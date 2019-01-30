Банк ДОМ.РФ повысил ставки по ипотечным кредитам. Теперь в зависимости от соотношения «кредит — залог» (первоначального взноса) процентные ставки по программам «Новостройка», «Готовое жилье», «Перекредитование» и «Ипотека на объекты Urban Group» составляют 10,5—11,75% годовых ( ранее диапазон варьировался от 9,9% до 11% годовых). Военная ипотека предоставляется под 10,3% годовых вместо 10% годовых на сумму до 2,368 млн рублей.

Остальные условия кредитования не изменились. Кредиты предоставляются на сумму до 85% от стоимости залога (военная ипотека — до 80%). Для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса, а также при оформлении ипотеки по двум документам (опция «Легкая ипотека») максимальный размер соотношения «кредит — залог» составит 65%.

Сумма кредита может достигать 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 15 млн рублей в иных регионах. Максимальный срок кредитования не может превышать 30 лет.

При покупке первичной недвижимости в случае наличия у заемщика трех и более детей / приобретения недвижимости участником программы «Жилье для российской семьи» либо в Дальневосточном федеральном округе или Байкальском регионе будет действовать скидка к ставке в размере 0,25 процентного пункта. При отказе клиента от личного страхования надбавка к ставке составит 0,7 процентного пункта. При оформлении ипотеки по двум документам применяется надбавка к ставке в размере 0,5 процентного пункта. При покупке или рефинансировании займа, оформленного на приобретение машино-места, итоговая ставка будет выше на 1 п. п.

«Аналогичные изменения произошли в продуктовых линейках банков, работающих по стандартам ДОМ.РФ (Джей энд Ти Банк и другие). Отметим, что зарплатные клиенты Банка ДОМ.РФ могут рассчитывать на ставку к скидке в размере 0,2 процентного пункта (по всем предложениям, за исключением военной ипотеки)», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Также условиями кредитования предусмотрена опция «Переменная ставка», в рамках которой получить кредит при наличии первого взноса в размере от 30% от стоимости недвижимости возможно под 9,95% годовых. Указанная ставка будет действовать в I квартале 2019 года, зависит от индекса потребительских цен (инфляции) и будет пересматриваться один раз в квартал.