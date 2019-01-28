По итогам 2018 года общие сборы страховщиков по ОСАГО составили 227,9 млрд рублей, оставшись на уровне 2017 года. При этом количество заключенных договоров выросло на 2%, до 39,98 млн штук, а средняя премия, напротив, снизилась на 1,9% и составила 5 701 рубль против 5 814 рублей годом ранее, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).



Совокупные выплаты по ОСАГО снизились на 21% и составили 142,2 млрд рублей. Это снижение связано с уменьшением на 11% количества заявленных и урегулированных событий — до 2,2 и 2,1 млн штук соответственно. На те же 11% снизился размер средней выплаты, он составил 67 063 рубля против 75 736 рублей годом ранее.

При этом в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017-го средняя выплата выросла на 5%, с 68 160 до 71 845 рублей. А средняя премия снизилась на 3% — с 5 865 до 5 687 рублей.

По мнению президента РСА Игоря Юргенса, снижение размера средней премии ожидаемо и вызвано двумя факторами: увеличением конкуренции между страховыми компаниями и действием системы бонус-малус. Около 80% всех автовладельцев ездит безаварийно, и совокупная накопившаяся «скидка» обеспечивает снижение средней премии, говорит он.

С 9 января 2019 года, после расширения тарифного коридора, РСА зафиксировал, что рядом страховщиков тарифы на обязательную «автогражданку» были снижены или оставлены без изменений как минимум в 32 субъектах РФ и на 63 территориях. Кроме того, лидер по сборам в этом сегменте зафиксировал снижение средней премии для примерно трети своих клиентов по обязательной «автогражданке», подчеркнул Юргенс.

Снижение количества убытков и средней суммы выплат является главным образом следствием успешной борьбы с мошенничеством и недобросовестными практиками в ОСАГО, полагает президент РСА. Он также отметил, что рост средней выплаты в декабре 2018 года, вероятно, связан с очередной актуализацией 1 декабря 2018 года справочников запчастей. Средняя стоимость деталей в них выросла, что, по оценкам специалистов, должно привести к росту средней выплаты на 4%.