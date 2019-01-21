В прошедшие новогодние праздники россияне в два раза чаще совершали покупки с помощью карт «Мир» (по сравнению с годом ранее). Таковы результаты исследования процессинговой компании «МультиКарта» (есть в распоряжении Банки.ру).

В целом в период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года жители России провели более 50 млн трансакций почти пятью миллионами банковских карт. При этом по сравнению с тем же периодом прошлого года доля карт «Мир» в трансакциях клиентов выросла с 17% до 30%, то есть почти в два раза. Одновременно просела доля карт международных платежных систем — Visa и Mastercard — с 46% до 36% и с 36% до 34% соответственно.

Исследование содержит данные по карточным трансакциям клиентов 30 банков, включая ВТБ и Почта Банк. «МультиКарта» — «дочерняя» организация Почта Банка. Как указывают аналитики «МультиКарты», общий объем трансакций также вырос за год более чем вдвое — с 21 млн штук в прошлый «новогодний» период.

По словам генерального директора компании «МультиКарта» Кирилла Свириденко, анализ клиентских трансакций в новогодние праздники позволил выявить несколько важных тенденций, определяющих развитие платежного рынка в целом.

«Во-первых, это двукратное увеличение количества операций по картам, что характеризует переход от наличной оплаты к безналичным платежам. При этом существенно выросла доля использования карт «Мир», что свидетельствует о росте популярности российской платежной системы», — указывает Свириденко.

Президент — председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко уверен, что у карт «Мир» большой потенциал, который позволит им в течение нескольких лет занять весомую долю на российском рынке.

«Для Почта Банка платежная система «Мир» является стратегическим партнером. На базе ПС «Мир» выпускаются карты к нашему флагманскому продукту — сберегательному счету, а также карты «Пятерочка», которые очень популярны у наших клиентов. В 2018 году Почта Банк выдал клиентам 3,8 миллиона карт «Мир» — это почти в три раза больше, чем годом ранее», — сообщил Руденко.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru