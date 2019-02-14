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Сберегательный Плюс

Фора-Банк,

Фора-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
554
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 92 дня 182 дня 274 дня 1 год 540 дней
от 5 000 ₽ 1 3 4 4,5 6,5 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 2 000 рублей;
  • для вкладов сроком свыше 182 дней - в течение первых 92 дней
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 11:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный Плюс» в 19 городах России
55 406
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
ОГРН
1027739553764
Сайт
www.forabank.ru
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Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба

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