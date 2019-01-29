Минфин при доработке законопроекта по либерализации условий ОСАГО планирует поэтапное увеличение обязательного лимита выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева.

Если предложения будут приняты, уравняется лимит выплаты за вред жизни и здоровью по ОСАГО и в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика. Сейчас при гибели пассажира в автобусе, самолете, поезде и т. д. родственникам полагается компенсация 2 млн рублей, а при гибели пассажира автомобиля, в том числе такси, — 500 тыс. рублей в рамках ОСАГО. Эксперты и различные ведомства неоднократно указывали на несправедливость такой ситуации.

«Планируется увеличение лимита выплат в ОСАГО за вред жизни и здоровью до 2 миллионов рублей. Мы предполагаем, что это произойдет не сразу, а поэтапно, даты пока обсуждаются», — сказала Балакирева.

По ее словам, влияние увеличенной страховой суммы на тариф будут определять в том числе и страховщики, которым этим же законом «предоставляется более свободный выбор тарифа в рамках тарифного коридора».

Как ранее сообщалось, проект Минфина предусматривает поэтапную отмену коэффициента мощности (с 1 сентября 2019 года) и территории (с 1 сентября 2020-го) и замену этих коэффициентов возможностью для страховщиков устанавливать базовый тариф с отклонением сначала 30%, а затем 40% вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора. Предполагается, что таким образом цена ОСАГО будет более индивидуальной и справедливой.

Балакирева пояснила, что доработанный текст законопроекта находится на межведомственном согласовании. «Окончательного текста законопроекта пока еще нет, в правительство его планируется внести в феврале», — сказала она.

Изначальная версия законопроекта Минфина предусматривала введение трех видов полисов ОСАГО с разными вариантами лимитов: по 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью и за вред автомобилю, по 1 млн рублей и 2 млн рублей (сейчас 500 тыс. рублей по жизни и здоровью и 400 тыс. рублей по имуществу). Также ведомство предлагало ввести полисы со сроком действия до трех лет (сейчас максимум год). Предполагалось, что страховщик будет обязан продать полис с минимальным лимитом и сроком, а заключение договора с повышенными лимитами (так называемое ОСАГО+) будет добровольным как со стороны автовладельца, так и со стороны страховщика.

Последняя норма вызвала замечания со стороны Главного государственного правового управления при президенте РФ, которое указывало, что ОСАГО — публичный договор и не предполагает права страховщика уклониться от его заключения. В итоге Минфин решил удалить нормы об ОСАГО+ из законопроекта.

«Минфин России дорабатывает законопроект, на данном этапе он находится на межведомственном согласовании, поэтому сроки его внесения в Госдуму РФ еще не определены», — заявили ТАСС в пресс-службе Минфина.