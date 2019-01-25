В Интернете выявлена несуществующая кредитная организация — Gentle bank, предлагающая, в частности, банковские кредиты и операции с валютой. Между тем финучреждения с подобным названием не удалось найти ни на сайте ЦБ РФ, ни в реестре Агентства по страхованию вкладов.

Операторы кол-центра лжебанка обзванивают потенциальных клиентов и сообщают об одобренном кредите. Для его получения необходимо оплатить комиссию, после чего к клиенту должен приехать курьер и передать необходимую сумму. Как сообщили пострадавшие, оплатив комиссию, никаких денег они в итоге не получили.

При этом корреспондента Банки.ру для получения кредита пригласили в офис лжебанка, который находится на Пресненской набережной, дом 10. По словам оператора, вопрос решается в индивидуальном порядке с каждым клиентом.

Представитель несуществующей кредитной организации не смог объяснить отсутствие лицензии № 17601 в реестре Центрального банка. Однако он заверил, что у банка точно есть подобный документ, но в данный момент проверить его наличие не представляется возможным.

Лжебанк работает с 8:00 и до 16:00 мск только по будням. Оператор кол-центра отметил, что банк «еще молодой, поэтому выдает только дебетовые карты». Выдача кредитных карт пока недоступна.

Несуществующая кредитная организация также предоставляет возможность покупки и продажи наличных долларов и евро только за российские рубли. «В наличии всегда есть суммы в пределах трех миллионов рублей, 30 тысяч долларов США и 30 тысяч евро», — говорится на сайте.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru