Финтех-проект «Совесть» теперь отвечает за часть логистики, доставки карт и функций кол-центра ряда проектов группы QIWI, в контур которой входит и сама «Совесть», сообщил Банки.ру руководитель проекта Олег Ряженов-Симс.

«За два года работы нам удалось с нуля создать эффективную систему доставки карт беспроцентной рассрочки «Совесть» в 2,5 тысячи населенных пунктов по всей стране. Сегодня мы используем и внешние, и внутренние службы доставки, — уточнил руководитель проекта «Совесть». — Так, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре 100% карт сегодня доставляют агенты «Совести».

При этом в других городах «Совесть» продолжает работать с теми партнерами, которые готовы обеспечить высокий уровень качества доставки. За последнее время «Совесть» кардинально изменила схему сотрудничества с внешними службами и теперь работает с ними исключительно на результат.

«Это значит, что курьерские компании самостоятельно обозначают результат, которого они готовы добиться, и, если он нас устраивает, мы оплачиваем услуги по достижении ключевых показателей», — уточняет Ряженов-Симс.

Он также указывает, что подобный опыт «Совести» интересен другим банкам.

«К нам периодически поступают предложения от других финансовых компаний, в том числе крупных игроков в банковской сфере, по заказу услуг в нашей курьерской службе. Но пока мы разрабатываем логистику, доставляем карты и оказываем услуги кол-центра только внутри группы QIWI. На сегодняшний день у проекта «Совесть» несколько сотен нужных специалистов и лучшее решение внутри группы», — поясняет глава проекта «Совесть».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru