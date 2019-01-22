Госдума во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект о запрете списания судебными приставами со счетов граждан социальных выплат, например пенсий или алиментов.

Как пояснил журналистам первый замруководителя фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев, «часто судебный пристав, имея предписание суда о взыскании задолженности, списывает со счетов гражданина все, в том числе и те платежи, которые не подлежат списанию, например некоторые виды пенсий, алименты, целый ряд социальных выплат». Это происходит потому, что они не отделены на банковских счетах.

«Мы владели статистикой за 2016 год: тогда 4 миллиарда рублей были потом возвращены гражданам, потому что оказались списаны незаконно. Но это, как вы понимаете, и нервотрепка, и судебные процессы — долгая история», — констатировал депутат.

В связи с этим было предложено подобного рода средства зачислять на другие счета, что вызвало критику со стороны банковского сообщества, продолжил Исаев. «У нас год ушел на согласительные процедуры, в результате ко второму чтению подготовлен согласованный вариант, который записывает строгую обязанность и банка, с одной стороны, и службы судебных приставов, с другой стороны, при списании средств обязательно дифференцировать данные средства, отделить их от тех, которые могут быть списаны», — подчеркнул он.

В число тех средств, которые не могут быть списаны, предложено также добавить деньги, которые получают лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. «Мы считаем, что те гарантии, которые сейчас предусмотрены законопроектом (а там целый ряд мер), таковы, что не подлежащие списанию средства будут в обязательном порядке оставаться, и проблем не возникнет», — заключил Исаев.