Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10000 рублей; в течение первых 90 дней срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 366 до 547 дней - 5%, от 548 до 731 дня - 6%, от 732 до 912 дней - 6,5%, от 913 до 1095 дней - 7% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.03.2019 16:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.