При разработке поисковой системы может использоваться комплекс решений: не только внутренние, но и сторонние технологии

Проект «Совесть», преимущественно нацеленный на реализацию одноименных карт рассрочки и входящий в группу QIWI, рассматривает возможность создать собственную систему поиска по рассрочке. Об этом обозревателю Банки.ру рассказал руководитель проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс.

«У нас есть планы по созданию поисковой системы рассрочки. Со своим интерфейсом и технологией поиска по точке продажи, по товару, по сумме рассрочки, — сообщил он. — Изначально это будет поиск только по предложениям наших магазинов-партнеров, но в будущем не исключено, что данное решение позволит осуществлять поиск по всем поставщикам рассрочки на рынке».

Ряженов-Симс отмечает, что при разработке поисковой системы может использоваться комплекс решений: не только внутренние, но и сторонние технологии.

«Технологии сегодня являются такими же товарами, как, скажем, продукты питания. Поэтому заказывать полностью стороннее решение при создании поисковой системы рассрочки нецелесообразно. Зачем изобретать велосипед? Данный продукт будет состоять из нескольких компонентов: как наших, так и внешних. При этом технология поисковика будет уникальной», — обратил внимание руководитель проекта «Совесть».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru