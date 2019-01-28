Фора-Банк ввел вклад «Перспектива». Оформить его можно в рублях на три года. Доходность составит 8,3% годовых.

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы возможны в течение первых 90 дней срока депозита суммами от 10 тыс. рублей.

Расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по льготным ставкам от 5% до 8% годовых в зависимости от срока нахождения средств на счете», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.