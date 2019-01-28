Разработанная ЦБ Система быстрых платежей (СБП) в ограниченном режиме запущена в России с 28 января в 12 банках. В полноценном режиме система заработает с 28 февраля.

Как сообщалось, сейчас к СБП подключены 12 банков, каждый из которых на свое усмотрение определит количество клиентов, подключенных к системе во время тестового периода. В числе первых банков оказались ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, банк «Ак Барс», Тинькофф Банк, группа QIWI, СКБ-Банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр».

Еще 40 банков готовятся к подключению к системе.

Система быстрых платежей позволит россиянам переводить деньги друг другу по номеру телефона (для этого банк-отправитель и банк-получатель должны быть подключены к системе). Переводы будут проходить в режиме 24/7 365 дней в году без выходных и праздников. Время на проведение одного перевода не превысит 15 секунд.

Предполагается, что в течение месяца — до 28 февраля 2019 года — первые 12 банков — участников системы, которые задействованы в пилоте, предложат новую услугу ограниченному количеству клиентов. Срок начала предоставления этой услуги клиентам банки определяют сами.

Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. При этом Национальная система платежных карт выступает операционным, платежным и клиринговым центром системы. В проекте также принимает участие ассоциация «ФинТех», она будет играть роль площадки для диалога с участниками финансового рынка, задействованными в Системе быстрых платежей.



Напомним, что в 2019 году тарифы для банков составят ноль рублей, с 2020-го — от 0,5 до 3 рублей за операцию.

