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Фора - Пенсионный

Фора-Банк,

Фора-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 2 000 ₽
Срок
от 92 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
145
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
92 дня 184 дня 1 год
от 2 000 ₽ 3,5 4 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
вклад открывается гражданам РФ, достигшим пенсионного возраста, а также предъявителям удостоверений пенсионера РФ или инвалида РФ
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • от 500 рублей;
  • для вкладов сроком 92 и 184 дня - в течение всего срока, за исключением последних 31 дней;
  • для вкладов сроком 1 год – в течение первых 184 дней
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 10:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Фора - Пенсионный» в 19 городах России
35 566
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
ОГРН
1027739553764
Сайт
www.forabank.ru
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Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба

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