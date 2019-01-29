Даже массовый уход ипотечных заемщиков на каникулы не приведет к возникновению проблем с ликвидностью у банков, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред Банка России Сергей Швецов.

«Во-первых, как мы уже выяснили, каникулы не оказывают негативного влияния на доходы и расходы кредитора, поэтому речь может идти о выпадающей ликвидности. Но у нас достаточно большое количество граждан предпочитают платить быстрее, чем предусмотрено графиком», — сказал первый зампред ЦБ.

Таким образом, даже значительное число предоставленных каникул будет компенсироваться опережающими платежами по другим ипотечным займам, подчеркнул Швецов.

«Во-вторых, банки имеют возможность секьюритизировать ипотечные портфели, продавать их. В-третьих, управление ликвидностью — комплексный процесс, затрагивающий баланс кредитной организации в совокупности. А для этого есть инструменты управления ликвидностью на межбанковском рынке, на Московской бирже и у кредитора последней инстанции — Банка России», — отметил он.

В целом же, по мнению Швецова, массовые обращения по поводу каникул могут случиться, только если возникнет кризисная ситуация, которая повлечет за собой всплеск безработицы. «А в таких обстоятельствах банкам сложно найти покупателя на недвижимость и реализовать находящиеся в залоге квартиры. Таким образом, даже в кризисной ситуации каникулы будут выгодны не только заемщикам, но и банкам, поскольку банки будут избавлены от необходимости создавать резервы и продавать по бросовым ценам заложенную в их пользу недвижимость», — резюмировал первый зампред ЦБ.

Согласно обсуждаемому с участниками рынка законопроекту, ипотечные заемщики в России смогут взять каникулы в виде отсрочки платежей в случае наступления сложной ситуации, например если заемщик потерял работу, а его платежи превышают 50% текущего дохода. Как сообщал в декабре 2018 года глава комитета по финрынкам Госдумы Анатолий Аксаков, законопроект может быть принят в I квартале 2019 года.