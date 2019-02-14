Сберегательный Плюс
Фора-Банк,
Фора-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
554 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|92 дня
|182 дня
|274 дня
|1 год
|540 дней
|от 5 000 ₽
|1
|3
|4
|4,5
|6,5
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 2 000 рублей;
- для вкладов сроком свыше 182 дней - в течение первых 92 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 11:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный Плюс» в 19 городах России
55 406
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
- 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- ОГРН
- 1027739553764
- Сайт
- www.forabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба
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