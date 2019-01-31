По словам главы ЦБ, у кредитных организаций есть достаточный запас капитала, чтобы увеличить кредитование экономики

В 2018 году количество игроков, которые показали прибыль, выросло и почти достигло 80% всех участников банковского рынка. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече кредитных организаций с руководством Банка России в подмосковном пансионате «Бор».

«Положительный финансовый результат показали 382 банка, и количество прибыльных банков выросло. Оно составило чуть меньше 80%. Немного, но тем не менее количество прибыльных банков выросло. И рост прибыли на фоне неухудшающегося качества активов привел к увеличению всех трех показателей — базового, основного, совокупного — показателей достаточности капитала банковского сектора», — отметила Набиуллина.

По ее словам, у кредитных организаций есть достаточный запас капитала, чтобы увеличить кредитование экономики.