Перспектива
Фора-Банк,
Фора-Банк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 770 ₽
Ставка
7,7%
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Валюта
RUB
Ставка
7,70%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
1095 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3 года
|от 25 000 ₽
|7,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
10000 рублей; в течение первых 90 дней срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
от 366 до 547 дней - 5%, от 548 до 731 дня - 6%, от 732 до 912 дней - 6,5%, от 913 до 1095 дней - 7% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.03.2019 16:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Перспектива» в 30 городах России
4 404
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
- 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- ОГРН
- 1027739553764
- Сайт
- www.forabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба
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