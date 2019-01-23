В Петропавловске-Камчатском завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора страховой компании. Дело было возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»), уточняется в релизе МВД.

По версии следствия, в период с января 2014 года по июнь 2016-го жительница Петропавловска-Камчатского, занимая должность директора одной из страховых компаний, отдала своим подчиненным устные распоряжения о внесении ложных сведений в базу страховой компании. При этом гражданам к оплате представлялись счета, основанные на верных сведениях, и их копии полисов ОСАГО содержали правильные сведения.

Оставшуюся разницу между внесенными страхователями и фактически сданными в страховую компанию деньгами директор присваивала. Сумма ущерба составила более 27 млн рублей. В общей сложности за указанный период компанией было заключено 7 256 договоров ОСАГО.



Фигурантке по вменяемой статье грозит до десяти лет лишения свободы.