К запущенной финтех-стартапом «Совесть» платформе «Мультибанк» в скором времени могут присоединиться еще четыре крупных банка, помимо «Ак Барса». Такой информацией поделился с обозревателем Банки.ру руководитель проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс.

«Первым банком — партнером «Совести» в рамках платформы «Мультибанк» стал банк «Ак Барс». Интерес к продукту однозначно есть и у других игроков финансовой сферы: параллельно мы находимся в активной фазе переговоров с четырьмя банками из топ-20 по активам, — рассказал он. — Это позволит нам быстрее масштабировать проект и выдавать карты рассрочки большему числу клиентов. До запуска платформы в октябре прошлого года держатель карты «Совесть» мог находиться только на балансе у Киви Банка (Киви Банк — эмитент карты «Совесть»; Киви Банк и проект «Совесть» входят в группу QIWI. — Прим. ред). Теперь он может быть на балансе у банка «Ак Барс», а в будущем и у новых банков-партнеров».

Карту рассрочки «Совесть» смогут предлагать разные банки Сотрудничество проекта «Совесть» с «Ак Барсом» в рамках платформы «Мультибанк» предусматривает совместный запуск карт рассрочки с кредитным лимитом от «Ак Барса».



Как поясняет Ряженов-Симс, решение о выдаче карты рассрочки «Совесть» принимает банк-эмитент. Сейчас это либо Киви Банк, либо банк «Ак Барс». Привлечение клиента и сам процесс выдачи карты при этом остаются на стороне «Совести». Вне зависимости от банка-эмитента условия карты «Совесть» одинаковы.

«Ак Барс» полностью отвечает за фондирование клиента. Это значит, что мы сможем максимально сосредоточиться на развитии продукта, сконцентрироваться на его удобстве и привлекательности для клиентов, — говорит руководитель проекта «Совесть». — Мы поддерживаем и развиваем инфраструктуру карты рассрочки, партнерскую сеть и бренд «Совесть», а также делимся вознаграждением с «Ак Барсом», ведь основной принцип «Мультибанка» — создать максимально выгодные условия для всех участников платформы».

Как сообщалось ранее, комплексное решение «Мультибанк» включает в себя развитую партнерскую сеть (более 50 тыс. магазинов-партнеров), каналы выдачи, процессинг, дистанционное банковское обслуживание и кредитный модуль по расчетам. Дополнительно в рамках продукта «Совесть» банк по желанию может включить в базовый пакет доставку, верификацию, разработку и поддержание кредитной стратегии.

«В настоящий момент открыть карту беспроцентной рассрочки «Совесть» в офисах «Ак Барса» нельзя. Зато держатель карт «Совесть», обслуживающийся на балансе «Ак Барса», может получить там другие продукты и услуги, которых нет в Киви Банке. Например, дебетовые карты, депозитные счета, кредит наличными, страховые продукты и прочее. Более того, банк-партнер может предлагать более выгодные условия для действующих пользователей «Совести», которые вовремя погашают задолженность по карте рассрочки», — обращает внимание Ряженов-Симс.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru