансирование), либо при условии, что объем выдачи новых кредитов меньше, чем объем погашаемых.

Вице-президент, начальник управления развития залоговых продуктов банка «Открытие» Анна Юдина сетует, что на проявившиеся тенденции повлиял рост ставок на рынке.

Так, в начале 2015 года ставки были значительно выше ставок во втором полугодии 2014 года. Средняя ставка составляла порядка 18% годовых против 12,3% в III квартале 2014-го. «Естественно, это сократило спрос на ипотечные продукты, а также существенно сократило доступность ипотеки. При столь высоких ставках лишь немногие клиенты могли позволить себе требуемую сумму кредита», — говорит Юдина.

Если во втором полугодии 2014 года долю ипотеки в своих розничных портфелях нарастили более половины участников рейтинга, то за первые шесть месяцев текущего года ситуация на рынке выглядит более спокойно. Банки продолжают наращивать долю этого продукта, но уже не в таком значительном объеме.

Выделяются на общем фоне Банк Москвы и Транскапиталбанк, увеличившие долю ипотеки в своих портфелях с начала года почти на 10 процентных пунктов – до 39,81% и 83,71% соответственно.

«Ак Барс» и Татфондбанк, напротив, заметно снизили доли. Первый – с 41,17% до 25,27%. Второй – с 23,90% до 14,96%. Такое снижение логично, учитывая, что и объемы ипотечных портфелей у этих банков за шесть месяцев значительно сократились.

С января лучшую динамику по росту портфеля ипотечных кредитов физлицам из представленных кредитных организаций показал банк «Российский Капитал» (плюс 41,55%). Среди банков, портфель которых превышает 1 млрд рублей, лучшая динамика у Банка Москвы (плюс 37,49%). Наибольшее падение отмечено у «Ак Барса» (минус 55,94%).

Из 39 банков 36 раскрыли данные о проблемных долгах. Средний уровень просроченной задолженности по ним равняется 2,44%. Из банков – участников рейтинга самую низкую просрочку показал банк «Санкт-Петербург» (0,1%), самую высокую – Росгосстрах Банк (12,28%). Уровень просрочки достаточно стабилен с января практически у всех участников рейтинга.

Банк на выданье

Несмотря на то что в первом полугодии 2015 года была запущена программа госсубсидирования ипотеки, объемы выдач банков за этот промежуток достаточно низкие. Более того, они в пять, а иногда в десять раз ниже показателей прошлого отчетного периода. Причем у превалирующего большинства банков.

Сбербанк России выдал по во втором полугодии 2014 года ипотечных ссуд на 518,9 млрд рублей, а в первом полугодии текущего года – только на 302,5 млрд. ВТБ 24 сократил свои выдачи более чем в 2,5 раза – со 196,9 млрд до 72,3 млрд. Банки группы SG в совокупности сократили выдачи с 28,9 млрд до 13,3 млрд рублей, Банк Москвы – с 21,7 млрд до 10,2 млрд. Связь-Банк и вовсе «ссушил» ипотечные выдачи с 15,5 млрд до 1,8 млрд рублей, а ЮниКредит Банк – с 4,4 млрд до 256,9 млн рублей.

В целом банки – участники рейтинга выдали за первые шесть месяцев 2015 года ипотечных кредитов на сумму 455,2 млрд рублей в количестве 73,6 тыс. штук (без учета Сбербанка). Сбербанк предоставил данные по объемам выдач, но не прислал информацию по количеству.

Из 38 банков, раскрывших информацию о количестве валютных кредитов, только семь выдавали в первом полугодии текущего года ипотечные кредиты в валюте, отличной от национальной. Это ВТБ 24, «ДельтаКредит», банк «Санкт-Петербург», Райффайзенбанк, Московский Кредитный Банк, РосЕвроБанк и ЮниКредит Банк. За исключением ВТБ 24, банки выдали за полугодие в среднем по одному валютному кредиту, в основном в долларах США. В евро кредитовали только ВТБ 24 и МКБ.

Преимущественно банки выдают кредиты на срок от десяти лет. Однако есть и исключения. Например, в Челябинвестбанке доля ипотечных кредитов, выданных в первые шесть месяцев года, на срок до пяти лет составляет 92%, оставшиеся 8% — это кредиты от пяти до десяти лет.

«Большинство банков закрыли программы с валютной ипотекой после кризиса 2008 года. Единичные программы продолжали свое существование, но и они закрылись с ростом курса доллара и евро во втором полугодии 2014 года», — поясняет сложившуюся ситуацию вице-президент, начальник управления развития залоговых продуктов банка «Открытие» Анна Юдина.

Второе полугодие лучше первого

Заместитель председателя правления, руководитель блока развития бизнеса банка «ДельтаКредит» Ирина Асланова указывает, что по прогнозам выдачи ипотечных кредитов по итогам года сократятся на 35%, а объемы выдач по итогам 2015 года превысят 1,1 трлн рублей.

«Если в 2014 году во втором полугодии объем выдачи ипотечных кредитов по рынку был почти на 30% больше, чем в первом, то в 2015 году мы ожидаем, что объем выдач во втором полугодии будет примерно на 50% больше, чем в первом, — полагает Асланова. — Безусловно, программа государственной поддержки ипотеки сыграла большую роль. С момента начала действия программы в марте 2015 года до ноября доля кредитов по госпрограмме составила почти 40% от всех выдач. Практически все ключевые игроки рынка ипотеки участвуют в государственной программе».

В банке «Открытие» рассказали, что благодаря госпрограмме, запущенной во II квартале 2015 года, во втором полугодии выдачи в 3,5 раза превышают выдачи первого полугодия.

По словам директора департамента розничных сегментов и маркетинга ЮниКредит Банка Олега Чернышова, из-за повышения ключевой ставки увеличивалась средняя ставка по ипотеке, достигая в некоторые периоды 17% годовых. Соответственно, те, кто собирался покупать жилье с помощью ипотечного кредитования, отложили сделку до стабилизации ситуации в экономике. Отсюда резкое снижение выдач в первом полугодии.

Тем не менее банки, которые участвуют в госпрограмме, покажут хорошие результаты по итогам года. «ЮниКредит Банк успешно принимает участие в программе государственного субсидирования ставок по ипотеке с мая 2015 года, наращивая свой портфель ипотечных кредитов. У нас привлекательные процентные ставки для клиентов, которые уже обеспечили рост выдач ипотечных кредитов по госпрограмме. Участие в госпрограмме помогло банкам держать ставки на уровнях 12% и ниже. Банки, которые не участвуют в программе, потеряли в объемах выдач, особенно в сегменте первичного рынка недвижимости», — говорит Чернышов.

Начальник управления розничного кредитования Челиндбанка Виктория Романченко считает, что в сложившейся ситуации свою роль сыграли оба фактора – и ужесточение банками процедур отбора заемщиков, и снижение спроса на продукт от самих заемщиков. Спрос снизился в основном из-за тарифов, а также из-за кризиса и нестабильности.

«Банкам, не участвующим в программе госсубсидирования ипотеки, приходится делать упор на другие программы: кредитование вторичного рынка жилья, кредитование с использованием материнского капитала, рефинансирование ипотеки в других банках», — отмечает наша собеседница.

Заместитель директора департамента развития розничного бизнеса Связь-Банка Андрей Точеный указывает на то, что выдачи сократились в связи с ситуацией неопределенности на банковском рынке в I квартале нынешнего года.

«Ресурсы банков резко подорожали, соответственно, выросли процентные ставки. Клиенты, в свою очередь, также не были готовы принимать серьезные решения и ждали стабилизации ситуации. Программа субсидирования в определенной степени «разрядила» обстановку, также произошло снижение ключевой ставки, — объясняет он. — Во втором полугодии программа субсидирования значительно повлияла на рост объемов ипотечного кредитования. Однако кредитование на вторичном рынке недвижимости не свернулось, и многие банки продолжают работать в этом направлении, в том числе и те банки, которые работают с субсидированием».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru