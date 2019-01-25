Сибсоцбанк предлагает отрыть вклад «Два доходных года».

Сумма первоначального взноса — от 10 тыс. рублей. Срок — два года. Процентная ставка составляет 7,2% годовых. Дополнительные взносы принимаются суммами от 10 тыс. рублей в течение первых 365 дней. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются по истечении полного года.

«В случае досрочного расторжения договора проценты, начисленные с первого по 365-й день, выплачиваются в полном объеме, с 366-го дня и далее — по ставке 0,5% годовых. Автоматическое продление договора на новый срок хранения не производится», — комментирует руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.