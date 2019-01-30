Депутаты намерены обязать операторов платежных систем информировать клиентов-физлиц о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах непосредственно в день блокировки. Как следует из размещенного в электронной базе данных Госдумы законопроекта, документ внесла на рассмотрение группа депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, указывает ТАСС.

Проектом вносятся поправки в закон «О национальной платежной системе».

«В последнее время участились жалобы физических лиц на блокировку денежных средств на личных счетах пользователей системы без уведомления клиентов, предъявления претензий и представления каких-либо оснований. Это приводит иногда к значительным убыткам и другим негативным последствиям, связанным с отсутствием доступа к собственным денежным средствам в нужный момент по причине несвоевременного получения информации о блокировке и, соответственно, отсутствием возможности оперативно разрешить ситуацию», — говорится в пояснительной записке.

В связи с этим законопроект закрепляет норму, согласно которой в случае приостановления или прекращения использования клиентом электронного средства платежа по инициативе оператора по переводу денежных средств оператор обязан в день такого приостановления или прекращения в порядке, установленном договором, предоставить клиенту информацию о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа с указанием причины такого приостановления или прекращения.



Предлагаемые проектом закона изменения направлены на защиту прав и интересов пользователей электронных средств платежей и дополняют законодательные меры, принимаемые для борьбы с лицами, занимающимися мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма, защищая права тех граждан, которые к этой категории не относятся, указывают авторы документа.