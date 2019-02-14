Фора - Пенсионный
Фора-Банк,
Фора-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 2 000 ₽
Срок
от 92 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
145 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|92 дня
|184 дня
|1 год
|от 2 000 ₽
|3,5
|4
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
-
пенсионный
вклад открывается гражданам РФ, достигшим пенсионного возраста, а также предъявителям удостоверений пенсионера РФ или инвалида РФ
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- от 500 рублей;
- для вкладов сроком 92 и 184 дня - в течение всего срока, за исключением последних 31 дней;
- для вкладов сроком 1 год – в течение первых 184 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 10:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Фора - Пенсионный» в 19 городах России
35 566
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
- 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- ОГРН
- 1027739553764
- Сайт
- www.forabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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