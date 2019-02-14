Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный вклад открывается гражданам РФ, достигшим пенсионного возраста, а также предъявителям удостоверений пенсионера РФ или инвалида РФ Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения от 500 рублей;

для вкладов сроком 92 и 184 дня - в течение всего срока, за исключением последних 31 дней;

для вкладов сроком 1 год – в течение первых 184 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 28.01.2019 10:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.