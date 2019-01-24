Банк «Прайм Финанс» повысил ставки по рублевым вкладам.



«Классика» с выплатой процентов в конце срока теперь открывается в рублях под 7,25—8,1% годовых (до этого — под 5,35—6,6%). Срок — от трех месяцев до двух лет.

«Рантье» с ежемесячной выплатой либо капитализацией процентов размещается под 7—7,8% годовых (ранее — под 5,2—6,3%). Срок — от шести месяцев до двух лет.

Доходность пополняемого депозита «Комфорт» составляет 6,8—7,5% годовых (прежде — 5—6%). Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. Срок — от шести месяцев до двух лет.

Минимальная сумма первоначального взноса по всем вкладам установлена в размере 30 тыс. рублей.