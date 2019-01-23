В среду, 23 января, вступил в силу стандарт по страхованию жизни, разработанный Всероссийским союзом страховщиков (ВСС). Он предусматривает способы и формы информирования граждан, заключающих договоры страхования жизни, об их важных условиях: выкупных суммах, инвестиционных рисках, периоде охлаждения и т. п.



Гражданин, заключающий договор страхования жизни, должен быть проинформирован, в частности, о следующем:

возможности расторгнуть договор без последствий в период охлаждения;

наличии выкупной суммы, которая может оказаться меньше уплаченных им взносов;

наличии инвестиционных рисков по договорам инвестиционного страхования;

что банк (при оформлении страховки в банке) не несет ответственности по договору страхования, это делает страховщик;

что страховка не является вкладом, а выплаты по ней не гарантированы Агентством по страхованию вкладов и др.

При заключении договора в письменной форме информирующий текст должен помещаться на одном листе формата А4 и быть набран достаточно крупным шрифтом. При этом если продажа производится через посредника (банк), то лист с разъяснениями должен быть первым в пакете страховых документов, которые получает страхователь.

Стандарт является обязательным для страховых компаний, заключающих договоры страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней.

«Мы убеждены, что вступление в силу стандартов по страхованию жизни позволит свести практически к нулю количество жалоб граждан, которые купили такой полис в банке, услышав от банковского клерка, что это что-то вроде депозита. Соблюдение жестких требований по донесению информации до страхователей в конечном итоге сделает этот вид страхования популярнее и повысит доверие к страхованию в целом», — говорит президент ВСС Игорь Юргенс.

В то же время Банк России разработал свой, гораздо более жесткий стандарт. По данным СМИ, указание о его вступлении в силу с апреля 2019 года находится на согласовании в Минюсте.Как пишут «Ведомости», Банк России намерен обязать страховщиков жизни с апреля письменно раскрывать перед клиентами все данные о продукте долгосрочного страхования жизни до подписания с ними договоров. Речь идет об активах, в которые будут вложены деньги клиентов, порядке расчета и выплаты инвестиционного и гарантированного дохода, о совокупных взносах по программе и сумме инвестиций, порядке определения страховой суммы по каждому риску, выкупных суммах при досрочном расторжении. Указание ЦБ также подразумевает раскрытие агентских и комиссионных вознаграждений страховщика и продавцов.

Страхование жизни — один из самых быстрорастущих сегментов страхового рынка. Так, за девять месяцев 2018 года общий объем страховых премий по страхованию жизни вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36% и составил 342,6 млрд рублей. Одной из основных проблем этого рынка регулятор и сами страховщики считают некорректные продажи (мисселинг).