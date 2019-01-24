Выплаченные ВТБ дивиденды по итогам 2018 года, скорее всего, составят меньше 50% от прибыли по МСФО, однако уже по итогам 2019 года банк планирует вернуться к объему выплат в 50% от прибыли по МСФО, заявил журналистам глава банка Андрей Костин на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

«Ниже, конечно, выше не будет», — ответил он на вопрос, есть ли предварительные расчеты оптимальной величины дивидендов по итогам 2018 года.

«По итогам 2019 года мы планируем вернуться к 50%», — добавил глава банка.

В октябре прошлого года первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов сообщал, что источником капитализации системно значимых банков для выполнения базельских нормативов в части надбавок к достаточности капитала может стать нераспределение части прибыли на дивиденды.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин в ноябре прошлого года говорил, что госбанк обсуждает с Минфином оптимальный размер дивидендов ВТБ по итогам 2018 года. В свою очередь, Костин заявлял, что первоочередная цель ВТБ — соответствие требованиям нормативов «Базеля III» по капиталу на 1 января 2020 года, а оптимальный уровень дивидендов является «счетной задачей».

В 2017 году дивидендные выплаты ВТБ составили 73,5 млрд рублей, или 61% чистой прибыли по МСФО и 73% от РСБУ.