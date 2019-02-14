Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 2 000 рублей;

для вкладов сроком свыше 182 дней - в течение первых 92 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 11:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.