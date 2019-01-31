Компания «Зетта Страхование» включена в реестр страховщиков, обладающих правом осуществлять деятельность в рамках международной системы Green card. Приобрести полис страхования гражданской ответственности на территории зарубежных стран по системе «Зеленая карта» можно в филиалах и у представителей компании в Калининградской, Брянской, Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Green card («Зеленая карта») — это аналог страхования ОСАГО, но действует за рубежом. В случае если водитель из России станет виновником ДТП, страховое возмещение потерпевшему будет произведено по карте российского страховщика.

Сертификат может быть оформлен как на поездки по территории всех стран — участниц системы Green card, так и отдельно для путешествий в Азербайджан, Белоруссию, Молдавию и на Украину. Срок действия договора может составлять от 15 дней до одного года.



В настоящее время в России только восемь страховых компаний уполномочены заключать договоры по системе «Зеленая карта»: «АльфаСтрахование», «РЕСО-Гарантия», ВСК, «ЭРГО», «Росгосстрах», «Согласие», «Двадцать первый век», «Спасские ворота».

«Компания «Зетта Страхование» станет девятой в этом списке, и это логичный шаг в нашей стратегии развития. Мы имеем сильные филиалы и развитую агентскую сеть в пограничных со странами Евросоюза регионах (в Калининграде, Санкт-Петербурге и Брянске), а также большой опыт урегулирования страховых случаев, произошедших на территории Евросоюза. Теперь мы защищаем гражданскую ответственность наших клиентов не только в Российской Федерации, но и за рубежом, что стало еще одним шагом на пути обеспечения высочайшего уровня сервиса, которым по праву гордится наша компания», — заявил генеральный директор ООО «Зетта Страхование» Игорь Фатьянов.