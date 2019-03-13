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Перспектива

Фора-Банк,

Фора-Банк вклад

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5 770
Ставка
7,7%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,70%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
1095 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 года
от 25 000 ₽ 7,7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10000 рублей; в течение первых 90 дней срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

от 366 до 547 дней - 5%, от 548 до 731 дня - 6%, от 732 до 912 дней - 6,5%, от 913 до 1095 дней - 7% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.03.2019 16:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Перспектива» в 30 городах России
4 404
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
ОГРН
1027739553764
Сайт
www.forabank.ru
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Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба

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